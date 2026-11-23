NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1077 Euro belassen. Analyst Hannes Leitner verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass sich Mitgründer und Co-Vorstandschef Pieter van der Does bis Jahresende aus dem operativen Geschäft zurückzieht. Da der bisherige andere Co-CEO Ingo Uytdehaage die alleinige Chefposition übernehme und van der Does dem Zahlungsabwickler als Berater und einer der größten Aktionäre erhalten bleibe, rechnet Leitner nicht mit unmittelbaren Veränderungen. Längerfristig seien diese aber möglich angesichts des zunehmenden Drucks durch den deutlich gefallenen Aktienkurs./ck/rob/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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