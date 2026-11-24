Leipzig/ New York (ots) -Großer internationaler Erfolg für den MDR und die ARD-Gemeinschaftsproduktion "Der talentierte Mr. F. - Die Jagd auf einen Filmdieb": Die Kulturdokumentation wurde bei den International Emmy Awards in der Kategorie "Arts Programming" ausgezeichnet. Die Produktion von MDR, ARD Kultur, BR, RBB und HR setzte sich bei der Preisverleihung in New York gegen die internationale Konkurrenz durch.MDR-Intendant Ralf Ludwig: "Der Gewinn des International Emmy Awards erfüllt uns mit großer Freude und Stolz. Diese Auszeichnung würdigt die außergewöhnliche Arbeit des gesamten Teams, das eine ebenso spannende wie berührende Geschichte mit großer Sorgfalt und erzählerischer Kraft umgesetzt hat. Und das alles zu einem brandaktuellen Thema unserer Zeit. Mein herzlicher Glückwunsch gilt allen Beteiligten. Nach dem International Emmy-Gewinn von 'Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR?' schon im vergangenen Jahr, damals unter Federführung des MDR gemeinsam mit dem WDR, ist dieser Erfolg eine weitere besondere Bestätigung für die Qualität und Relevanz unserer Angebote. Und damit beste Werbung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk!"Anika Mellin und Hannes Beßler, formatbetreuende Redakteure (MDR): "Als wir den Stoff angeboten bekommen haben, war uns schnell klar, dass wir auf eine außergewöhnliche, vielschichtige Geschichte gestoßen sind, deren Auflösung damals noch nicht klar war: Im Kern geht es nicht nur um einen beispiellosen Fall von Ideenklau, sondern auch um Freundschaft, Beharrlichkeit, internationales Recht und die Frage, wem kreative Arbeit gehört. Dass,Der talentierte Mr. F.' nun mit einem International Emmy Award ausgezeichnet wird, ist eine große Ehre und bestärkt uns, auch künftig an solch ungewöhnliche Stoffe zu glauben."Zur Doku "Der talentierte Mr. F."Der Animationsfilm "Butty" sollte für die Berliner Filmstudenten Julius Drost und Moritz Henneberg der Durchbruch werden. Doch kurz vor einem Festivalstart erleben sie eine Überraschung: Ihr Film kursiert bereits online - allerdings unter dem Namen eines US-Filmemachers, der Titel und Credits verändert hat und nun als neues Talent gefeiert wird. Die Doku "Der talentierte Mr. F. - Die Jagd auf einen Filmdieb" begleitet Julius und Moritz bei ihrer aufregenden Spurensuche. Wer ist dieser Mann, der sich öffentlich mit fremden Federn schmückt und in dem einige schon den Walt Disney des 21. Jahrhunderts sehen?"Der talentierte Mr. F. - Die Jagd auf einen Filmdieb" ist eine Produktion der Neuen Flimmer GmbH unter der Regie von Igor Plischke im Auftrag des MDR (Anika Mellin, Hannes Beßler), ARD Kultur (Kristian Costa-Zahn, Franciscus Wenner), BR (Rachel Roudyani), RBB (Marie Röder, Christine Thalmann) und HR (Simon Broll). Produzenten sind Solmaz Sohrabi und Christopher Zwickler.Die Doku wurde bereits mit einem Grimme-Preis sowie dem RIAS Grand Prize ausgezeichnet und ist in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/der-talentierte-mr-f/der-talentierte-mr-f/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC81MzMxMzYtNTA3ODU5) abrufbar.Zu den International Emmy AwardsDie International Emmy Awards werden von der International Academy of Television Arts & Sciences (IATAS) vergeben und sind die wichtigste Auszeichnung für nicht-amerikanische TV-Produktionen. Sie würdigen die Vielfalt und Qualität internationaler Inhalte und gelten weltweit als Gütesiegel für exzellentes Fernsehen. 2025 wurde bereits die MDR-Koproduktion "Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR?" mit einem International Emmy Award in der Kategorie "Kids: Factual & Entertainment" ausgezeichnet.Die Macherinnen und Macher von "Der talentierte Mr. F. - Die Jagd auf einen Filmdieb" stehen für Journalistinnen und Journalisten gern für Anfragen zur Verfügung. Bitte melden Sie sich dazu bei Interesse unter kommunikation-desk@mdr.de.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6396520