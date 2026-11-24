Hamburg (ots) -Viele Männer sprechen erst dann über seelische Belastungen, wenn der Druck kaum noch auszuhalten ist. Ihre psychischen Krisen sind deshalb oft schwer zu erkennen. Mit gravierenden Folgen: Männer erhalten deutlich seltener als Frauen die Diagnose Depression und doch sind sieben von zehn Menschen (https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Todesursachen/Tabellen/suizide.html), die durch Suizid sterben, männlich. Schon Jungs und junge Männer erleben insbesondere durch Social Media Leistungs- und Optimierungsdruck, der nicht selten in Ängsten, Überforderung und Einsamkeit endet.Der ARD GESUND Themenschwerpunkt "Mann, wie geht's dir?" fragt ab dem 26.11., warum Männer so selten Hilfe suchen und was sich ändern muss, damit sie früher Unterstützung bekommen. Das Angebot reicht von der neuen Dramedy-Serie LIGHTWEIGHTS für Teenager bis zur VISITE-Sendung über hochfunktionale Depressionen.Der Themenschwerpunkt beleuchtet, welchen Einfluss traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit, Stärke und Leistungsfähigkeit haben. Denn viele Männer erleben heute widersprüchliche Erwartungen: Sie sollen erfolgreich und belastbar sein, sich zugleich emotional offen und verletzlich zeigen. Das kann zusätzlichen Druck erzeugen - insbesondere dann, wenn sie nie gelernt haben, über Gefühle und Krisen zu sprechen. Welche Folgen haben veränderte Rollenbilder? Wie beeinflussen soziale Medien das Selbstbild und die mentale Gesundheit junger Männer? Und welche Angebote braucht es, damit Unterstützung Männer in jedem Alter besser erreicht?Die Schwerpunkt-Beiträge für TV, Audio und Social Media erzählen von unterschiedlichen Lebensrealitäten und persönlichen Erfahrungen. Sie zeigen konkrete Wege aus der Krise: das Gespräch im privaten Umfeld, Selbsthilfeangebote, die Hausarztpraxis und psychotherapeutische Unterstützung. Alle Inhalte sind ab dem 26. November gesammelt unter ardgesund.de/mentalegesundheit abrufbar.Die beteiligten ARD GESUND FormateLIGHTWEIGHTS | YouTube-Dramedy-Serie | NDR und rbb für funkHumor, Männlichkeitsbilder, Mentale Gesundheit: LIGHTWEIGHTS begleitet Sam, Linus und Malik zwischen Fitness, Leistungsdruck und ADHS-Diagnose. Ihr zweites Zuhause: ein abgerocktes Fitnessstudio, das Treffpunkt und Wohnzimmer in einem ist. Ihr Alltag: Scheiße bauen, sich gegenseitig roasten und auf keinen Fall über ihre Probleme sprechen. Doch klar ist: Manche Baustellen lassen sich nicht einfach wegtrainieren.LIGHTWEIGHTS ist eine neue fiktionale Dramedy-Jugendserie von ARD GESUND und wird unterdem Dach von funk, dem jungen Content-Netzwerk von ARD und ZDF, auf YouTube veröffentlicht. Die Serie verbindet Unterhaltung mit Mental Health-Themen. Zielgruppe sind junge Männer zwischen 13 und 19 Jahren.LIGHTWEIGHTS ist eine Serie für Teenager, die Spaß macht und sich gleichzeitig mit Problemen junger Männer auseinandersetzt. Das Konzept überzeugt auch zahlreiche Social-Media-Stars mit einer großen jungen Fanbase wie Noel Dederichs, Marvintsp, Herrn Reff und anderen Creator-Größen, die in Episodenrollen Teil der Serie sind.deep und deutlich | Talk-Sondersendung | NDRZum Start der Serie LIGHTWEIGHTS widmet sich deep und deutlich in einer Sondersendung der mentalen Gesundheit junger Männer. Dabei geht es um die Frage, was junge Männer heute beschäftigt, unter welchen Belastungen sie leiden und warum es ihnen häufig schwerfällt, darüber zu sprechen. Panikattacken, Depressionen, Mobbing, Sport- und Mediensucht sind einige der Themen, über die deep und deutlich-Moderatorin Aminata Belli mit drei Gästen spricht. Persönliche Geschichten und Erfahrungen stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie gesellschaftliche Erwartungen an Männer und der Umgang mit psychischen Belastungen.Wie geht's? mit Robin Gosens | Mental-Health-Podcast | NDRAls "Wissen mit Johnny" erklärt Jonathan "Johnny" Rink Millionen Menschen komplexe Themen. Dass er selbst lange dachte, nicht gut genug zu sein, wissen die wenigsten. Im Gespräch mit Fußballprofi Robin Gosens geht es um Selbstzweifel, Versagensängste und ADHS: Warum fühlt man sich trotz Erfolg manchmal wie ein Hochstapler? Was macht ständige Erreichbarkeit mit dem Kopf, der ohnehin nie still wird? Und warum ist Leistung nicht gleich Selbstwert? Die beiden erzählen offen, welche kleinen Veränderungen helfen, wieder mehr Vertrauen in sich selbst zu finden.VISITE | TV-Gesundheitsmagazin | NDRNach außen stark, innen erschöpft: Hochfunktionale Depressionen bei MännernSie stehen im Beruf ihren Mann, tragen Verantwortung für Familie und Alltag und gelten als belastbar - doch hinter dieser Fassade kann sich eine Depression verbergen. Umgangssprachlich ist in solchen Fällen von einer hochfunktionalen Depression die Rede. Bei Männern bleibt das psychische Leid oft lange unerkannt. Welche Warnsignale sollten Angehörige und Betroffene ernst nehmen? Die Sendung zeigt, warum es Männern besonders schwerfallen kann, Hilfe zu suchen - und wie der erste Schritt aus dem stillen Leiden gelingen kann.Die Ratgeber | TV-Ratgeber-Magazin | HRAdonis-Komplex - Muskelwahn und EiweißsuchtDer Wunsch nach einem fitten und muskulösen Körper ist für viele selbstverständlich geworden. Training, Ernährung und Selbstoptimierung gehören für viele - vor allem junge Männer - längst zum Alltag. Doch wann wird aus Disziplin eine krankhafte Fixierung?ARD GESUND YouTube | rbbClean, aber immer gefährdet - Jonas und seine Mephedron-SuchtJonas ist 30 Jahre alt und hat bereits eine lange Drogen-Karriere. Jetzt ist er clean, lebt gesund, aber die Angst vor dem Rückfall begleitet ihn. Seine Geschichte zeigt, welche Gefahr Drogen haben, als scheinbar einfaches Mittel gegen Unsicherheit, Leistungsdruck oder das Gefühl, nicht zu genügen. Und sie zeigt, warum gerade bei jungen Männern der Grat zwischen Kontrollgewinn und Kontrollverlust sehr schmal sein kann.SYNAPSEN | Wissenschafts- und Gesundheitspodcast | NDRIn einer Sonderfolge spricht Host Korinna Hennig mit einem Experten über die mentale Gesundheit von Männern und Jungen.Rubrik Gesundheit | ARD MediathekIn der Rubrik Gesundheit der ARD Mediathek auf ardmediathek.de/gesundheit präsentieren wir in einem Themenschwerpunkt die besten Dokus und Reportagen zu Mentaler Gesundheit.Zusätzlich wird auf ardgesund.de/mentalegesundheitalles Wissenswerte rund um das Thema mentale Gesundheit gebündelt abrufbar sein.Sende- und Veröffentlichungstermine- LIGHTWEIGHTS Dramedy-Serie: ab 26.11. auf YouTube- deep und deutlich Talk-Sondersendung: ab 01.12. um 17 Uhr auf YouTube- "Wie geht's?" mit Johnny Rink: ab 23.11. zu hören in ARD Sounds- VISITE mit Beitrag und Talk zu Hochfunktionalen Depressionen: am 01.12. um 20:15 Uhr im NDR Fernsehen- Beiträge zum Adonis-Komplex und zur Mephedron-Sucht: seit 19.11. und ab 26.11. bei ARD GESUND auf YouTube- SYNAPSEN-Sonderfolge: ab 27.11. zu hören in ARD SoundsPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6396499