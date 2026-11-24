Ein als Verschlusssache eingestuftes Gutachten des öffentlichen Beratungsunternehmens PD für die Bundesregierung heizt die Debatte um eine Autobahnmaut für Pkw wieder an: Nach Berichten der WELT und des Deutschlandfunks empfiehlt die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung eine streckenbezogene Pkw-Maut, um die langfristige Finanzierung der Autobahn GmbH zu sichern. Begründet wird diese Empfehlung mit dem hohen Investitionsbedarf in das Autobahnnetz D ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.