Highlights:

Über 250 domänenorientierte KI-Agenten, kombiniert mit deterministischer Automatisierung sowie Sicherheits-, Cybersicherheits- und Compliance-Sicherheitsvorkehrungen

12 miteinander vernetzte Entwicklungsdomänen über den gesamten SDV-V-Zyklus hinweg, von den Anforderungen bis zur Freigabe

Erste Pilotprojekte deuten auf eine zusätzliche Entwicklungskapazität von 30-40 hin

L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter von Engineering-Intelligence-Lösungen und ER&D-Beratungsdienstleistungen, gab heute die Einführung von SDVault.ai bekannt, einer KI-gestützten Toolchain für Engineering und Qualitätssicherung, die Automobilherstellern und Tier-1-Zulieferern hilft, die Entwicklung, Integration und Validierung von Software-Defined Vehicles (SDVs) zu beschleunigen. SDVault.ai ist Teil der EI-for-Engineering-Suite von LTTS und basiert auf EIOne, der Engineering-Intelligence-Plattform des Unternehmens.

SDVault.ai bietet Engineering Intelligence für 12 miteinander verbundene Entwicklungsbereiche, darunter Anforderungen, System- und E/E-Architektur, funktionale Sicherheit, Cybersicherheit, Prozesssicherung, Software- und Code-Intelligence, Verifikation, Embedded-Debugging, virtuelle ECU-Validierung, Trace- und Netzwerkanalyse, Root-Cause-Intelligence sowie Regressions- und Release-Sicherung.

Mit mehr als 250 domänenorientierten KI-Agenten kombiniert SDVault.ai KI mit deterministischer, regelbasierter Engineering-Automatisierung, insbesondere für sicherheitskritische Aktivitäten, bei denen Wiederholbarkeit, Rückverfolgbarkeit und technische Kontrolle unerlässlich sind. Ingenieure behalten die volle Kontrolle über technische Entscheidungen, Verifikation und Zertifizierung. SDVault.ai schafft einen durchgängigen Engineering-Faden über den gesamten V-Zyklus hinweg und verknüpft Anforderungen und Architektur mit Code, Tests, Fehlern, Korrekturmaßnahmen und Release-Nachweisen. Dadurch können Entwicklungsteams nicht nur nachvollziehen, was sich geändert hat, sondern auch, was davon betroffen ist und ob die Änderung angemessen verifiziert wurde.

Als modulare Plattform konzipiert, kann SDVault.ai durchgängig eingesetzt oder selektiv neben bestehenden Engineering-Toolchains von OEMs und Tier-1-Zulieferern implementiert werden. Sensible Entwicklungsdaten können in vom Kunden kontrollierten Umgebungen verbleiben, was die Anforderungen an die Unternehmenssicherheit und den Schutz geistigen Eigentums unterstützt.

In frühen Pilotprojekten zeigten Entwicklungsteams, die SDVault.ai einsetzten, das Potenzial, 30-40 zusätzliche Arbeitslast zu bewältigen, während ausgewählte Arbeitsabläufe wie die Ticket-Triage von etwa vier Stunden auf 10 Minuten verkürzt wurden. SDVault.ai ist darauf ausgelegt, als Multiplikator für die Entwicklungskapazität zu fungieren und Unternehmen so in die Lage zu versetzen, mit ihren bestehenden Entwicklungsteams mehr Programme und die wachsende Softwarekomplexität zu bewältigen.

LTTS hat 15 Patente im Zusammenhang mit SDVault.ai angemeldet und bekräftigt damit seine Investition in "Engineering Intelligence" für die Mobilität der nächsten Generation.

Amit Chadha, CEO und Geschäftsführer von L&T Technology Services sowie Mitglied des NASSCOM-Exekutivrats, sagte: "Softwaredefinierte Fahrzeuge erhöhen die Komplexität der Automobilentwicklung dramatisch. KI kann helfen, aber in der sicherheitskritischen Entwicklung reicht KI allein nicht aus. Es erfordert deterministisches Engineering, Fachwissen, Rückverfolgbarkeit und Ingenieure, die die volle Kontrolle behalten. SDVault.ai vereint diese Aspekte als 'Engineering Intelligence' über den gesamten SDV-V-Zyklus hinweg und verbindet Anforderungen, Architektur, Software, Verifikation und Nachweise. Es bietet OEMs und Tier-1-Zulieferern einen praktischen Weg, mehr Software zu entwickeln, diese mit größerer Sicherheit zu validieren und mehr Fahrzeugprogramme mit den bereits vorhandenen Teams in die Produktion zu bringen."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von "Engineering Intelligence"-Lösungen und ER&D-Beratungsdienstleistungen. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Wartungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse an. "Zielgerichtet. Agil. Innovativ." so treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie der Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir zum 30. September 2026 24.035 Mitarbeiter in 21 globalen Designzentren, 31 globalen Vertriebsniederlassungen und 111 Innovationslabors.

Weitere Informationen zu L&T Technology Services erhalten Sie unter https://www.ltts.com/.

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