MAINZ/BERLIN (dpa-AFX) - Nach Verstimmungen zwischen der CDU in Rheinland-Pfalz und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder die Zusammenarbeit wieder auf einem professionellen Kurs. "Bei aller Verstimmung muss man professionell bleiben, denn die Arbeit im Land muss weitergehen", sagte Schnieder der "Rheinischen Post". Inzwischen habe es Gespräche aller Fraktionsvorsitzenden mit dem Kanzler gegeben, Schnieder selbst sei "regelmäßig" mit Merz in Kontakt.

Zugleich mahnte Schnieder die schwarz-rote Bundesregierung zu mehr Geschlossenheit. Die Menschen erwarteten, dass die Politik ihre Alltagssorgen ernst nehme und ihre Arbeit mache - möglichst ohne ständigen öffentlichen Streit. Wichtig sei, dass die Bundesregierung den Koalitionsvertrag in allen Punkten umsetze. "Das schafft Vertrauen", sagte Schnieder.

Ringen in Gremien



Man müsse nicht jeden Vorschlag sofort öffentlich zurückweisen, sondern könne unterschiedliche Ideen zunächst zusammenführen und anschließend gemeinsam nach außen treten, sagte der Ministerpräsident.

Als beispielhaftes Vorbild nannte er die Zusammenarbeit in der schwarz-roten Landesregierung in Rheinland-Pfalz. Dort ringe man auch, "aber wir tun das in den zuständigen Gremien", sagte Schnieder. "Wenn wir uns geeinigt haben, treten wir mit dem Ergebnis gemeinsam nach außen."

Mit Blick auf die CDU im kommenden Jahr forderte Schnieder: "Der Streit und Zank müssen aufhören", sagte er. "Das sagen wir schon lange - aber es muss auch passieren."

CDU unter Stress



Nach dem Rausschmiss des damaligen Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder - dem Bruder des Ministerpräsidenten - hatte die Landtagsfraktion im Sommer einen Brief an Merz geschrieben und ein geplantes Treffen unter anderem mit der Begründung abgesagt, dass ein persönlicher Austausch ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung voraussetze.

Zuletzt hatte der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende Christoph Gensch dennoch von einem guten Verhältnis, wenn auch keinem täglichen Kontakt zu Merz gesprochen. Schnieder sagte im Interview, Merz sei jederzeit in Rheinland-Pfalz willkommen. "Natürlich ist der Bundeskanzler jederzeit eingeladen, in das schönste Bundesland unseres Landes zu kommen."/agy/DP/zb