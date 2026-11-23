MOSKAU (dpa-AFX) - Angeblich von Hackern erbeutete Daten der russischen Statistikbehörde Rosstat zeigen Medienberichten zufolge, dass sich die Zahl der erfassten toten Militärangehörigen auf russischer Seite einer halben Million nähert. Mehrere russische Medien aber auch der "Spiegel", erhielten eigenen Angaben zufolge Zugriff auf entsprechende Daten, die die Hackergruppen Cyberpartisanen und Silent Crow bei einem Angriff auf die Statistikbehörde erbeutet haben sollen. Die Hackergruppen stehen laut Berichten der belarussischen Opposition beziehungsweise Ukraine-freundlichen Kollektiven nahe.

Rosstat hatte Anfang November eine Cyberattacke bestätigt, aber bestritten, dass Daten abgeflossen seien. Die Medien halten den ihnen zur Verfügung gestellten Datensatz für glaubwürdig.

Tatsächliche Zahl der Gefallenen dürfte höher sein



Dabei geht es den Angaben nach um Daten zur Sterblichkeit in Russland. Über Parameter wie die genannte Todesursache, den Todesort und Beruf filterten die Medien eigenen Angaben zufolge die Zahl der getöteten Soldaten aus dem Datensatz heraus. Der Großteil der Berichte kommt auf mehr als 490.000 Tote auf russischer Seite vom Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 bis Ende September dieses Jahres.

In den Berichten wird darauf hingewiesen, dass die tatsächliche Zahl höher liegen dürfte, auch weil Meldungen über Tote mit Verzögerung in die Datenbank kommen.

Seiten sprechen kaum über eigene Verluste



Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Beide Seiten vermelden praktisch täglich angebliche gegnerische Verluste, legen eigene Opferzahlen aber nur selten dar. Es gilt als sicher, dass sowohl Russlands Führung als auch die der Ukraine eigene Verluste herunterspielen und jene in den Reihen des Gegners erhöhen.

Die in Washington ansässige Denkfabrik CSIS hatte im Juli die Zahl der russischen Gefallenen mit 400.000 bis 450.000 angegeben. Auf ukrainischer Seite seien es 125.000 bis 150.000, hieß es damals.

Es gibt auch Versuche, anhand von Beerdigungen, Todesanzeigen und Posts in sozialen Netzwerken bestätigte Todesfälle von ukrainischen und russischen Soldaten zu zählen. Das Portal "Mediazona", das nun nach eigenen Angaben ebenfalls den gehackten Datensatz auswertete, zählte bisher die Namen von 289.136 russischen Gefallenen. Auf der ukrainischen Website "ualosses" wurde der Stand zuletzt mit 106.285 Toten angegeben. Die Macher der Webseiten gehen davon aus, dass ihre Zählungen unvollständig sind./ksr/DP/mis