DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DATENLECK/DEUTSCHE BANK - Das Datenleck bei der Deutschen Bank wird Thema im Bundestag. "Völlig klar ist, dass der Vorgang dringend weiterer Aufklärung bedarf", sagte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz dem Handelsblatt. Die Grünen haben deshalb die Bundesregierung aufgefordert, in den zuständigen Fachausschüssen und parlamentarischen Gremien über den Vorfall und seine möglichen sicherheitspolitischen Folgen Auskunft zu geben. Die Grünen-Fraktion habe eine entsprechende Berichtsanforderung für den Innenausschuss eingereicht, sagte von Notz, der auch stellvertretender Vorsitzender des Geheimdienste-Kontrollgremiums ist. (Handelsblatt)

IT-AUSFÄLLE - Scott Guthrie, der Chef von Microsofts Cloud- und KI-Sparte Azure, warnt vor einer wachsenden Zahl von IT-Ausfällen in den nächsten Monaten. Grund sei die schnelle KI-Entwicklung, sagte Guthrie dem Handelsblatt. Neue Modelle fänden immer schneller Fehler in Programmcodes. Hacker wiederum nutzten diese, um das Internet nach Einfallstoren abzutasten. Die Zahl der Angriffe steige immer weiter. Für die aktuelle Instabilität von Softwaresystemen nennt Guthrie einen weiteren Grund: Die immer schneller entdeckten Lücken würden Softwareanbieter dazu zwingen, schneller Sicherheitsupdates aufzuspielen, etwa für Windows und iOS. Dies führe "zu einer gewissen Instabilität", weil mitunter wenig getestete Softwareversionen online gebracht würden. (Handelsblatt)

SPRITPREISE - Die Bundesbürger steigen wegen der hohen Spritpreise häufiger auf andere Verkehrsmittel um und kaufen zudem weniger ein. Daran ändert auch der von der Bundesregierung eingeführte Tankrabatt nichts, den viele Autofahrerinnen und Autofahrer kaum als Entlastung wahrnehmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Düsseldorfer Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), die an diesem Dienstag veröffentlicht wird und der Süddeutschen Zeitung vorab vorlag. Trotz des Tankrabatts lagen die Preise für Benzin zuletzt um mehr als 40, die für Diesel sogar um rund 70 Prozent über dem Niveau von vor Ausbruch der Corona-Krise. (Süddeutsche Zeitung)

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November 24, 2026 00:43 ET (05:43 GMT)

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