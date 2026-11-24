DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

REWE/OBI/TENGELMANN - Das Kölner Handelsunternehmen Rewe Group übernimmt von der Tengelmann-Gruppe 30 Prozent der Anteile an deren Baumarktkette Obi. Wie die Wirtschaftswoche aus dem Umfeld des Unternehmens erfuhr, wird Rewe infolgedessen seine eigene Baumarktkette Toom aufgeben: Die 292 Toom-Märkte sollen künftig als Obi-Filialen weiterbetrieben werden. Tengelmann soll aber Mehrheitseigentümer von Obi bleiben. Zu welchem Preis die Rewe-Gruppe die Obi-Anteile übernehmen wird, ist nicht bekannt. Der Anteilskauf bedarf noch einer kartellrechtlichen Zustimmung. Denn durch das Vorhaben fusioniert die Nummer zwei des deutschen Baumarkthandels (Obi) mit der Nummer vier (Toom). Sowohl die Rewe-Gruppe als auch die Tengelmann-Gruppe bestätigten die geplante Transaktion gegenüber der Wirtschaftswoche. Damit erlebt die deutsche Baumarktbranche die größte Konsolidierung seit den Insolvenzen der Ketten Praktiker und Max Bahr, die zwischen 2013 und 2014 zerschlagen wurden. Im Juni 2026 meldete die Dortmunder Baumarktkette Hellweg samt ihrer süddeutschen Tochter BayWa Insolvenz in Eigenverwaltung an. (Wirtschaftswoche)

COMMERZ VENTURES - Der Wagniskapitalfinanzierer Commerz Ventures legt einen 50 Millionen Euro schweren Fonds für Investitionen in KI-Firmen aus dem Finanztechnologiesektor auf. Den Großteil des Geldes dafür stellt der ehemalige Mutterkonzern Commerzbank zur Verfügung. Der Rest kommt von den Managern von Commerz Ventures selbst. Das sagten Judith Vogel und Heiko Schwender, die den neuen Fonds leiten, dem Handelsblatt. Commerz Ventures agiert seit 2019 unabhängig von der Commerzbank. Auch deshalb erwartet Schwender nicht, "dass die Übernahme durch Unicredit Einfluss auf uns haben wird". (Handelsblatt)

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November 24, 2026 00:41 ET (05:41 GMT)

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