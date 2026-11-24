DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. November

=== *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober *** 09:00 DE/BASF SE, Kapitalmarkttag *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 90,5 zuvor: 90,2 Lagebeurteilung PROGNOSE: 89,3 zuvor: 88,8 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 91,5 zuvor: 91,6 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 AT/EZB-Vizepräsident Vujcic, Grußwort und Teilnahme an Chat zu "Resist the Shocks - How to Boost Europe's Resilience" *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: k.A. zuvor: -9,8 *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November PROGNOSE: 92,2 zuvor: 91,7 *** 18:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung "50 Years of Wiwipol" 22:00 US/HP Inc, Ergebnis 4Q 22:05 US/Dell Technologies Inc, Ergebnis 3Q *** - DE/Volkswagen AG (VW), Beginn Tarifverhandlungen mit der IG Metall ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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November 24, 2026 00:02 ET (05:02 GMT)

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