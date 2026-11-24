EMDEN (dpa-AFX) - Volkswagen und die IG Metall beginnen am Dienstag mit den Verhandlungen über den Haustarifvertrag des Autobauers. Die Gespräche im ostfriesischen Emden sollen gegen Mittag starten. Zuvor hat die Gewerkschaft zu einer Demonstration samt Kundgebung (10.00 Uhr) aufgerufen. Dort sollen unter anderem IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger sowie VW -Betriebsratschefin Daniela Cavallo sprechen.

Europas größter Autobauer hat in der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will in der Tarifrunde Maßnahmen durchsetzen, um diese zu senken. Dazu gehören neben Nullrunden und dem Wegfall von Zulagen auch das Aufweichen der 35-Stunden-Woche. Außerdem wird über den Abbau von weiteren 12.000 Jobs in Deutschland verhandelt. Die IG Metall will das verhindern und fordert fünf Prozent mehr Geld für die rund 120.000 Beschäftigten. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Ab Anfang Januar sind Warnstreiks möglich.

VW ist nicht im Tarif der Metall- und Elektroindustrie, sondern hat einen eigenen Haustarif. Er gilt laut IG Metall an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau./jwe/DP/mis