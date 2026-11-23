Die Muscat Stock Exchange (MSX) hat in Zusammenarbeit mit der Jefferies Group, einem weltweit tätigen Investmentbanking- und Kapitalmarktunternehmen, eine hochrangige internationale Investoren-Delegation in Maskat empfangen. Dies geschah im Rahmen ihrer fortlaufenden Bemühungen, den Kapitalmarkt Omans und die dort notierten Unternehmen bei globalen institutionellen Anlegern bekannt zu machen.

Der Delegation gehörten Vertreter von sechs führenden regionalen und internationalen Investmentfirmen an. Das Programm ermöglichte den teilnehmenden Investoren direkten Zugang zu wichtigen Institutionen und führenden börsennotierten Unternehmen und bot ihnen gleichzeitig einen umfassenderen Einblick in Omans wirtschaftlichen Wandel, die Entwicklung des Kapitalmarkts und Investitionsmöglichkeiten.

Die Delegationsreise begann mit einer gemeinsamen Sitzung der MSX und der Oman Investment Authority, gefolgt von Treffen mit der Bank Muscat, Sohar International, OQ Exploration Production und OQ Base Industries.

Die Investoren trafen sich zudem mit S.E. Mahmoud Al Awaini, Staatssekretär im Finanzministerium, um über die "Oman Vision 2040", die Prioritäten des Sultanats beim wirtschaftlichen Wandel sowie die Rolle von Investitionen und Kapitalmärkten bei der Förderung von langfristigem Wachstum und Diversifizierung zu sprechen.

Haitham Salim Al Salmi, Chief Executive Officer der Muscat Stock Exchange, kommentierte den Besuch wie folgt: "Der direkte Austausch mit internationalen Investoren ist ein wichtiger Bestandteil unserer Strategie, die Sichtbarkeit und Zugänglichkeit des omanischen Kapitalmarkts zu stärken. Dieser Besuch bietet Investoren die Gelegenheit, direkt mit führenden börsennotierten Unternehmen in Kontakt zu treten, deren Wachstumsgeschichten zu verstehen und einen umfassenderen Einblick in den wirtschaftlichen Wandel zu gewinnen, der derzeit im Sultanat stattfindet. Unser Ziel ist es, langfristige Beziehungen zu globalen institutionellen Investoren aufzubauen und sicherzustellen, dass das Investitionspotenzial Omans im breiteren regionalen und internationalen Kapitalmarktumfeld verstanden wird."

Der Besuch ist Teil des umfassenderen internationalen Engagement-Programms der MSX, mit dem die Beziehungen zu institutionellen Investoren vertieft, die internationale Investorenbasis des Marktes erweitert und das Bewusstsein für die Chancen der börsennotierten Unternehmen Omans geschärft werden sollen.

In diesem Zusammenhang wird die MSX gemeinsam mit der OQ Group und der Asyad Group an der "Global Emerging Markets Conference" teilnehmen, die von der Jefferies Group am 23. und 24. November 2026 in den Vereinigten Arabischen Emiraten organisiert wird. Die Teilnahme wird den globalen institutionellen Anlegern den Kapitalmarkt Omans und wichtige Wachstumssektoren näherbringen und gleichzeitig das Ziel der MSX unterstützen, die internationale Vernetzung zu stärken und Oman als zunehmend attraktiven Standort für langfristiges institutionelles Kapital zu positionieren.

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Quelle: AETOSWire

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