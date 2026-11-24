München (ots) -Millionen Autofahrer pendeln vom Umland in die Städte zu ihrem Arbeitsplatz, damit gehören morgendliche Staus für viele zum Alltag. P+R-Anlagen können hier eine sinnvolle Alternative sein, die Pendler schnell und bequem vom Stadtrand ins Zentrum zu bringen. Der ADAC hat in zwölf Städten insgesamt 72 Anlagen getestet, das Ergebnis ist überwiegend positiv: 50 Anlagen wurden von den Testern als "sehr gut", "gut" oder "ausreichend" bewertet, ein knappes Drittel (22 Anlagen) jedoch fiel durch.Untersucht wurden Anlagen mit mindestens 200 Stellplätzen in den Kategorien Nutzerkomfort, Sicherheit und ÖPNV-Angebot (gewichtet mit je 30 Prozent) sowie Information und Kosten (10 Prozent). Den Spitzenplatz unter allen 72 Testobjekten nimmt die Münchner P+R-Anlage Neuperlach-Süd ein, die in allen Kategorien "sehr gut" abschneidet. Insgesamt sticht die Stadt Hamburg heraus: Hier erzielten alle sechs getesteten Anlagen die Bestnote.Fakt ist jedoch ebenfalls, dass sich 16 P+R-Anlagen als "mangelhaft" erweisen, sechs sogar als "sehr mangelhaft". Zu den Schlusslichtern gehören Anlagen rund um Berlin mit fünf Negativergebnissen, Leipzig und Frankfurt am Main mit vier und Hannover mit zwei, wobei die Anlage Hannover-Ehlershausen insgesamt am schlechtesten abschneidet. Hier bemängeln die Tester, dass Sicherheitsmaßnahmen wie zum Beispiel Videoüberwachung fehlen, der Parkbereich durch Schmutz und Bauarbeiten beschränkt und eine Weiterfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln seltener als alle 20 Minuten möglich ist.Bei der Kategorie Nutzerkomfort ist das Ergebnis gemischt: Die Fußwege zum Bahnhof sind zwar bei fast allen Anlagen befestigt, doch viel Komfort dürfen Kunden oft nicht erwarten. Nur etwas mehr als die Hälfte bietet gesicherte Zonen für Fahrrad-Parker, und von 29 mehrgeschossigen Anlagen haben 14 keinen Fahrstuhl. Auch die Parkplätze bieten nicht immer Anlass zur Freude: An 51 Anlagen fehlen Markierungen, die das Auffinden des Fahrzeugs erleichtern, und an 26 Anlagen waren die Stellplätze mit weniger als 2,50 Meter Stellplatzbreite relativ schmal, was zum Überparken führen kann.In puncto Sicherheit fiel den Testern auf, dass in allen P+R-Anlagen die Wege zu den Bahnsteigen und meist auch der Parkbereich gut beleuchtet und die Querungen vom Parkbereich zu den Bahnhöfen gesichert waren. Aber es gab auch Mängel. An 42 Anlagen fanden die Tester keine Frauen- beziehungsweise Familienparkplätze vor, 41-mal keine Möglichkeit, in Notfällen Kontakt zu Personal aufzunehmen, und von den 52 getesteten Parkflächen im Freien waren nur zwei komplett videoüberwacht.Wichtig für Pendler ist auch eine gute Verzahnung mit Bus oder Bahn. Bei jeder vierten Anlage fahren die öffentlichen Verkehrsmittel zu den Hauptverkehrszeiten im Fünf-Minuten-Takt oder kürzer in Richtung Innenstadt, an 28 der getesteten P+R Anlagen beträgt die Taktung jedoch mehr als 10 Minuten. Aber nicht nur die Häufigkeit, auch die Fahrtdauer ist entscheidend. Wer z.B. in Hamburg-Harburg in einen Zug umsteigt, ist in der Regel 18 Minuten früher am Hauptbahnhof als mit dem Auto. Umgekehrt geht es jedoch auch: Bei immerhin 18 der 72 getesteten Anlagen sind Pendler öffentlich länger unterwegs zu den beiden Musterzielen als mit dem Auto.In 50 der 72 Anlagen ist die Nutzung kostenlos, in Parkhäusern allerdings wird meistens eine Gebühr verlangt. Die Ticketpreise für die Tageskarte variieren zwischen 1 Euro (Nürnberg Schwabach) und 12 Euro (Hannover Lehrte). Manche Anlagen bieten günstigere Monats- und Jahreskarten an. Ein wichtiger Punkt ist die Verlässlichkeit. Nur elf Anlagen hatten am Testtag weniger als zehn Stellplätze frei. Allerdings waren in Nürnberg gleich vier Anlagen besetzt, in Düsseldorf drei, in Berlin zwei und in München und Köln je eine der sechs getesteten Anlagen. Wer sich vorab ein Bild machen will, kommt auf den Betreiber-Webseiten oft nicht weit. Infos zur Echtzeit- oder Prognosebelegung müssen umständlich recherchiert werden bzw. fehlen in 28 Fällen ganz. Auch vor Ort ist die Lage oft unübersichtlich, nur 17 Anlagen haben eine Restplatzanzeige.Wie der aktuelle ADAC Test zeigt, gibt es vielfältigen Verbesserungsbedarf. Damit P+R-Anlagen als regelmäßige Alternative angenommen werden, bedarf es daher weiterer Anstrengungen vor allem der Kommunen und Betreiber. Insbesondere ÖPNV-Takt und Stellplatz-Kapazitäten müssten vielerorts erhöht werden, um die Anlagen attraktiver zu gestalten und damit die Innenstädte park- und stautechnisch zu entlasten.Weitere Informationen gibt es auf adac.dePressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6396487