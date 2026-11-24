Ein als Verschlusssache eingestuftes Gutachten des öffentlichen Beratungsunternehmens PD für die Bundesregierung heizt die Debatte um eine Autobahnmaut für Pkw wieder an: Nach Berichten der WELT und des Deutschlandfunks empfiehlt die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung eine streckenbezogene Pkw-Maut, um die langfristige Finanzierung der Autobahn GmbH zu sichern. Begründet wird diese Empfehlung mit dem hohen Investitionsbedarf in das Autobahnnetz D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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