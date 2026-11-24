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Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 6,09 Millionen Token erreicht haben und sich die Gesamtbestände an Kryptowährungen sowie an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren auf 11,1 Milliarden US-Dollar belaufen



24.11.2026 / 06:30 CET/CEST

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Bitmine hält 4,98 % des gesamten ETH-Umlaufs von 122,2 Millionen Bitmine hat in nur 17 Monaten bereits 99 % des Weges zur "Alchemy of 5 %" zurückgelegt Bitmine veröffentlichte am 7. Oktober eine Botschaft des Chairman mit dem Titel "Crypto Bull Underway - This Cycle Likely the Largest" Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt Bitmine verfügt über 5.227.037 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.713 US-Dollar pro ETH einem Wert von 9 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger Bitmine hält Anteile im Wert von 54 Millionen US-Dollar an Eightco (NASDAQ: ORBS) im Wert von 67 Millionen US-Dollar; Eightco ist derzeit eine der wenigen börsennotierten Aktien weltweit, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen Die Krypto-Bestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel, marktfähigen Wertpapiere und "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,1 Milliarden US-Dollar, darunter 6,09 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Gesamtwert von 384 Millionen US-Dollar sowie weitere Krypto-Bestände Bitmine erhält weiterhin Unterstützung von einer erstklassigen Gruppe institutioneller Investoren, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, sowie vom Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, die das Unternehmen bei seinem Ziel unterstützen, 5 % des ETH-Angebots zu erwerben NORWALK, Connecticut, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen im Bitcoin- und Ethereum-Netzwerk mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Bestände an Kryptowährungen sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und "Moonshots"-Bestände von Bitmine auf insgesamt 11,1 Milliarden US-Dollar belaufen. Stand 22. November 2026, 15:00 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens aus 6.085.564 ETH zu einem Kurs von 1.713 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase, NASDAQ: COIN), 216 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 54 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") sowie weitere Moonshots im Anschaffungswert von 50 Millionen US-Dollar und Barmittel sowie marktfähige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 384 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,98 % des ETH-Angebots (von 122,2 Millionen ETH) aus. "Vor einigen Wochen erklärte Vitalik Buterin, Gründer von Ethereum, seine Überzeugung, dass der ETH-Token ein Wertspeicher sei ( Link zum Beitrag auf x.com hier ). Seit dem 30. Juni 2025, als Bitmine auf eine Ethereum-Treasury-Strategie umstellte, betrug das Angebotswachstum von ETH annualisiert 0,90 % bzw. insgesamt +1,26 %. Bitcoin verzeichnete im gleichen Zeitraum ein annualisiertes Angebotswachstum von 0,82 %. Mit anderen Worten: ETH und BTC weisen im Wesentlichen die gleiche Inflationsrate auf und sind, gemessen am Angebotswachstum, beide 'hartes Geld'", erklärte Thomas "Tom" Lee, Chairman von Bitmine. "Im Gegensatz dazu betrug das annualisierte Angebotswachstum bei SOL +7,6 %, bei XRP +5,4 % und bei ADA +2,9 %. Diese anderen Kryptowährungen waren weitaus inflationärer", fuhr Lee fort. "In der vergangenen Woche haben wir 7.819 ETH erworben. Die Erfolgsbilanz von Bitmine beim konsequenten Kauf von Kryptowährungen ist unter den börsennotierten Unternehmen weltweit unübertroffen. Bitmine hat seit dem Beginn der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede Woche ETH gekauft", erklärte Lee. Am 7. Oktober 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Chairman mit dem Titel "Crypto Bull Underway - This Cycle Likely the Largest". Die Präsentation ist auf der Bitmine-Website verfügbar ( Link zur Präsentation ). Bereits im Jahr 2026 führte Bitmine MAVAN (Made in America VAlidator Network), die Staking-Plattform auf institutionellem Niveau, ein. Ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt, hat MAVAN sein Angebot inzwischen auf institutionelle Investoren, Verwahrstellen und Ökosystem-Partner ausgeweitet, die auf der Suche nach erstklassiger Staking-Infrastruktur sind. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt. Stand 22. November 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der von Bitmine gestakten ETH auf 5.227.037 (9 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 1.713 US-Dollar pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Bei voller Auslastung (wenn die ETH von Bitmine vollständig über MAVAN und dessen Staking-Partner gestaked ist) würde die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf Jahresbasis 286 Millionen US-Dollar betragen (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,74 %). Im Vergleich dazu belaufen sich die annualisierten Staking-Erträge auf 245 Millionen US-Dollar, basierend auf 5,2 Millionen gestakten ETH (86 % der 6,09 Millionen ETH, die Bitmine hält)", fuhr Lee fort. Bitmines Kryptobestände belegen den ersten Platz unter den Ethereum-Treasuries und den zweiten Platz im weltweiten Vergleich, direkt hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), die Berichten zufolge 849.327 BTC im Wert von etwa 69 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt weiterhin die größte ETH-Reserve der Welt. Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das "Project Crypto" der Securities and Exchange Commission (der "SEC") für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2026 ebenso transformativ sein werden wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, die vor 55 Jahren das Bretton-Woods-System beendete und den US-Dollar vom Goldstandard abkoppelte. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Die Nachricht des Chairman von Bitmine finden Sie hier: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message Die Präsentation zu den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2026 und die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/ Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/ Informationen zu Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Infrastrukturunternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie, das in den Bereichen institutionelle Staking- und Validierungsdienste für digitale Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategisches Management digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit - über die es Staking-Prämien sowie Validierungserträge erzielt - und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität sowie Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking sowie Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase ("Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf X:

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Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu erwerben (die Initiative "Alchemy of 5 %"); (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und zur Verwaltung der Finanzreserven, einschließlich Aussagen zu fortgesetzten wöchentlichen ETH-Zukäufen und zum Status des Unternehmens als weltweit größter ETH-Bestand; (iii) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich der prognostizierten annualisierten ETH-Staking-Erträge von etwa 286 Millionen US-Dollar bei voller Auslastung sowie der derzeit prognostizierten annualisierten Staking-Erlöse von etwa 245 Millionen US-Dollar auf Basis der derzeit gestakten ETH; (iv) die Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner; (v) die Einschätzungen des Managements hinsichtlich der Bedingungen auf dem Kryptomarkt, einschließlich der Ansicht, dass sich der Kryptomarkt derzeit in einer Hausse befindet, dass der aktuelle Zyklus wahrscheinlich der größte ist, sowie hinsichtlich des relativen Angebotswachstums von ETH und anderen digitalen Vermögenswerten; (vi) die Einschätzung der Unternehmensleitung hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen des GENIUS Act und des SEC-Projekts "Crypto" auf Finanzdienstleistungen; und (vii) Aussagen zum Wert der Kryptowährungen, Barmittel, marktgängigen Wertpapiere und "Moonshot"-Bestände des Unternehmens. 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Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin; die Abhängigkeit des Unternehmens von Preisquellen Dritter und gemeldeten Marktwerten, die erheblichen Schwankungen unterliegen können; Veränderungen der Marktbedingungen, die sich auf den Handelspreis und das Handelsvolumen der Wertpapiere des Unternehmens auswirken; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen und seine Ziele zum Aufbau von ETH-Beständen zu erreichen, einschließlich des Ziels "Alchemy of 5 %"; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit, ETH-Akquisitionen und die MAVAN-Expansion zu finanzieren, unter anderem durch den Verkauf von Aktienwerten, der zu einer Verwässerung der Anteile bestehender Aktionäre führen kann; operative, sicherheitsbezogene und technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Slashing-Ereignissen, Cybersicherheitsverletzungen (einschließlich Diebstählen und Exploits bei Börsen, Verwahrstellen und anderen Branchenakteuren) sowie Protokolländerungen; Verzögerungen oder Einschränkungen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche ETH zu staken oder gestakte ETH abzuheben, einschließlich Warteschlangen beim Ein- und Austritt von Validatoren; das Risiko, dass die tatsächlichen Staking-Renditen, -Prämien und -Erlöse wesentlich von den prognostizierten Beträgen abweichen; Wettbewerb in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Staking und Mining; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, die Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten betreffen, einschließlich der Umsetzung und Auslegung des GENIUS Act und anderer anhängiger Gesetzgebungsvorhaben; Maßnahmen der SEC, der CFTC und anderer Aufsichtsbehörden; Risiken im Zusammenhang mit den "Moonshot"-Investitionen des Unternehmens, unter anderem in Eightco Holdings und Beast Industries, sowie die Bewertung dieser Investitionen; makroökonomische Faktoren, darunter Inflation, Zinssätze und die allgemeine Wirtschaftslage; Änderungen am Ethereum-Protokoll; die Leistung von Drittanbietern, Börsen, Verwahrstellen und Staking-Partnern; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen sowie Überzeugungen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der oben beschriebenen Faktoren sowie der im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. August 2026 endende Geschäftsjahr, der am 10. November 2026 bei der SEC eingereicht wurde, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in den sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien dieser Unterlagen sind unter www.sec.gov und unter https://Bitminetech.io/investor-relations/ verfügbar. 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