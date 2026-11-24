Osnabrück (ots) -Zum Auftakt der Haushaltswoche im Bundestag vermisst eine Mehrheit der mittelständischen Unternehmen in der Finanzplanung der Koalition echte Wachstumsimpulse und rechnet mit einer Regierungskrise bis zum Ende der Legislaturperiode. Das geht aus einer Blitzumfrage des Mittelstandsverbands BVMW hervor, über deren Ergebnisse die "Neue Osnabrücker Zeitung" (noz) berichtet. Demnach gaben 87 Prozent der Befragten an, im historisch größten Bundeshaushalt keinen klaren Fahrplan für mehr Wachstum zu erkennen. Lediglich fünf Prozent bewerteten den Kurs positiv, acht Prozent waren unentschlossen. 830 Betriebe haben an der BVMW-Befragung teilgenommen."Die Ankündigungsweltmeisterei der letzten beiden Jahre und das ständige Hin und Her, wie bei der Stromsteuer, haben für massive Verunsicherung bei den Leistungsträgern gesorgt", sagte BVMW-Bundesgeschäftsführer Christoph Ahlsleben im Gespräch mit noz. Um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, müsse die Bundesregierung endlich ein stimmiges Entlastungskonzept vorlegen. "Niemand ist mit einem Zick-Zack-Kurs geholfen, bei dem zwar die Stromsteuer kurzzeitig gesenkt wird, aber gleichzeitig der Ausgleich der kalten Progression wegfällt", sagte Ahlhaus.Die massiven Zweifel des Mittelstands an der finanzpolitischen Handlungsfähigkeit der Koalition spiegeln sich auch in der Bewertung der zukünftigen Stabilität wider. Vor dem Hintergrund aktueller Warnungen von Ökonomen vor einer Haushaltskrise ab dem Jahr 2028 gehen 69 Prozent der befragten Betriebe davon aus, dass sich Union und SPD nicht auf die nächsten Haushalte verständigen können. Sie stellen sich stattdessen auf eine politische Krise der Regierung ein. Nur knapp ein Fünftel der Befragten (22 Prozent) glaubt, dass es nicht zu einem derartigen Eskalationsszenario kommen wird.Auf breite Ablehnung stößt zudem die für 2027 geplante Neuverschuldung des Bundes in Höhe von rund 210,4 Milliarden Euro. 85 Prozent der befragten Mittelständler sind der Ansicht, dass die schwarz-rote Ausgabenpolitik direkt zulasten jüngerer Generationen gehe und deren künftige Handlungsspielräume stark einenge.Der Bundeshaushalt für 2027 wird von diesem Dienstag an im Bundestag abschließend beraten und soll am Freitag beschlossen werden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6396491