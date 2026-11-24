SEOUL (dpa-AFX) - Südkoreas Sicherheitsbehörden haben nach Sichtung russischer Militärflugzeuge eine vorübergehende Evakuierungswarnung für die Insel Ulleung vor der Ostküste des Landes ausgegeben. Zuvor hatten sich mehrere russische Maschinen der Insel genähert und waren in die sogenannte Luftverteidigungsidentifikationszone (ADIZ) eingedrungen, wie der südkoreanische Generalstab laut der Nachrichtenagentur Yonhap mitteilte. Als Reaktion darauf seien südkoreanische Kampfflugzeuge aufgestiegen, woraufhin sich die russischen Maschinen zurückgezogen hätten.

Die ADIZ bildet eine Art vorgelagerte Pufferzone vor dem Luftraum eines Staates, in der ausländische Flugzeuge frühzeitig identifiziert werden sollen. Erst vergangene Woche waren russische Militärflugzeuge in Südkoreas Luftverteidigungsidentifikationszone eingedrungen. Auch Taiwan und Japan meldeten ähnliche Vorfälle mit russischen Maschinen.

Für Verwirrung sorgte, dass nun in der Entwarnungsmeldung der südkoreanischen Behörden nach dem neuerlichen Vorfall fälschlich von einem "mutmaßlich nordkoreanischen Flugzeug" die Rede war. Laut Medienberichten hatte die regionale Provinzverwaltung versehentlich einen vorformulierten Textbaustein für die Nachricht verwendet, der nicht angepasst wurde. Offizielle Warnbotschaften zu nordkoreanischen Raketentests und anderen Provokationen sind seit Jahren gang und gäbe in Südkorea./fkr/DP/zb