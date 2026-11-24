MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die S-Bahn in München kommt gerne mal zu spät - dafür gibt es dort aber laut ADAC die beste Park-and-Ride-Anlage Deutschlands. Sie liege an der U-Bahnstation Neuperlach Süd und habe in allen Kategorien mit sehr gut abgeschnitten, berichtete der ADAC über einen Test, bei dem bundesweit 72 Parkanlagen in 12 Städten geprüft wurden. 22 P+R-Anlagen fielen demnach durch. Das Schlusslicht findet sich der Auswertung zufolge in Hannover-Ehlershausen.

Untersucht wurden Anlagen mit mehr als 200 Stellplätzen. Kriterien waren unter anderem der Nutzerkomfort, die Sicherheit und die Anbindung an den Nahverkehr. Auch das Informationsangebot und die Kosten wurden berücksichtigt. Insgesamt wurden bei dem Test 50 Angebote mit sehr gut, gut oder ausreichend bewertet.

22 Durchfaller im Test



16 Anlagen erhielten jedoch die Note mangelhaft, 6 weitere sogar die Bewertung sehr mangelhaft und fielen nach Meinung der Prüfer somit durch. Rund um Berlin traf das gleich fünf Anlagen, nur ein Angebot (in Hönow) erhielt ausreichend. Vorwiegend schlechte Noten gab es auch für Parkbereiche in Leipzig und Frankfurt am Main, zwei Negativergebnisse vergab der Test in Hannover.

Das Schlusslicht aller 72 Parkbereiche verortete der ADAC in Hannover-Ehlershausen. Hier bemängelten die Prüfer fehlende Sicherheitsmaßnahmen etwa durch Videoüberwachung, ein eingeschränktes Parkangebot durch Schmutz und Bauarbeiten sowie eine unzureichende Anbindung an den Nahverkehr. So sei eine Weiterfahrt an der Anlage in Hannover mit öffentlichen Verkehrsmitteln seltener als alle 20 Minuten möglich, hieß es.

Fehlende Frauenparkplätze



Doch auch andernorts gibt es dem ADAC zufolge Verbesserungsbedarf. So fehlten teilweise Markierungen, die das Auffinden des Fahrzeugs erleichterten. In 26 Anlagen waren die Stellplätze zudem mit weniger als 2,50 Metern Breite recht beengt. Mancherorts fehlten Frauen- und Familienparkplätze oder auch Notruf-Möglichkeiten.

"Damit P+R-Anlagen als regelmäßige Alternative angenommen werden, bedarf es daher weiterer Anstrengungen vor allem der Kommunen und Betreiber", hieß es vom ADAC. Insbesondere der Takt bei der Anbindung an den Nahverkehr oder Stellplatz-Kapazitäten müssten vielerorts erhöht werden./cor/DP/zb