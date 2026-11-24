BERLIN (dpa-AFX) - Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie gehen die Warnstreiks seit dem Morgen weiter. Die IG Metall rief ab 6.00 Uhr zu einem 24-stündigen Ausstand bei Osram in Berlin auf sowie bei der Rheinmetall-Tochter Pierburg Pump im sächsischen Hartha.

Im Laufe des Tages sollen weitere Warnstreiks in Berlin, Brandenburg und Sachsen mit einer Dauer von einigen Stunden folgen. Zuvor war es etwa in BMW - und Mercedes -Werken zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen gekommen.

Die IG Metall will den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft pocht auf einen grundlegenden Kurswechsel der Arbeitgeberseite bei den Verhandlungen. Dagegen kritisierten die Arbeitgeber das Vorgehen der Gewerkschaft zuletzt als "völlig unverhältnismäßig".

Die dritte Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifkonflikt hatte bundesweit zu keinem Ergebnis geführt. Die IG Metall fordert für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten./mow/DP/zb