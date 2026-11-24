BRÜSSEL (dpa-AFX) - Hohe Benzin- und Dieselpreise treiben die Nachfrage nach E-Autos in der Europäischen Union weiter an. In den ersten zehn Monaten des Jahres bis Ende Oktober wurden rund 2,21 Millionen reine Elektroautos (BEV - battery electric vehicles) verkauft, womit der Marktanteil binnen eines Jahres von 16,4 Prozent auf 23,4 Prozent wuchs, wie der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Die Zulassungszahlen von Benzinern und Diesel-Pkw sanken dabei um ein Fünftel.

Über alle Antriebsarten hinweg legte die Zulassungszahl im Oktober weiter zu, und zwar um 2,6 Prozent auf 939.447 Fahrzeuge. Für den Zeitraum Januar bis Ende Oktober ergibt sich damit ein Anstieg um 5,4 Prozent auf knapp 9,46 Millionen Fahrzeuge.

Während die Zulassungszahl der Marken des Marktführers Volkswagen inklusive der Porsche-Autos von Januar bis Ende Oktober mit 2,47 Millionen einen Tick sank, schnellte die des chinesischen E-Autobauers BYD um gut 150 Prozent auf 237.137 Stück nach oben.

Der US-Anbieter Tesla verkaufte mit 198.349 Autos fast 70 Prozent mehr. Für den BMW-Konzern inklusive Mini ergibt sich ein Plus von 4,6 Prozent auf 656.009 Fahrzeuge und für Mercedes-Benz ein Anstieg von 3,0 Prozent auf 474.327 Pkw./mis/stk