ACCRA (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt seine Afrika-Reise in Ghana fort. In der Hauptstadt Accra will er zusammen mit Ghanas Präsident John Mahama den sechsten Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsgipfel eröffnen. Bei der Veranstaltung treffen sich Unternehmens- und Verbandsvertreter aus Deutschland und Afrika. Zuletzt hatte sie vor zwei Jahren in Kenia stattgefunden.

Steinmeier will die deutschen Unternehmen ermuntern, sich mehr in Afrika zu engagieren. Der Kontinent mit seinen 1,6 Milliarden Menschen sei ein riesiger Markt, der Einbußen in klassischen Märkten wie den USA und China ausgleichen könne.

Im vergangenen Jahr entfielen gerade einmal 1,8 Prozent aller deutschen Exporte auf Afrika - allerdings mit steigender Tendenz. Der deutsche Außenhandel mit Afrika wuchs im vergangenen Jahr nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 10,5 Prozent und erreichte einen Rekordwert von 63,4 Milliarden Euro./sk/DP/mis