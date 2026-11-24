Berlin/Wien/Dortmund/Salzburg/Ravensburg (ots) -Birgit Birnbacher ist für ihren Roman "Sie wollen uns erzählen" mit dem Buchpreis Familienroman 2026 der Stiftung Ravensburger Verlag geehrt worden: Die in Salzburg lebende Autorin erhielt die Urkunde für die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung am Montagabend in der Berliner Landesvertretung Baden-Württemberg. In ihrer Laudatio würdigte Literaturkritikerin Cornelia Geißler die Geschichte über einen Jungen mit ADHS: "Birgit Birnbachers Roman ist ein Rettungsbuch für Mütter, für Eltern, für Geschwister, für Lehrer, für alle, die sich um Kinder sorgen." Auch die zweite Ehrung der Stiftung wurde überreicht: Den Leuchtturmpreis Ehrenamt 2026 übergab Stiftungsvorstand Johannes Hauenstein an Nicole Siegmann. Die Dortmunderin leitet die Initiative "Eulen & Lerchen", die sich für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark macht."Die Autorin Birgit Birnbacher, die mehrere Jahre als Sozialarbeiterin tätig war, kennt Notsituationen, die sich aus einer Ballung von Konflikten ergeben. Sie weiß, wie es Menschen ergeht, die sich nicht mehr als Helden der eigenen Geschichte fühlen." Mit diesen Worten stellte Laudatorin Cornelia Geißler die diesjährige Trägerin des Buchpreises Familienroman vor, den die österreichische Schriftstellerin für "Sie wollen uns erzählen" erhielt. Das im Wiener Zsolnay-Verlag erschienene Buch ist Birnbachers vierter Roman.Die 41-Jährige wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Literatur-Auszeichnungen geehrt, 2019 gewann sie den Ingeborg-Bachmann-Preis. Das nun in Berlin von der Stiftung Ravensburger Verlag ausgezeichnete Werk stand auch auf der Shortlist für den Österreichischen Buchpreis 2026. "'Sie wollen uns erzählen' ist nicht nur ein wichtiger Roman, der Sensibilität für Neurodivergenz weckt und auf die Belastung von Müttern und Kindern schaut. Birnbacher setzt ihre Figuren in unsere von Kriegen und Klimawandel versehrte Gegenwart", so Cornelia Geißler in ihrer Laudatio, und fasste zusammen: "Wie Birgit Birnbacher Familie denkt, das ist preiswürdig."Für Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Leuchtturmpreis Ehrenamt an Eulen & LerchenDen ebenfalls mit 15.000 Euro dotierten Leuchtturmpreis Ehrenamt 2026 der Stiftung Ravensburger Verlag bekam Nicole Siegmann (53) stellvertretend für die Initiative "Eulen & Lerchen" überreicht. Das Projekt aus Dortmund schließt die Lücke zwischen Schichtdienst der Eltern und den Öffnungszeiten von Schulbetreuung oder Kita. Siegmann und ihre Mitstreiterinnen des Mütterzentrums der Westfalenmetropole koordinieren eine große Schar an Freiwilligen. Die rund 100 Engagierten kümmern sich ehrenamtlich zu Hause bei Familien um deren Kinder an Uhrzeiten, zu denen die Eltern bereits - oder noch - bei der Arbeit sind."Das Team um Nicole Siegmann erlebt täglich, wie der Spagat zwischen Arbeit und kindgerechter Ausgestaltung des Alltagslebens Mütter und Väter zermürbt", sagte Stiftungsvorstand Johannes Hauenstein bei der Übergabe der Auszeichnung. "Dem setzt es ein Angebot entgegen, das uns sehr überzeugt hat: sich um Mädchen und Jungen in ihrem eigenen Zuhause vor oder nach der institutionellen Tagesbegleitung zu kümmern. So trägt das Team der Projektkoordinatorinnen gemeinsam mit den Ehrenamtlichen dazu bei, dass derzeit 55 Familien mit unterschiedlichsten sozialen Hintergründen Zugang zu verlässlicher Betreuung haben und gleichermaßen am Arbeitsleben teilnehmen können."Pressekontakt:Stiftung Ravensburger VerlagVerena Türck-Weishauptstiftung@ravensburger.deTelefon +49 (0)751 861682Original-Content von: Stiftung Ravensburger Verlag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155629/6396526