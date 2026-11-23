DJ PTA-Adhoc: Bertrandt AG: Vorläufige Geschäftszahlen: EBIT-Prognose 2025/2026 wegen Sondereffekten verfehlt; Ausblick 2026/2027

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Bertrandt AG: Vorläufige Geschäftszahlen: EBIT-Prognose 2025/2026 wegen Sondereffekten verfehlt; Ausblick 2026/2027

Ehningen (pta000/23.11.2026/21:35 UTC+1)

Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen erzielte der Bertrandt-Konzern im Geschäftsjahr 2025/2026 ein EBIT von ca.

-41 Mio. EUR (Vorjahr: EUR -35,5 Mio. EUR, Consensus: -27,9 Mio. EUR). Damit wurden die Prognose eines deutlichen* Anstiegs gegenüber dem Vorjahreswert sowie die Consensus-Erwartungen verfehlt. Hintergrund der Abweichung von der Prognose und den Consensus-Schätzungen sind höher als ursprünglich geplante weitere Restrukturierungsaufwendungen für Personalmaßnahmen im vierten Quartal 2025/2026 sowie Impairments in Höhe von insgesamt ca. 17 Mio. EUR. Die Impairments resultieren u.a. aus veränderten Diskontierungssätzen, die sich aus einer aktualisierten branchenspezifischen Risikobewertung ergeben haben. Im vierten Quartal 2025/2026 lag das EBIT bei ca. -12 Mio. EUR (Vorjahr Q4: +3,4 Mio. EUR, Consensus: 1,2 Mio. EUR). Ohne Restrukturierungsmaßnahmen sowie negative Effekte aus Impairments und weiteren Wertberichtigungen wäre ein positives EBIT von ca. 5 Mio. EUR verzeichnet worden.

Die Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2025/2026 von ca. 893 Mio. EUR lag ca. 9% unter dem Vorjahreswert (2024/2025: 977,9 Mio. EUR; Consensus: 893,1 Mio. EUR) und somit sowohl im Rahmen der zuletzt veröffentlichten Prognose eines moderaten* Rückgangs im Vergleich zum Vorjahreswert als auch den Markterwartungen. Im vierten Quartal 2025/2026 belief sich die Gesamtleistung auf ca. 222 Mio. EUR (Vorjahr Q4: 236,0 Mio. EUR; Consensus: EUR 221,6 Mio.). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag im Geschäftsjahr 2025/2026 mit ca. 34 Mio. EUR über dem Niveau des Vorjahres (2024/ 2025: 25,7 Mio. EUR) und damit im Rahmen der Prognose eines deutlichen* Anstiegs. Im vierten Quartal lag der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit bei ca. 11 Mio. EUR (Q4 2024/2025: 3,0 Mio. EUR). Consensus-Schätzungen für den Cashflow wurden nicht erhoben.

Die Gesamtleistung im Segment Digital Engineering erreichte ca. 465 Mio. EUR und lag damit knapp 10% unterhalb des Vorjahreswertes (2024/2025: 515,8 Mio. EUR) sowie im Rahmen der zuletzt veröffentlichten Prognose eines moderaten* Rückgangs im Vergleich zum Vorjahreswert. Im Segment Physical Engineering stieg die Gesamtleistung deutlich um etwas mehr als 10% auf ca. 230 Mio. EUR (Vorjahr 208,6 Mio. EUR) und lag damit über der aktuellen Prognose eines moderaten* Rückgangs. Im Segment Elektrik/Elektronik verringerte sich die Gesamtleistung auf ca. 383 Mio. EUR und lag damit um ca. 3% moderat* unter dem Vorjahreswert (392,6 Mio. EUR). Zuletzt wurde für dieses Segment ein deutlicher* Rückgang der Gesamtleistung erwartet. Insbesondere höhere interne Umsatzerlöse führten zu den Abweichungen von der Gesamtjahresprognose bei Physical Engineering und Elektrik/Elektronik.

Das EBIT im Segment Digital Engineering lag bei ca. -23 Mio. EUR (GJ 2024/2025: - 21,2 Mio. EUR). Im Segment Physical Engineering wurde ein EBIT von ca. -22 Mio. EUR erzielt (GJ 2024/2025: - 22,1 Mio. EUR). Damit wurde in beiden Segmenten die Prognose eines deutlichen* EBIT-Anstiegs nicht erreicht. Das Segment Elektrik/Elektronik verzeichnete ein EBIT von ca. 4 Mio. EUR (GJ 2024/2025: +7,7 Mio. EUR), das damit im Rahmen des zuletzt erwarteten deutlichen* Rückgangs lag. Consensus-Schätzungen wurden für die Segmente nicht erhoben.

Im vierten Quartal 2025/2026 erreichte das Segment Digital Engineering eine Gesamtleistung von ca. 112 Mio. EUR (Q4 2024/2025: 126,8 Mio. EUR) und ein EBIT von ca. -7 Mio. EUR (Q4 2024/2025: -1,0 Mio. EUR). Physical Engineering verzeichnete eine Gesamtleistung von ca. 66 Mio. EUR (Q4 2024/2025: 51,6 Mio. EUR) und ein EBIT von ca. -9 Mio. EUR (Q4 2024/2025: 0,04 Mio. EUR). Im Segment Elektrik/Elektronik wurde die Gesamtleistung auf ca. 111 Mio. EUR gesteigert (Q4 2024/2025: 101,4 Mio. EUR) und ein EBIT von ca. 3 Mio. EUR (Q4 2024/2025: 4,4 Mio. EUR) erreicht.

Ausblick: Der Bertrandt-Konzern ist vorsichtig optimistisch für das Geschäftsjahr 2026/2027 und erwartet eine Gesamtleistung in der Spanne von 865-965 Mio. EUR, eine EBIT-Marge von 0-3% sowie einen erneuten deutlichen* Anstieg des Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit. Am strategischen Zielkorridor für die EBIT-Marge von 6-9% hält Bertrandt fest. Es bestehen allerdings Unsicherheiten, ob und inwieweit dieser mittelfristig** erreicht werden kann.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025/2026 wird planmäßig am 17. Dezember 2026 veröffentlicht.

*Definitionen zu Prognose 2025/2026 und Ausblick 2026/2027:

Gesamtleistung, EBIT und Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

• Moderate Veränderung 0% bis 10% • Deutliche Veränderung über 10%

** innerhalb der nächsten drei Geschäftsjahre

Die Begriffe "Gesamtleistung", "EBIT" und "Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit" sind definiert im Glossar, welcher über folgenden Link auf der Bertrandt Homepage abrufbar ist: https://www.bertrandt.com/unternehmen/ investor-relations/finanzberichte/glossar

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Aussender: Bertrandt AG Birkensee 1 71139 Ehningen Deutschland Ansprechpartner: Marc-René Tonn Tel.: +49 7034 656-0 E-Mail: marc-rene.tonn@bertrandt.com Website: www.bertrandt.com ISIN(s): DE0005232805 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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November 23, 2026 15:35 ET (20:35 GMT)