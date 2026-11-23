Das hätte schiefgehen können! Mit großer Wucht rauschte der Goldpreis am Freitag auf die zentrale Unterstützungszone um 3.500 US-Dollar zu. Nervosität und ein Anflug von Panik begleiteten diesen Ausverkauf. Die am heutigen Montag zu beobachtende Gegenbewegung macht nun jedoch Hoffnung. Hat der Goldpreis womöglich bereits das Schlimmste überstanden?Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste Der Goldpreis litt in den letzten Tagen und Wochen ...

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