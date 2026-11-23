EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ Aktiengesellschaft

Deutz AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



23.11.2026 / 21:12 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: DEUTZ Aktiengesellschaft Straße, Hausnr.: Ottostraße 1 PLZ: 51149 Ort: Köln (Porz-Eil)

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299005DETTV58V2PP63

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Thomas Liebelt

Geburtsdatum: 07.10.1948 Natürliche Person (Vorname, Nachname): Felix Liebelt

Geburtsdatum: 25.04.1983 Natürliche Person (Vorname, Nachname): Franziska Lindsay-Liebelt

Geburtsdatum: 20.09.1987

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

BRIMA Aktienbesitz GmbH & Co. KG

JOSS Depot GmbH & Co. KG

Akaroa Invest GmbH & Co. KG

Klarschiff 02 GmbH & Co. KG



5. Datum der Schwellenberührung: 20.11.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 29,90 % 0,00 % 29,90 % 239.517.711 letzte Mitteilung 29,90 % 0,00 % 29,90 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0006305006 0 35.106.763 0,00 % 14,66 % DE000A41YGN9 0 36.509.033 0,00 % 15,24 % Summe 71.615.796 29,90 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher - Thomas Liebelt / Felix Liebelt / Franziska Lindsay-Liebelt % % % - J.O.S.S. Beteiligungsgesellschaft mbH % % % - JOSS Depotverwaltung GmbH % % % - JOSS Depot GmbH & Co. KG 29,90 % % 29,90 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Die JOSS Depot GmbH & Co. KG hält 17.903.949 Stimmrechte unmittelbar. 53.711.847 Stimmrechte werden ihr aufgrund der Stimmrechtsvereinbarung gem. § 34 Abs. 2 WpHG zugerechnet, die von den oben in Ziff. 4 genannten weiteren Gesellschaften gehalten werden. DE0006305006 ist börsenzugelassen, DE000A41YGN9 noch nicht.

Datum

23.11.2026





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