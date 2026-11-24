FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE ERWARTET - Nach der KI-Erholungsrally zu Wochenbeginn steuert der Dax am Dienstag zunächst auf einen wenig bewegten Start zu. Zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt wurde der deutsche Leitindex vom Broker IG mit 25.350 Punkten knapp im Plus taxiert. Am Vortag hatten die Anleger vor allem bei den Technologiewerten in den USA die Rückkehr des Nvidia-Chefs gefeiert. Auch der Dax hatte sich nach zuvor sechs Verlusttagen von seinem fast erreichten Tief seit Juli erholt. Am Montagnachmittag hatte es die Kurse beflügelt, dass Nvidia den wegen mehrerer Affären zurückgetretenen Konzernchef Jensen Huang zurückholt. "Er gilt als Personifizierung des KI-Booms", schrieben dazu am Morgen die Experten der NordLB. Dies ließ mittlerweile auch die Börsen in Asien hochspringen, nachdem der Dax die Rally in weiten Teilen schon mitgegangen war. Die größten Gewinne in Fernost gab es an den technologielastigen Börsen in Südkorea und Taiwan.

USA: - NASDAQ STARK IM PLUS - Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang als Vorstandschef von Nvidia hat am Montag für eine kräftige Erholung an den US-Börsen gesorgt. Vor allem die technologielastige Nasdaq, die seit Bekanntwerden der Affäre Huangs mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin schwer unter Druck geraten war, profitierte. Der Nasdaq 100 schloss 6,86 Prozent höher mit 26.746,10 Punkten. Allerdings war es für den Auswahlindex seit Ende Oktober, als die "New York Times" erstmals über eine mutmaßliche chinesische Spionage-Operation im Zusammenhang mit dem Nvidia-Chef berichtet hatte, bis Ende vergangener Woche um 16 Prozent abwärts gegangen. Der Dow Jones Industrial, in dem die Nvidia-Aktie ebenfalls enthalten ist, legte zum Wochenstart um 3,01 Prozent auf 49.595,31 Punkte zu. Auch der bekannteste Wall-Street-Index hatte in den vergangenen Wochen kräftig Federn gelassen. Der gleichfalls gebeutelte, breit gefasste S&P 500 gewann am Montag 4,73 Prozent auf 7.237,17 Zähler.

ASIEN: - DEUTLICHE GEWINNE IN JAPAN, SÜDKOREA; HONGKONG IM MINUS - In Asien ist es am Dienstag dank der KI-Erholungsrally am Montag vor allem an den technologielastigen Börsen in Japan, Südkorea und Taiwan deutlich nach oben gegangen. In Seoul stieg der südkoreanische Leitindex Kospi nach dem Minus zum Wochenauftakt im späten Handel am Dienstag um sechs Prozent. Noch stärker ging es in Taiwan nach oben. Dort legte der Taiex sogar neun Prozent zu. An beiden Märkten ging es vor allem für die Papiere der Chiphersteller Samsung, SK Hynix und TSMC kräftig nach oben. In Japan, wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt worden war, legte der Leitindex Nikkei 225 um knapp vier Prozent zu. Anders sah es in China und Hongkong aus. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab erneut leicht nach. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen konnte nur leicht zulegen.



DAX 25337,27 2,15%

XDAX 25387,46 3,17%

EuroSTOXX 50 6074,47 2,23%

Stoxx50 5285,94 1,92%



DJIA 49595,31 3,01%

S&P 500 7237,17 4,73%

NASDAQ 100 26746,10 6,86%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 122,98 0,09%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0910 0,08%

USD/Yen 159,19 0,15%

Euro/Yen 173,68 0,24%

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BITCOIN:





Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 60.395 -1,33%

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ROHÖL:





Brent 88,78 -0,59 USD WTI 79,71 -0,46 USD °



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