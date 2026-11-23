Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - November 23, 2026) - Trading in the shares of Metasphere Labs Inc. (the "Issuer") will remain halted pending receipt and review of acceptable documentation regarding the Fundamental Change pursuant to CSE Policy 8. This regulatory halt is imposed by Canadian Investment Regulatory Organization, the Market Regulator of the Exchange, pursuant to the provisions of Section 10.9(1) of the Universal Market Integrity Rules.

Please see the Issuer's news release for further details.

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La négociation des actions de Metasphere Labs Inc. (l'« émetteur ») restera suspendue en attente de la réception et de l'examen de documents acceptables concernant le Changement Fondamental conformément à la Politique 8 de la CSE. Cette suspension réglementaire est imposée par l'Organisme canadien de réglementation des investissements, le régulateur du marché de la Bourse, conformément aux dispositions de l'article 10.9(1) des Règles universelles d'intégrité du marché.

Veuillez consulter le communiqué de presse de l'émetteur pour plus de détails.