Vaduz (ots) -Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) trat in Liechtenstein vor fünf Jahren in Kraft. Aus diesem Anlass fand am Montag, 23. November 2026, in Vaduz eine öffentliche Diskussionsveranstaltung unter dem Titel "Die Istanbul-Konvention zwischen Zielen und Realität - Welche Herausforderungen hat Liechtenstein beim Schutz von Betroffenen häuslicher Gewalt?" statt.Die Istanbul-Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten, Gewalt konsequent zu verhindern, Betroffene zu schützen, Tatpersonen zur Verantwortung zu ziehen und die dafür notwendigen Massnahmen und Strukturen zu schaffen. Doch wie gut gelingt die Umsetzung in der Praxis? Um diese Frage aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, lud die Koordinierungsgruppe Istanbul-Konvention Liechtenstein zu einer Veranstaltung für Interessierte und Fachpersonen ein. Dabei wurde insbesondere die Beurteilung der Expertengruppe GREVIO in die Diskussion zu den Stärken und Lücken im liechtensteinischen Gewaltschutzsystem einbezogen.Gewaltschutz konsequent weiterentwickelnRegierungsrat Emanuel Schädler eröffnete die Veranstaltung und betonte, dass wirksamer Gewaltschutz laufend weiterentwickelt werden muss. Internationale Evaluierungen helfen Liechtenstein, Stärken sichtbar zu machen und wichtige Handlungsfelder zu identifizieren damit Massnahmen gezielter eingesetzt werden können. Entscheidend sei das Zusammenspiel von Staat, Fachorganisationen und Gesellschaft. "Hinter jeder Statistik stehen Menschen, deren Sicherheit, Gesundheit und Lebensperspektiven durch Gewalt stark beeinträchtigt werden. Gerade deshalb bleibt die Umsetzung der Istanbul-Konvention eine kontinuierliche Aufgabe.", so Schädler.Als Hauptreferent gab Helmut Tichy, Mitglied der Expertengruppe GREVIO, Einblicke in deren Arbeit und Praxisbeispiele für Liechtenstein. Im Anschluss diskutierte ein Podium bestehend aus Regierungsrat Emanuel Schädler, Minister für Gesellschaft und Kultur, GREVIO-Experte Helmut Tichy, österreichischer Diplomat und ehemaliger Universitätsprofessor für Völkerrecht, Martina Brändle-Nipp, Vorstandfrau des Frauenhauses Liechtenstein und Ute Mayer, Vorsitzende der Koordinierungsgruppe Istanbul-Konvention, über die Fortschritte und die Herausforderungen bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention in Liechtenstein sowohl aus Aussensicht wie aus Innensicht.Hinweis: Bilder stehen unter www.regierung.li/medienportal zum Download verfügbar.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und JustizMichael Winkler, GeneralsekretärT +423 236 60 49Michael.Winkler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943746