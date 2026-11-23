ADEN (dpa-AFX) - Bei mehreren Luftangriffen Saudi-Arabiens im Jemen sind nach Angaben der pro-iranischen Huthi-Miliz 25 Zivilisten getötet oder verletzt worden. Der Feind habe in der Provinz Lahdsch einen Bus und Zivilfahrzeuge angegriffen, berichtete die von der Huthi kontrollierte Nachrichtenagentur Saba unter Berufung auf das Gesundheitsministerium der Miliz. Aus Saudi-Arabien gab es zunächst keine Bestätigung. In den vergangenen Wochen hatten die Huthi verstärkt Ziele in Saudi-Arabien ins Visier genommen.

Ein Huthi-Militärsprecher teilte auf der Plattform Telegram mit, Saudi-Arabien habe acht Luftangriffe mit US-Bomben gestartet. Dutzende Zivilisten seien getötet oder verletzt worden. "Das brutale Verbrechen" werde nicht unbeantwortet bleiben. Der Sprecher machte ebenfalls keine Angaben, wie viele Menschen genau bei den Angriffen ums Leben kamen.

Saudi-Arabien begann 2015 mit Verbündeten, Stellungen der Huthi im Jemen zu bombardieren, um die Miliz zurückzudrängen. Riad wird unterstützt von der international anerkannten Regierung im Land und örtlichen Milizen. Nach einer Waffenruhe ab 2022 sind die Kämpfe im Zuge des Iran-Kriegs zuletzt wieder eskaliert./hme/DP/mis