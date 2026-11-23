Mit der Series-A-Runde über 70 Mio. US-Dollar steigt das insgesamt eingeworbene Kapital von Agon auf 100 Mio. US-Dollar, die Bewertung liegt bei 450 Mio. US-Dollar

An der Runde, die von Northzone angeführt wurde, haben sich weitere bestehende Investoren beteiligt, darunter Lakestar, XYZ, Lux Capital, Global Founders Capital und Speedinvest

Der UK Sovereign AI Fund und der National Security Strategic Investment Fund (NSSIF) haben erstmals gemeinsam investiert

Agon-Chairman David Helgason hat seine Beteiligung aufgestockt, Roelof Botha ist als neuer Investor eingestiegen

Mit der Finanzierung beschleunigt Agon den Aufbau der grundlegenden KI-Infrastruktur Europas und das Training von Foundation Models für die physische Welt, wie sie die agentenbasierte Kriegsführung erfordert

Agon hat in seiner Series-A-Finanzierungsrunde 70 Mio. US-Dollar eingeworben. Das europäische KI-Unternehmen für den Verteidigungssektor will damit die Infrastruktur entwickeln, mit der sich autonome Verteidigungssysteme trainieren, validieren und koordiniert steuern lassen.

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Tristam Constant, Agon Co-Founder and CEO

Die Unternehmensbewertung liegt nun bei 450 Mio. US-Dollar. Die Runde zählt zu den größten Series-A-Finanzierungen des Jahres 2026 im europäischen Verteidigungstechnologiesektor. Zusammen mit der Seed-Runde über 30 Mio. US-Dollar, die Agon in diesem Jahr bereits abgeschlossen hat, steigt das insgesamt aufgenommene Kapital auf 100 Mio. US-Dollar.

Lead-Investor der Runde ist Northzone. Daneben haben sich weitere bestehende Investoren beteiligt, darunter Lakestar, XYZ, Lux Capital, Global Founders Capital und Speedinvest. Neu hinzugekommen sind der UK Sovereign AI Fund und der NSSIF. Erstmals investieren damit die beiden von der britischen Regierung unterstützten strategischen Fonds gemeinsam. Der UK Sovereign AI Fund ist Großbritanniens staatlicher Venture-Fonds und fördert das Wachstum britischer KI-Unternehmen, während der NSSIF als Deep-Tech-Fonds der britischen Regierung gezielt in strategisch wichtige Dual-Use-Technologien für nationale Sicherheit und Verteidigung investiert.

Agon-Chairman David Helgason Gründer von Unity Technologies, der bereits in Agon investiert hatte hat seine Beteiligung aufgestockt. Roelof Botha, der früher Sequoia Capital weltweit leitete und den Boards von SpaceX und Unity angehört, ist als neuer Investor eingestiegen.

Die Investition bringt Agon seinem Ziel näher, sich als das europäische KI-Labor für Verteidigung zu etablieren. Dazu entwickelt das Unternehmen die grundlegende Infrastruktur und die KI-Modelle, die überlegene autonome Verteidigungsfähigkeiten ermöglichen.

Tristam Constant, Mitgründer und CEO bei Agon, erklärt: "Europa steckt mitten in einem KI-Wettrüsten, denn autonome KI-Agenten läuten eine neue Ära der Kriegsführung ein. Diese Agenten und Maschinen müssen ihre Umgebung erfassen, Entscheidungen treffen und sich anpassen, und zwar schneller und in größerem Umfang, als Menschen allein es je könnten. Genau hier setzen wir an: Wir bauen die souveräne Infrastruktur und die KI-Foundation-Models auf, mit denen sich autonome Verteidigungssysteme trainieren, testen und weiterentwickeln lassen in Europa, für Europa -, damit sie den Systemen gegnerischer Akteure überlegen sind.

Agon ist aus einer Initiative hervorgegangen, die europäische Gründer, Praktiker aus dem Einsatz, Forscher, Veteranen, Investoren und Regierungen in einem Bündnis vereinen sollte. Gemeinsam wollten wir aufbauen, was wir für unsere Souveränität und Sicherheit für dringend notwendig halten.

Wir freuen uns sehr, in dieser nächsten Phase neben unseren bisherigen Geldgebern auch den UK Sovereign AI Fund und den NSSIF als Investoren an Bord zu haben. Dass beide Fonds ihre erste gemeinsame Investition in Agon tätigen, bestätigt eindrucksvoll unsere Mission und die strategische Bedeutung souveräner Verteidigungs-KI."

KI-Minister Kanishka Narayan betont: "KI verändert die Kriegsführung rasant vom Einsatz von Drohnen bis hin zur Geschwindigkeit, mit der Soldaten Informationen vom Gefechtsfeld auswerten können. Großbritannien braucht souveräne KI-Fähigkeiten für die Verteidigung, um in dieser neuen Ära unsere nationale Sicherheit zu stärken.

Darüber hinaus ist Großbritannien gut aufgestellt, um eine Vorreiterrolle einzunehmen und sicherzustellen, dass diese Technologien zuverlässig und vertrauenswürdig sind und verantwortungsvoll eingesetzt werden. Die Arbeit von Agon wird dazu einen wertvollen Beitrag leisten: Sie liefert nicht nur britische KI, mit der unser Militär für unsere Sicherheit sorgen kann, sondern auch nach klaren ethischen Maßstäben entwickelte Verteidigungs-KI."

Sanjot Malhi, Partner bei Northzone, ergänzt: "Es ist uns eine Ehre und eine große Freude, Tristam und Junaid beim Aufbau der grundlegenden europäischen KI-Infrastruktur für die Verteidigung zu unterstützen. Agon entwickelt einen völlig neuen Ansatz für die autonome Verteidigung und ermöglicht damit eine sicherere Zukunft für die demokratische Welt. Nachdem wir bereits in der ersten Finanzierungsrunde investiert haben, führen wir nun die Series-A-Runde an. Wir sind stolz darauf, dass Agon weltweit einzigartige KI-Modelle entwickelt und ein herausragendes Team aufgebaut hat."

Herzstück der Technologie von Agon ist die simulierte Gefechtsumgebung (Battle Arena) auf Basis der Agon Engine. Dort können Entwickler und Verteidigungsorganisationen autonome Systeme vor dem Einsatz gefahrlos und reproduzierbar in Tausenden anspruchsvoller Szenarien trainieren und testen. Dabei treten die Systeme gegen anpassungsfähige virtuelle Gegner an, deren Verhalten auf aktuellen Erkenntnissen aus realen Konflikten beruht. So lernen sie, sich flexibel auf neue Taktiken, Bedrohungen und Einsatzbedingungen einzustellen.

Entwickler können Massenangriffe mit Drohnen simulieren, die herkömmliche Luftabwehrsysteme überlasten sollen, oder testen, wie sich autonome Systeme verhalten, wenn die Kommunikation gestört oder die Navigation beeinträchtigt ist oder der Gegner seine Taktik ändert. Auf diese Weise ergänzt die Plattform physische Tests um KI-Training in einem Umfang und Tempo, die in der realen Welt nicht möglich sind.

David Helgason, Chairman bei Agon, erklärt: "Ich bin stolz, diese wichtige Mission als Chairman zu begleiten: den Aufbau physischer KI für Europas Verteidigung. Europa kann es sich schlicht nicht leisten, ins Hintertreffen zu geraten. Wir gewinnen weiterhin hervorragende Talente, um mit dem atemberaubenden Tempo Schritt zu halten, mit dem sich das Unternehmen entwickelt."

Die Gründer sind überzeugt, dass KI und autonome Systeme die Kriegsführung grundlegend verändern werden. Mit Agon wollen sie dafür sorgen, dass Europa die KI, die diese Systeme steuert, aus eigener Kraft trainieren und weiterentwickeln kann.

Agon startete in London und Berlin mit dem Ziel, ein echtes europäisches Unternehmen aufzubauen. Es vereint führende Köpfe aus Belgien, Frankreich, Deutschland, Island, Italien und Großbritannien und wird von Investoren unterstützt, die hinter seiner Mission stehen, darunter D3 Venture Capital aus der Ukraine. Die Series-A-Finanzierung ermöglicht dem Unternehmen, seine Entwicklungs- und Forschungsteams zu vergrößern, die Weiterentwicklung seiner Plattform und seiner Foundation Models zu beschleunigen und die Zusammenarbeit mit Kunden aus Industrie und öffentlicher Hand zu vertiefen.

Gegründet wurde Agon von Tristam Constant und Junaid Hussain, die beide Erfahrung in den Bereichen Verteidigung, Technologie und Investment haben. Tristam Constant blickt auf 20 Jahre im Verteidigungsbereich zurück, unter anderem bei der britischen Armee sowie bei Unternehmen wie Anduril und Applied Intuition, wo er zuletzt die Position des Head of European Defence innehatte. Der Unternehmer Junaid Hussain ist Mitgründer des europäischen Unicorns Cambridge Aerospace aus dem Bereich Luftverteidigung sowie des von Google unterstützten KI- und Gaming-Start-ups Iconic, an dem Northzone ebenfalls als Lead-Investor beteiligt ist. Chairman und Gründungsinvestor von Agon ist der isländische Unternehmer David Helgason. Er hat Unity gegründet, die weltweit meistgenutzte Game-Engine.

Über Agon

Agon ist ein europäisches Unternehmen für KI im Verteidigungsbereich und entwickelt die Infrastruktur, mit der sich autonome Verteidigungssysteme trainieren, validieren, iterativ verbessern und koordiniert steuern lassen im Tempo der sich verändernden Bedrohungslage.

Das von Tristam Constant und Junaid Hussain gegründete Unternehmen baut das europäische KI-Labor für Verteidigung auf. Dafür vereint es herausragende Köpfe aus der Technologiebranche, die souveräne KI-Infrastruktur und Foundation Models für Europas Verteidigung entwickeln.

Mit der simulierten Gefechtsumgebung und der KI-Infrastruktur von Agon trainieren autonome Systeme mit Maschinengeschwindigkeit gegen realistische, adaptive Gegner. Umfang und Realitätstreue gehen dabei weit über das hinaus, was physische Tests allein leisten können.

Agon hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und ein Büro in Deutschland. Das Team kommt aus ganz Europa.

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