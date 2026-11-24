Die Übernahme erweitert die Fertigungskapazitäten von Barnes Aerospace im Bereich Turbinen- und Kompressorschaufeln sowie die Präsenz des Unternehmens in Europa

Barnes Aerospace, ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen für die Konstruktion, Fertigung und Reparatur von Bauteilen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von JJ Churchill (Holdings) Limited (JJ Churchill) geschlossen hat, einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen für Präzisionstechnik und Fertigung, das sich auf hochleistungsfähige Turbinen- und Kompressor-Luftleitprofilkomponenten spezialisiert hat, darunter Laufschaufeln, Leitschaufeln und Düsenleitschaufeln. Das Unternehmen beliefert führende Erstausrüster (OEMs) auf den Märkten für Luft- und Raumfahrt sowie für industrielle Gasturbinen. Barnes Aerospace übernimmt JJ Churchill von Tinicum, L.P. und dessen Partnern, der Familie Churchill sowie der Geschäftsführung.

JJ Churchill wurde 1937 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Market Bosworth, beschäftigt rund 150 Mitarbeiter und betreibt zwei Produktionsstätten in Leicestershire. Das Unternehmen kombiniert Präzisionsbearbeitung mit Konstruktions- und Prüfkompetenzen, um komplexe Bauteile für etablierte ebenso wie für zukünftige Triebwerksprogramme herzustellen. Durch die Übernahme wird Barnes Aerospace seine Kapazitäten im Bereich der Präzisionsfertigung ausbauen und seine Präsenz in Europa stärken. Die Fertigungskapazitäten von JJ Churchill im Bereich der Turbinen- und Kompressorschaufeln, das technische Know-how und die Kundenbeziehungen ergänzen die bestehenden Geschäftsaktivitäten von Barnes Aerospace und unterstützen dessen Strategie zum Ausbau des Geschäfts im Bereich der Erstausrüstung.

"JJ Churchill passt strategisch hervorragend zu Barnes Aerospace und bringt ergänzendes Fachwissen in der Fertigung komplexer Turbinen- und Kompressorkomponenten mit", sagte Mike J. Mosley, Chief Executive Officer von Barnes Aerospace. "Dies sind entscheidende Komponenten für anspruchsvolle Triebwerksanwendungen, und die technischen Kompetenzen von JJ Churchill, die etablierten Kundenbeziehungen sowie das erfahrene Team werden unsere Fähigkeit stärken, Kunden bei aktuellen und zukünftigen Triebwerksprogrammen zu unterstützen."

"Seit fast 90 Jahren hat sich JJ Churchill einen Namen für Präzisionstechnik und starke Kundenbeziehungen gemacht", sagte Mark Cooper, Chief Executive Officer von JJ Churchill. "Dies ist ein spannendes neues Kapitel für unsere Mitarbeiter und Kunden. Wir freuen uns darauf, Teil von Barnes Aerospace zu werden und unser gemeinsames Engagement für Qualität, Technik und Kundenservice weiter auszubauen."

Die Transaktion wird voraussichtlich im Dezember abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Bis zum Abschluss der Transaktion werden Barnes Aerospace und JJ Churchill weiterhin als eigenständige Unternehmen agieren.

Über Barnes Aerospace

Barnes Aerospace ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen rund um den gesamten Lebenszyklus von der Lieferung bis zur Reparatur komplexer Triebwerkskomponenten, vom Luftansauger bis zum Schubauslass. Das weltweite Netzwerk von Barnes Aerospace bietet reaktionsschnelle Reparatur- und Überholungsdienstleistungen (CRO) für Aftermarket-Komponenten sowohl für zivile als auch für militärische Flugtriebwerke und liefert hochwertige Lösungen für große Erstausrüster (OEMs), Wartungs-, Reparatur- und Überholungsunternehmen (MROs) sowie Fluggesellschaften. Darüber hinaus stellt Barnes Aerospace kritische Triebwerkskomponenten mit Hilfe modernster Präzisionsbearbeitung, Fertigung und Montage her und hat sich damit einen Ruf als zuverlässiger Lieferkettenpartner großer Erstausrüster erworben. Weitere Informationen finden Sie unter www.barnesaero.com.

Über JJ Churchill

JJ Churchill (Holdings) Limited ist ein im Vereinigten Königreich ansässiges Unternehmen für Präzisionstechnik und Fertigung mit Hauptsitz in Market Bosworth, England. Das 1937 gegründete Unternehmen ist auf die Herstellung von Gasturbinenschaufeln spezialisiert und bietet fortschrittliche Dienstleistungen in den Bereichen Zerspanung, Engineering, Prüfung und Lieferkettenmanagement für die Luft- und Raumfahrt-Branche und den Energiesektor an. Seine Geschichte ist eng mit den Anfängen des Jet-Zeitalters verbunden. In den ersten Jahren seines Bestehens in Coventry fertigte JJ Churchill Präzisionsteile für Sir Frank Whittle, der damals Großbritanniens erstes Strahltriebwerk entwickelte, bevor das Unternehmen 1941 nach Market Bosworth umzog und bis Mitte der 1940er Jahre die Herstellung von Gasturbinenschaufeln zu seinem Kernprodukt machte. JJ Churchill unterstützt seine Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte, der Serienfertigung und der Ersatzteilproduktion. Für weitere Informationen besuchen Sie www.jjchurchill.com.

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