Die Anerkennung durch Forbes unterstreicht die anhaltende Stärke und aktuelle Relevanz des "People-First"-Geschäftsmodells und der unternehmerischen Mission von Mary Kay.

Hinter jedem außergewöhnlichen Kundenerlebnis steht ein Mensch, der sich dafür entscheidet, anderen zu dienen, Beziehungen aufzubauen und etwas zu bewirken. Seit mehr als sechs Jahrzehnten unterstützt Mary Kay Frauen dabei, genau das zu tun. Das Unternehmen schafft Möglichkeiten für unternehmerisches Handeln und baut gleichzeitig sinnvolle Beziehungen zu Kundinnen und Gemeinschaften auf der ganzen Welt auf. Anlässlich der "Women's Entrepreneurship Week" würdigt das Unternehmen den Beitrag von Unternehmerinnen, deren Engagement sowohl das Kundenerlebnis als auch die Zukunft der Wirtschaft nachhaltig prägt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261123009100/de/

This year, Mary Kay earned the No. 4 spot on Forbes 2027 Best Customer Service list, one of the nation's most comprehensive measures of customer satisfaction based on millions of consumer ratings. Earning a place among the top five for the second consecutive year reflects the trust our customers place in us and the extraordinary dedication of Independent Beauty Consultants who deliver personalized service and meaningful connections every day. (Image Credit: Mary Kay Inc.)

Anlässlich des "Women's Entrepreneurship Day" und der "Entrepreneurship Week 2026" gab Tara Eustace, Chief Opportunity and Sales Officer bei Mary Kay Inc., folgende Erklärung ab:

"Die Global Entrepreneurship Week und der Women's Entrepreneurship Day sind Meilensteine, an denen die Welt etwas würdigt, das schon immer im Mittelpunkt von Mary Kay stand und das wir jeden Tag ehren und feiern: die Kraft des Unternehmertums, Chancen zu schaffen, Selbstvertrauen aufzubauen und Gemeinschaften zu stärken. Jeden Tag beginnen Millionen von Begegnungen mit Kunden auf der ganzen Welt mit etwas Einfachem, aber Wirkungsvollem: Ein Mensch hilft einem anderen, sich wahrgenommen, geschätzt und unterstützt zu fühlen. Wir bei Mary Kay sind davon überzeugt, dass die Förderung von Unternehmerinnen es erfordert, kontinuierlich in die Werkzeuge, Erfahrungen und Möglichkeiten zu investieren, die Frauen dabei helfen, in einer sich wandelnden Wirtschaft erfolgreich zu sein.

Wir unterstützen diese Mission heute unter anderem auf folgende Weisen:

Hervorragendes Kundenerlebnis

In diesem Jahr belegte Mary Kay Platz 4 auf der Forbes-Liste der besten Kundenservices 2027;1 einer der landesweit umfassendsten Bewertungen der Kundenzufriedenheit, die auf Millionen von Verbraucherbewertungen basiert. Dass wir uns zum zweiten Mal in Folge einen Platz unter den Top 5 sichern konnten, spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Kunden in uns setzen, sowie das außergewöhnliche Engagement unserer unabhängigen Beauty-Beraterinnen, die jeden Tag persönlichen Service leisten und echte Beziehungen schaffen.

Mehr dazu: Edward Jones, UPS Store, Buc-ee's und Mary Kay führen unsere Liste der besten Kundenservices an

Digitale Innovation

Die Zukunft des Unternehmertums wird zunehmend digital, und wir setzen uns dafür ein, Frauen dabei zu unterstützen, in diesem Umfeld erfolgreich zu sein. Von Funktionen für den digitalen und sozialen Handel bis hin zu KI-gestützten Tools wie dem Foundation Finder von Mary Kay- wir statten unsere unabhängigen Schönheitsberaterinnen mit innovativer Technologie aus, die ihnen dabei hilft, personalisierte Kundenerlebnisse zu schaffen und gleichzeitig ihr Geschäft auf neue und flexible Weise auszubauen.

Menschliche Nähe in großem Maßstab

In diesem Jahr haben wir unsere Kampagne Beauty Is More Beautiful Shared auf 40 Märkten weltweit gestartet unsere bislang größte globale Markenkampagne. Die Kampagne würdigt die Kraft von Beziehungen, Mentoring und Gemeinschaft Werte, die das Mary Kay-Erlebnis seit mehr als sechs Jahrzehnten prägen und auch heute noch den Kern des unternehmerischen Erfolgs bilden.

Branchenführend und vertrauenswürdig

Das Vertrauen, das Kunden in unsere Marke setzen, spiegelt sich darin wider, dass Mary Kay von Euromonitor International vier Jahre in Folge zur weltweit führenden Direktvertriebsmarke für Hautpflege und dekorative Kosmetik;2 gekürt wurde. Diese Auszeichnung unterstreicht unser kontinuierliches Engagement für Qualität, Innovation und die Bereitstellung von Produkten und Erlebnissen, die die Treue unserer Kunden sichern.

Chancen für Frauen weltweit

Seit mehr als 60 Jahren setzt sich Mary Kay für ein unternehmerisches Modell ein, das Frauen die Möglichkeit gibt, Erfolg nach ihren eigenen Maßstäben zu definieren. Heute erstreckt sich diese Möglichkeit auf 40 Märkte weltweit und hilft Frauen dabei, ihr Unternehmen nach ihren eigenen Vorstellungen aufzubauen, Führungskompetenzen zu entwickeln, wirtschaftliche Chancen zu schaffen und bedeutende Veränderungen in ihren Communities herbeizuführen.

Der Women's Entrepreneurship Day macht eindrucksvoll deutlich, dass ganze Gemeinschaften davon profitieren, wenn Frauen Zugang zu Chancen haben. Mit Blick auf die Zukunft bleibt Mary Kay dem Ziel verpflichtet, Frauen mit den Ressourcen, der Technologie, der Weiterbildung und der Unterstützung auszustatten, die sie benötigen, um die Zukunft des Unternehmertums nicht nur zu meistern, sondern auch mitzugestalten. Denn wenn Frauen erfolgreich sind, reichen die Auswirkungen weit über ein einzelnes Unternehmen hinaus und bewirken dauerhafte Veränderungen für Familien, Gemeinschaften und Volkswirtschaften auf der ganzen Welt."

Das jährliche Forbes Ranking, das in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen HundredX erstellt wird, basiert auf Millionen von Verbraucherbewertungen, die über einen Zeitraum von einem Jahr gesammelt wurden, und zeichnet Unternehmen aus, die sich durchweg durch herausragende Leistungen in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Reaktionsfähigkeit, Vertrauen und Service auszeichnen. Mary Kay belegte unter Tausenden von bewerteten Marken aus verschiedenen Branchen den vierten Platz.

Gut zu wissen:

Der Direktvertrieb erzielte im Jahr 2025 weltweit einen Einzelhandelsumsatz von 167,3 Milliarden US-Dollar.

Weltweit sind fast 99 Millionen Menschen als selbstständige Handelsvertreter tätig, etwa sieben von zehn davon sind Frauen.

Die Vereinigten Staaten blieben mit 34,2 Milliarden US-Dollar das entspricht etwa einem Fünftel des weltweiten Umsatzes der weltweit größte Direktvertriebsmarkt.3

Über Mary Kay

Seit mehr als 60 Jahren unterstützt Mary Kay Generationen von Frauen auf der ganzen Welt dabei, gemeinsam Schönheit zu entdecken, eine sinnvolle Zukunft aufzubauen und eine Gemeinschaft von Frauen zu finden, die sich gegenseitig wertschätzen. Das 1963 von Mary Kay Ash gegründete weltweit tätige Kosmetikunternehmen verbindet Frauen in 40 Märkten durch innovative Hautpflege-, Farbkosmetik-, Parfüm- und Wellnessprodukte. Mary Kay setzt seine Ziele in die Tat um, indem das Unternehmen Initiativen zur Unterstützung von Frauen und Familien vorantreibt, in wissenschaftliche Innovationen investiert und sich für eine nachhaltigere Zukunft einsetzt. Im Kern hat es sich Mary Kay zum Ziel gesetzt, das Leben von Frauen zu bereichern und Möglichkeiten zu schaffen, damit Frauen gemeinsam erfolgreich sein können. Erfahren Sie mehr unter marykayglobal.com. Sie finden uns auf Facebook, Instagram, und LinkedIn.

______________________________ 1 Alan Schwarz, 1. Oktober 2026. Forbes Bester Kundenservice 2027 2 Quelle: "Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2026 Edition, Value Sales at RSP, 2025 Data" 3 Quelle: Weltverband der Direktvertriebsverbände. November 2026. Der weltweite Umsatz im Direktvertrieb steigt im Jahr 2025 auf 167,3 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit das Niveau vor der Pandemie.

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