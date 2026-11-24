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Institutionelle Investoren zahlten im August 1,05 AUD je Aktie. Am Tag der Studie schloss das Papier rund 29 Prozent darunter. Jetzt bescheinigt eine Studie dem Projekt eine Rendite von 56 Prozent nach Steuern.

Anzeige/Werbung - Dieser Beitrag ist eine bezahlte Werbemitteilung im Auftrag von PC Gold Ltd. (WKN: A41PR1 | ISIN: AU0000413726). Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise zu Interessenkonflikten und den Disclaimer am Ende dieses Artikels.

Neue Studie, vier Kursziele

1,24 Milliarden wert, an der Börse nur 288 Millionen? Analysten sehen +254% Kurspotenzial!

Liebe Leserinnen und Leser,

heute Nacht hat ein australischer Goldentwickler die Studie vorgelegt, auf die der Markt seit Monaten gewartet hat. Die Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, kurz PFS) beziffert den Kapitalwert des Projekts auf 1,239 Mrd. australische Dollar (AUD) nach Steuern und auf 1,591 Mrd. AUD vor Steuern. Die interne Verzinsung liegt bei 56 beziehungsweise 66 Prozent, gerechnet mit einem Goldpreis von 5.500 AUD je Unze. Dazu weist das Unternehmen erstmals eine Erzreserve aus: 951.000 Unzen Gold.

Zum Vergleich: Am 24. November 2026, dem Tag der Veröffentlichung, schloss die Aktie an der australischen Börse ASX bei 0,745 AUD. Das gesamte Unternehmen wurde damit mit rund 288 Mio. AUD bewertet - weniger als ein Viertel des Kapitalwerts nach Steuern. Solche Vergleiche haben Grenzen, dazu weiter unten mehr. Sie zeigen aber, wie weit Börsenbewertung und Studienergebnis auseinanderliegen.

Die Studie trifft auf eine Aktie, die Analysten schon vorher deutlich höher gesehen haben. Vier Research-Häuser haben in diesem Jahr Studien zu dem Unternehmen veröffentlicht: Canaccord Genuity, Hannam & Partners, Petra Capital und Euroz Hartleys. Ihre Kursziele reichen von 1,92 bis 2,64 AUD. Rechnerisch liegen zwischen dem Schlusskurs vom 24. November und den Kurszielen 158 bis 254 Prozent. Wohlgemerkt: Das sind Einschätzungen Dritter aus den Monaten März bis August 2026 - also aus der Zeit vor der Studie - und keine Garantien.

Dazu passt ein dritter Blick auf die Zahlen. Ende August 2026 haben zehn institutionelle Investoren bei einer Kapitalerhöhung 75 Mio. AUD in dieses Unternehmen gesteckt - zu 1,05 AUD je Aktie. Der Schlusskurs vom 24. November lag rund 29 Prozent darunter.

Was genau in der Studie steht und wo ihre Grenzen liegen, zeigen wir Ihnen gleich. Vorher lohnt ein Blick auf das Umfeld. Denn das hat sich in den vergangenen Monaten spürbar verändert.

Gold nach dem Rekord: Warum die Korrektur für Entwickler eine Chance sein könnte

Gold hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Am 29. Januar 2026 markierte der Preis bei rund 5.595 US-Dollar je Unze ein Allzeithoch. Seither hat das Edelmetall kräftig korrigiert: Am 20. November 2026 schloss Gold bei rund 3.537 US-Dollar, dem tiefsten Stand seit September 2025. Zu Wochenbeginn erholte sich der Preis: Am 23. November notierte Gold bei rund 3.650 US-Dollar - immer noch rund 35 Prozent unter dem Rekord. Der wichtigste Grund ist die Geldpolitik. Die US-Notenbank hat die Zinsen am 16. September 2026 erstmals seit Juli 2023 wieder angehoben und im Oktober pausiert; die Märkte rechnen mit weiteren Schritten. Höhere Zinsen machen das zinslose Gold kurzfristig weniger attraktiv.

Gold in US-Dollar je Unze: Rekord im Januar, seither Korrektur um mehr als ein Drittel. Quelle: tradingview.com

Das klingt nach Gegenwind. Drei Beobachtungen sprechen jedoch dafür, dass die Korrektur gerade für Goldentwickler eine Gelegenheit sein könnte.

Erstens: Die großen Käufer sind geblieben. Nach Daten des World Gold Council haben die Notenbanken im dritten Quartal 2026 netto 321 Tonnen Gold gekauft - 42 Prozent mehr als im Vorjahresquartal und so viel wie seit Ende 2024 nicht mehr. Die Bestände der goldgedeckten ETFs stiegen um 211 Tonnen auf den Rekordwert von 4.256 Tonnen. Während kurzfristig orientierte Anleger verkauften, haben die langfristig denkenden Adressen also zugegriffen.

Zweitens: Die Banken bleiben mittelfristig optimistisch. Die Prognosen wurden zuletzt zwar gesenkt, liegen aber weiter klar über dem aktuellen Preis. Goldman Sachs erwartet Medienberichten zufolge für Ende 2027 rund 4.650 US-Dollar, UBS hält an ihrem Ziel von 5.000 US-Dollar für Ende 2027 fest. Ob es so kommt, weiß niemand. Die Richtung der Erwartungen ist jedoch eindeutig.

Drittens, und das ist für die folgende Geschichte entscheidend: Die Rechenmodelle der Analysten setzen keine Rekordpreise voraus. Drei der vier Häuser, deren Bewertungen Sie gleich kennenlernen, unterstellen langfristig 3.100 bis 3.500 US-Dollar je Unze. Nach der Korrektur liegt der Marktpreis mit rund 3.650 US-Dollar allerdings nur noch wenig über dem oberen Ende dieser Spanne; der Puffer ist deutlich kleiner geworden. Die neue Studie des Unternehmens rechnet mit 5.500 AUD je Unze. Das entspricht rund 3.685 US-Dollar - also ungefähr dem aktuellen Preis. Die Erzreserve wurde vorsichtiger mit 4.500 AUD kalkuliert.

Der Goldpreis ist seit Januar deutlich gefallen und liegt jetzt etwa auf Höhe der Annahmen, mit denen Hannam & Partners, Petra Capital und die neue Studie von PC Gold rechnen. Die Bankprognosen für Ende 2027 liegen deutlich darüber. Eigene Darstellung, Stand 23.11.2026.

Quellen: World Gold Council, Gold Demand Trends Q3 2026, Kitco (Goldpreis 20.11.2026), Fortune (Goldpreis 23.11.2026), CNBC (Zinsentscheid der Fed, 16.09.2026), TheStreet (Goldman Sachs), Yahoo Finance (UBS)

Australien: Wo Goldunternehmen in ihrer eigenen Währung rechnen

Für australische Goldunternehmen zählt nicht der Dollar-Preis, sondern der Preis in australischen Dollar. Und der liegt mit rund 5.500 AUD je Unze (Stand 23.11.2026, umgerechnet mit rund 0,66 US-Dollar je australischem Dollar) weiterhin auf einem Niveau, von dem die Branche vor wenigen Jahren nur träumen konnte.

Die Folgen stehen in der offiziellen Statistik. Im Finanzjahr 2025/26 erzielte Australien nach Angaben der Regierung Goldexporterlöse von knapp 72 Mrd. AUD. Gold war damit in diesem Finanzjahr hinter Eisenerz der zweitwichtigste Rohstoffexport des Landes. Für die kommenden Jahre erwartet das zuständige Ministerium Erlöse von rund 68 Mrd. AUD jährlich; die Ausgaben für Goldexploration erreichten zuletzt fast Rekordniveau.

Gleichzeitig konsolidiert die Branche. Große Produzenten sichern sich Projekte, um ihre Reserven aufzufüllen: Gold Fields übernahm Gold Road, Northern Star kaufte De Grey, Ramelius schluckte Spartan. Zuletzt traf es ein Projekt im Northern Territory. Im September 2026 vereinbarte die kanadische Artemis Gold die Übernahme von Vista Gold, der Eigentümerin des Mt-Todd-Projekts - für rund 427 Mio. US-Dollar in Aktien. Abgeschlossen ist die Transaktion noch nicht.

Genau in dieser Region, rund 70 Kilometer Luftlinie von Mt Todd entfernt, liegt das Projekt, um das es heute geht.

Ein Goldentwickler, den in Deutschland noch kaum jemand kennt

Die Rede ist von PC Gold Ltd. (WKN: A41PR1 | ISIN: AU0000413726). Das Unternehmen aus Perth ist erst seit Oktober 2025 börsennotiert. Es entwickelt im Northern Territory das zu 100 Prozent eigene Spring-Hill-Goldprojekt und verfügt dort über eine Ressource von 1,92 Mio. Unzen Gold und seit heute über eine erste Erzreserve von 951.000 Unzen. In der Kasse lagen Ende September 2026 rund 85,5 Mio. AUD. Die Aktie ist auch in Deutschland handelbar, unter anderem in Frankfurt und über Tradegate; dort kostete sie am 23. November 2026 zuletzt 0,40 Euro (Frankfurt) beziehungsweise 0,44 Euro (Tradegate).

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende beachten - Advertorial/Werbung im Namen von PC Gold Ltd. (WKN: A41PR1 | ISIN: AU0000413726)

PC Gold auf einen Blick

Unternehmen PC Gold Ltd., Perth (Australien); an der australischen Börse ASX notiert seit 21. Oktober 2025 Projekt Spring Hill (100%), Pine-Creek-Goldfeld, Northern Territory, rund 200 km südöstlich von Darwin Studie (PFS, 24.11.2026) Kapitalwert 1,239 Mrd. AUD nach Steuern (1,591 Mrd. AUD vor Steuern) bei 5.500 AUD je Unze Gold; rund 120.000 Unzen pro Jahr in den ersten fünf vollen Jahren; Gesamtkosten (AISC) 2.870 AUD je Unze; Investition 413 Mio. AUD Ressource (JORC, Juli 2026) 75,9 Mio. t mit 0,8 g/t Gold = 1,92 Mio. Unzen (Cut-off 0,3 g/t), davon 1,23 Mio. Unzen in der Kategorie "Indicated" dieselbe Schätzung bei Cut-off 0,5 g/t: 1,51 Mio. Unzen Erzreserve (JORC, November 2026) 35,5 Mio. t mit 0,83 g/t Gold = 951.000 Unzen (Kategorie "Probable"), berechnet mit 4.500 AUD je Unze Hochgradige Link Zone 1,12 Mio. t mit 5,4 g/t Gold = 193.500 Unzen (in der Ressource enthalten) Kasse 85,5 Mio. AUD zum 30. September 2026; praktisch schuldenfrei (lediglich 175.000 AUD Gerätefinanzierung) Aktien und Börsenwert 387,18 Mio. Aktien (Stand 28.10.2026); rund 288 Mio. AUD bei 0,745 AUD (24.11.2026) Aktionärsstruktur Institutionelle rund 40%, Management rund 26%, RIVI Opportunity Fund rund 13% (laut Unternehmenspräsentation , Stand 15.10.2026) Analysten Vier Häuser mit Kurszielen von 1,92 bis 2,64 AUD (Berichte von März bis August 2026, vor der Studie) Nächste Meilensteine Untertage-Bohrungen und Umweltanträge im ersten Quartal 2027, Ressourcen-Update im März 2027, endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) und Investitionsentscheidung im dritten Quartal 2027, erstes Gold im ersten Quartal 2029 (Ziele des Unternehmens)

Quellen: Unternehmenspräsentation Oktober 2026, Quartalsbericht zum 30.09.2026, pcgold.com.au, ASX-Mitteilung vom 24.11.2026

Die Studie: Was Spring Hill wirtschaftlich leisten soll

Eine Vormachbarkeitsstudie ist der erste Punkt, an dem ein Goldprojekt nach festen Regeln durchgerechnet wird: mit Minenplan, Anlagenkonzept, Kostenschätzung und einer Erzreserve. Für Spring Hill hat PC Gold Ltd. (WKN: A41PR1 | ISIN: AU0000413726) diese Studie am 24. November 2026 vorgelegt. Geplant ist ein eigenständiger Betrieb aus Tagebau und Untertagebau mit einer neuen Aufbereitungsanlage für 4 Mio. Tonnen Erz pro Jahr. Die wichtigsten Ergebnisse:

Kennzahl Ergebnis der Studie Goldpreis-Annahme 5.500 AUD je Unze (rund 3.685 US-Dollar) Kapitalwert vor Steuern 1.591 Mio. AUD (Diskontsatz 5%) Kapitalwert nach Steuern 1.239 Mio. AUD (Diskontsatz 3,5%) Interne Verzinsung (IRR) 66% vor Steuern, 56% nach Steuern Amortisation 1,3 Jahre ab dem ersten Gold (vor Steuern) Goldproduktion 1,03 Mio. Unzen in 9,5 Jahren; rund 120.000 Unzen pro Jahr in den ersten fünf vollen Jahren (2029 bis 2033) Kosten je Unze Gesamtkosten (AISC) 2.870 AUD; reine Betriebskosten (C1) 2.346 AUD Freier Cashflow durchschnittlich 277 Mio. AUD pro Jahr (vor Steuern) Investition bis Produktionsstart 413 Mio. AUD Erzreserve 951.000 Unzen (35,5 Mio. t mit 0,83 g/t Gold), berechnet mit 4.500 AUD je Unze Zeitplan Endgültige Machbarkeitsstudie und Investitionsentscheidung im dritten Quartal 2027, erstes Gold im ersten Quartal 2029

Quelle: ASX-Mitteilung von PC Gold vom 24.11.2026. Alle Angaben sind Planungen auf dem Niveau einer Vormachbarkeitsstudie; rund 12 Prozent der geplanten Goldmenge stammen aus Ressourcen der Kategorie "Inferred".

Was heißt das im Verhältnis zur Börse? Beim Schlusskurs von 0,745 AUD wurde PC Gold mit rund 288 Mio. AUD bewertet. Der Kapitalwert nach Steuern entspricht dem 4,3-Fachen dieses Börsenwerts, der Kapitalwert vor Steuern dem 5,5-Fachen. Der Vergleich hat allerdings Grenzen: Der Kapitalwert gilt für den Zeitpunkt der Investitionsentscheidung und setzt voraus, dass die 413 Mio. AUD für den Bau aufgebracht werden. Eine Finanzierung dafür gibt es noch nicht, und neue Aktien würden den Anteil der heutigen Aktionäre verwässern.

Kapitalwert von Spring Hill nach Steuern bei verschiedenen Goldpreisen im Vergleich zum Börsenwert von PC Gold. Eigene Darstellung nach Zahlen der Studie; Börsenwert zum Schlusskurs vom 24.11.2026.

Und wenn der Goldpreis fällt? Die Studie liefert die Antwort gleich mit. Bei 4.500 AUD je Unze - rund 18 Prozent unter der Basisannahme - bleibt ein Kapitalwert von 865 Mio. AUD vor und 679 Mio. AUD nach Steuern, bei einer internen Verzinsung von 40 beziehungsweise 33 Prozent. Die Erzreserve selbst wurde von vornherein mit 4.500 AUD gerechnet; für sich genommen kommt sie auf einen Kapitalwert von 739 Mio. AUD vor Steuern. Die Kehrseite: Am stärksten reagiert das Projekt auf Goldpreis und Erzgehalt. Zehn Prozent weniger bei einem der beiden kosten jeweils rund 400 Mio. AUD Kapitalwert vor Steuern.

Wie passt das zu den Erwartungen der Analysten? Die Studie plant größer, als die Analysten bisher gerechnet haben: 4 statt 3 Mio. Tonnen Jahresdurchsatz und rund 120.000 Unzen pro Jahr in den ersten fünf vollen Jahren. Dafür fallen die Kosten höher aus. Die Gesamtkosten von 2.870 AUD je Unze liegen über den 2.250 bis 2.570 AUD aus den Analystenmodellen, und die Investition von 413 Mio. AUD liegt im oberen Bereich der erwarteten Spanne. Beim Zeitplan ist das Unternehmen ehrgeiziger: Das erste Gold soll im ersten Quartal 2029 fließen, die Analysten rechneten mit dem dritten Quartal 2029 oder mit 2030. Wie die Häuser ihre Modelle und Kursziele nach der Studie anpassen, ist offen.

Executive Chair und CEO Ashley Pattison erklärte zur Veröffentlichung: "Dreizehn Monate nach dem Börsengang hat PC Gold eine Vormachbarkeitsstudie und eine erste Erzreserve vorgelegt, die Spring Hill als eigenständiges, margenstarkes Goldprojekt bestätigen."

Spring Hill: ein unberührtes Vorkommen in einem 20-Millionen-Unzen-Goldfeld

Spring Hill liegt rund 200 Kilometer südöstlich von Darwin im Pine-Creek-Goldfeld. Die Region bringt es nach Unternehmensangaben auf eine Goldausstattung von mehr als 20 Mio. Unzen; hier wird seit den 1880er-Jahren Gold gefördert. Das Projekt ist über den Stuart Highway und eine rund zehn Kilometer lange öffentliche Straße erreichbar. Ein Umspannwerk liegt weniger als vier Kilometer vom geplanten Anlagenstandort entfernt, eine Gaspipeline quert die Lizenzen. Im 30 Autominuten entfernten Ort Pine Creek hat PC Gold im Juli 2026 den Kauf eines kompletten Arbeitercamps mit 64 Zimmern abgeschlossen - für 770.000 AUD, davon 475.000 AUD in bar und der Rest in Aktien.

Spring Hill im Pine-Creek-Goldfeld: Nachbarn sind unter anderem Agnico Eagle (Union Reefs, Cosmo) und das Mt-Todd-Projekt von Vista Gold. Rechts die Lizenzen von PC Gold mit rund 103 km² Gesamtfläche. Quelle: PC Gold

Was Spring Hill von vielen anderen australischen Entwicklungsprojekten unterscheidet: Hier soll keine alte Großmine wiedereröffnet werden. Zwar wurde ab 1880 in kleinem Stil unter Tage Gold gewonnen, ein moderner Tagebau hat das Vorkommen aber nie angetastet. Das Unternehmen spricht von einer "Virgin Deposit", einem unberührten Vorkommen, dessen Vererzung direkt an der Oberfläche beginnt. Das spart Abraum zu Beginn: Die Analysten von Canaccord rechneten im Juli mit einem geringen bis gar keinem Vorabraum. Die Studie kommt über die gesamte Laufzeit auf 4,4 Tonnen Abraum je Tonne Erz.

Die Geschichte des Projekts erklärt, warum es bisher kaum jemand kannte. In den 1980er- und 1990er-Jahren explorierten Ross Mining und der Bergbaukonzern Billiton das Gebiet - bei Goldpreisen von wenigen Hundert Dollar. 2016 erwarb PC Gold das Projekt und entwickelte es fast zehn Jahre lang als privates Unternehmen weiter. Director Kevin Puil, dessen RIVI Opportunity Fund den Erwerb seinerzeit finanzierte, sagte im Gespräch mit unserer Redaktion, vor dem Börsengang seien bereits rund 28 Mio. AUD privat in das Projekt geflossen. Erst seit dem Börsengang steht das Kapital für große Bohrprogramme bereit. Seither geht es Schlag auf Schlag.

Bohrgerät auf Spring Hill. Derzeit sind vier Geräte im Einsatz, finanziert sind rund 125.000 Bohrmeter für 2026 und 2027. Quelle: PC Gold

Von 821.000 auf 1,51 Millionen Unzen - und laut Analysten ist das erst der Anfang

Am 21. Juli 2026 legte PC Gold eine neue Ressourcenschätzung vor: 43,6 Mio. Tonnen Gestein mit durchschnittlich 1,1 Gramm Gold je Tonne, zusammen 1,51 Mio. Unzen. Gegenüber der Schätzung von 2024 ist das ein Plus von 84 Prozent. Noch wichtiger als die Menge ist die Qualität: Rund 1,0 Mio. Unzen, also zwei Drittel, fallen in die verlässlichere Kategorie "Indicated". Sie ist die Voraussetzung, um in einer Studie Reserven abzuleiten. Genau das ist jetzt geschehen: 77 Prozent der "Indicated"-Unzen - gezählt mit dem Cut-off der Studie - sind in die Erzreserve von 951.000 Unzen überführt worden.

Für die Studie weist PC Gold dieselbe Schätzung mit einem niedrigeren Mindestgehalt (Cut-off) von 0,3 statt 0,5 g/t aus - dem Wert, ab dem sich die Verarbeitung laut Studie rechnet. So gezählt umfasst die Ressource 75,9 Mio. Tonnen mit 0,8 g/t Gold, zusammen 1,92 Mio. Unzen, davon 1,23 Mio. Unzen "Indicated". Es ist also kein neues Gold hinzugekommen; es wird mehr niedriggradiges Gestein mitgezählt. Auf dieser Basis hat sich die Ressource seit Juni 2024 nach Unternehmensangaben fast verdoppelt (+98 Prozent).

Die Ressource von Spring Hill nach JORC: von 335.000 Unzen (2017) auf 1,51 Mio. Unzen (2026). Eigene Darstellung; Wert für 2017 laut Hannam & Partners (03.08.2026).

Drei Details sind bemerkenswert. Erstens erstreckt sich die Ressource bislang nur über 1,2 Kilometer Streichlänge - nach Unternehmensangaben weniger als 15 Prozent der bekannten geologischen Streichlänge. Zweitens ist sie in alle Richtungen offen, auch zur Tiefe. Drittens berücksichtigt sie nur Bohrungen bis Ende April 2026. Seitdem hat das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 40.000 weitere Meter gebohrt; im Oktober warteten noch 24 Bohrlöcher auf ihre Laborergebnisse. All das soll in ein Ressourcen-Update einfließen, das PC Gold für März 2027 ankündigt und das der endgültigen Machbarkeitsstudie zugrunde liegen soll.

Längsschnitt durch die Ressource: 1,2 Kilometer Streichlänge, offen nach Norden, Süden und zur Tiefe. Quelle: PC Gold, Unternehmenspräsentation Oktober 2026

Die Analysten trauen dem Projekt entsprechend mehr zu. Hannam & Partners hält ein Wachstum auf mehr als 2,5 Mio. Unzen für möglich, Petra Capital schreibt von einem "Pfad in Richtung 3,5 Mio. Unzen". Das Unternehmen selbst hat nördlich und nordöstlich der bestehenden Ressource ein Explorationsziel nach JORC von 567.000 bis 1,255 Mio. Unzen definiert. Wichtig: Ein Explorationsziel ist konzeptioneller Natur. Es ist ungewiss, ob weitere Exploration zur Ausweisung einer Ressource führt.

Wie viel Arbeit noch vor den Geologen liegt, zeigt eine Meldung vom 29. Oktober 2026. Das Team hat 175 historische Explorationsberichte mit 3.600 Seiten ausgewertet und daraus 37 Ziele außerhalb der Ressource abgeleitet, 16 davon bohrbereit. Darunter sind alte Treffer wie 16 Meter mit 4,12 g/t Gold aus dem Jahr 1994, denen nie jemand nachgegangen ist. Kevin Puil sagte dazu im Gespräch sinngemäß: "Wir bohren nicht ins Blaue. Aus den Explorationsarbeiten, die dort in den vergangenen 20 bis 30 Jahren geleistet wurden, haben wir eine ziemlich gute Vorstellung davon, was dort liegt - wir müssen es nur weiterverfolgen."

Die Ressource (schwarzer Rahmen) und die Zielzonen im Norden: eine Gold-Bodenanomalie über 3,2 Kilometer. Quelle: PC Gold

Quellen: Unternehmenspräsentation Oktober 2026, ASX-Mitteilung vom 29.10.2026, ASX-Mitteilung vom 21.07.2026, Research-Berichte von Hannam & Partners (03.08.2026) und Petra Capital (17.08.2026)

25 Meter mit 36,83 g/t Gold: der Hochgrad-Hebel unter dem Tagebau

Ein großes Vorkommen mit rund einem Gramm Gold je Tonne ist die Basis. Die Fantasie liefert, was die Bohrer seit Ende 2025 zwischen den beiden Hauptzonen Hong Kong und Macau gefunden haben: die sogenannte Link Zone. Die Entdeckungsbohrung durchteufte 25 Meter mit 36,83 g/t Gold, darin zwei Meter mit 444,3 g/t. In der Juli-Schätzung taucht die Link Zone erstmals als eigene Ressource auf: 1,12 Mio. Tonnen mit 5,4 g/t, zusammen 193.500 Unzen. Das ist rund das Fünffache des Durchschnittsgehalts.

Seither wurde die Zone weiterverfolgt. Im September meldete PC Gold 29,65 Meter mit 4,32 g/t Gold, im Oktober 21,19 Meter mit 3,39 g/t (darin 7,34 Meter mit 6,82 g/t). In diesem Bohrloch (SDH26-021) fiel der Abschnitt damit rund doppelt so lang aus wie zunächst gemeldet (10,8 Meter mit 3,64 g/t); er liegt rund 30 Meter neigungsabwärts der im September gemeldeten Treffer. Dazu kamen breite, übereinanderliegende Abschnitte wie 33 Meter mit 2,23 g/t und 28 Meter mit 2,52 g/t. Nördlich der Ressource stießen Bohrungen auf eine zweite Struktur gleichen Typs ("North Link"), unter anderem mit drei Metern zu 7,94 g/t. Alle Angaben sind Bohrlochlängen; die wahren Mächtigkeiten können geringer sein.

Zwei weitere hochgradige Ziele kommen hinzu. Zwischen 1890 und 1960 wurden im Bereich des historischen Hauptstollens ("Main Adit") nach Unternehmensangaben in drei Kampagnen rund 21.000 Unzen mit etwa 30 g/t gewonnen. PC Gold hat die Genehmigung, den 427 Meter langen Stollen wieder zu öffnen, und will ihn laut Unternehmenspräsentation auf vier mal vier Meter aufweiten; von dort aus sollen ab Anfang 2027 Bohrgeräte unter Tage arbeiten. Und im neu identifizierten "Southern Adit" ergaben historische Schlitzproben aus dem Jahr 1994 zusammengefasst 20,35 Meter mit 13,04 g/t Gold - gemessen entlang des Stollens und damit keine wahre Mächtigkeit. Die Werte liegen außerhalb der Ressource und wurden bislang nicht überprüft.

Drei hochgradige Bereiche neben dem geplanten Tagebau: Link Zone, Hauptstollen und Southern Adit. Unten: 3D-Modell der Link Zone, Bohrkerne und sichtbares Gold. Quelle: PC Gold, Unternehmenspräsentation Oktober 2026

Warum das wichtig ist: Schon kleine Mengen hochgradigen Erzes können den Durchschnittsgehalt und damit die Wirtschaftlichkeit einer Mine spürbar anheben. Die Studie plant den Untertagebau deshalb von Beginn an ein: 1,94 Mio. Tonnen mit 2,61 g/t Gold sollen parallel zum Tagebau gefördert werden. Rund 65 Prozent dieser Mengen sind allerdings noch als "Inferred" eingestuft; 20.000 Bohrmeter unter Tage sollen das ab dem ersten Quartal 2027 ändern.

Quellen: ASX-Mitteilungen vom 24.11.2026, 21.10.2026, 13.10.2026, 25.09.2026, 17.09.2026 und 27.01.2026, Unternehmenspräsentation Oktober 2026

Photon Assay: Steckt mehr Gold im Gestein, als bisher gemessen wurde?

Spring Hill hat eine geologische Besonderheit: Das Gold ist grobkörnig. Klassische Laborverfahren arbeiten mit Proben von etwa 50 Gramm. Da ist es Zufall, ob ein Goldkorn in der Probe landet oder nicht. Das Unternehmen und mehrere Analysten gehen deshalb davon aus, dass die historischen Analysen den Goldgehalt eher unterschätzt haben.

Zwei Belege werden dafür angeführt. 2017 ließ PC Gold rund 13.250 Tonnen Material in der nahegelegenen Union-Reefs-Anlage verarbeiten. Nach den Laboranalysen waren 1,6 g/t erwartet worden - die Abrechnung der Anlage ergab 2,33 g/t, bei einer Ausbeute von 96 Prozent. Und Ende 2025 wurden 939 alte Bohrkernproben mit der modernen Photon-Assay-Methode nachanalysiert, die mit zehnmal größeren Proben arbeitet. Im gewichteten Durchschnitt lagen die Gehalte um rund 50 Prozent höher.

Photon-Assay-Anlage des Herstellers Chrysos: Für 2027 ist ein eigenes Labor im Camp in Pine Creek vorgesehen. Quelle: PC Gold

Die Juli-Ressource weist bereits einen um zehn Prozent höheren Durchschnittsgehalt aus - auch dank Photon Assay und der Link Zone. Inzwischen analysiert PC Gold standardmäßig Ein-Kilogramm-Proben, und für 2027 ist ein eigenes Photon-Assay-Labor in Pine Creek finanziert. Laborergebnisse sollen dann deutlich schneller vorliegen als heute. Ob sich die höheren Gehalte am Ende auch im Abbau bestätigen, kann erst der Betrieb zeigen. Für künftige Ressourcenschätzungen ist das Thema aber ein Hebel, den Anleger kennen sollten.

Genehmigt, finanziert, konsolidiert: Wie weit Spring Hill schon ist

Viele Goldprojekte scheitern nicht an der Geologie, sondern an Genehmigungen und Geld. Hier hat PC Gold Ltd. (WKN: A41PR1 | ISIN: AU0000413726) in den vergangenen Monaten Fakten geschaffen.

Genehmigungen: Die Ressource liegt auf einer 1.035 Hektar großen Bergbaulizenz, die im Januar 2025 um 21 Jahre verlängert wurde. Für die erste Stufe des Tagebaus liegen die Genehmigungen des Bundes und des Northern Territory bereits vor. Weil die Lizenz älter ist als das australische Native-Title-Gesetz, ist nach Unternehmensangaben keine Landnutzungsvereinbarung mit indigenen Gruppen erforderlich. Für den in der Studie geplanten größeren Betrieb mit eigener Aufbereitungsanlage, Absetzbecken und Untertagebau sind allerdings neue Genehmigungen nötig. Die Anträge auf Territory- und Bundesebene will PC Gold im ersten Quartal 2027 einreichen; laut Studie bestimmen die Umweltgenehmigungen den Gesamtzeitplan.

Finanzierung: Seit dem Börsengang hat PC Gold 112,5 Mio. AUD eingeworben: gut 13 Mio. AUD beim Börsengang zu 0,25 AUD, 24 Mio. AUD im Februar zu 0,65 AUD und 75 Mio. AUD Ende August zu 1,05 AUD. Zum 30. September 2026 lagen 85,5 Mio. AUD in der Kasse. Nach Unternehmensangaben ist damit das komplette Programm bis zur endgültigen Investitionsentscheidung finanziert: PFS, endgültige Machbarkeitsstudie (DFS), rund 125.000 Bohrmeter in den Jahren 2026 und 2027, die Sanierung des Stollens sowie Camp und Labor. Für den Bau selbst - laut Studie 413 Mio. AUD - ist die Finanzierung noch offen.

Flächen und Wasser: Im Oktober 2026 vereinbarte PC Gold den Kauf der letzten drei fremden Bergbaulizenzen innerhalb des Projektgebiets samt Wasserentnahmelizenz - für 6,5 Mio. AUD, davon 4,5 Mio. AUD in bar (1,0 Mio. AUD Anzahlung, 3,5 Mio. AUD bei Abschluss) und 2,0 Mio. AUD in Aktien. Der Abschluss wird ab dem 8. Dezember 2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der ministeriellen Zustimmung. Parallel wurde eine zusätzliche Bergbaulizenz über 443 Hektar beantragt, die die Fläche um rund 43 Prozent vergrößern würde.

Metallurgie: Die Tests für die PFS ergaben Goldausbeuten von 90,2 bis 99,4 Prozent; über die gesamte Laufzeit rechnet die Studie mit 94,1 Prozent. Das Erz gilt als einfach zu verarbeiten; ein Teil des Goldes lässt sich schon durch Schwerkraft abtrennen.

Politik: Das Northern Territory hat sein Abgabensystem für neue Minen 2024 umgestellt - weg von einer gewinnbasierten Abgabe von 20 Prozent des Nettowerts, hin zu einer wertbezogenen Abgabe, die für Gold-Doré 3,5 Prozent beträgt. In seiner Präsentation verweist PC Gold auf mehrere Minengenehmigungen und Investitionsentscheidungen im Territory allein in diesem Jahr.

Quellen: ASX-Mitteilung vom 24.11.2026, Quartalsbericht zum 30.09.2026, ASX-Mitteilung vom 08.10.2026, Unternehmenspräsentation Oktober 2026, Finanzministerium des Northern Territory

Was die Analysten rechnen - und worauf ihre Kursziele beruhen

Kommen wir zurück zu den Zahlen vom Anfang. Vier Häuser haben PC Gold in diesem Jahr unter die Lupe genommen - alle vor der jetzt vorgelegten Studie. Drei von ihnen sprechen eine Kaufempfehlung aus, Hannam & Partners nennt eine Zielbewertung:

Analystenhaus Datum Einstufung Kursziel Kurs am Berichtstag Abstand zum Kurs vom 24.11.2026 Hannam & Partners 03.08.2026 Zielbewertung 2,64 AUD 0,95 AUD +254% Canaccord Genuity 10.07.2026 Speculative Buy 2,15 AUD 1,06 AUD +189% Petra Capital 17.08.2026 Buy 2,04 AUD 0,95 AUD +174% Euroz Hartleys 11.03.2026 Speculative Buy 1,92 AUD 0,93 AUD +158%

Quellen: Research-Berichte der genannten Häuser. Abstand: eigene Berechnung auf Basis des ASX-Schlusskurses von 0,745 AUD (24.11.2026).

Kursziele und aktueller Kurs im Vergleich. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie für eine künftige Kursentwicklung. Eigene Darstellung.

Die Modelle im Kern: Alle vier Häuser gingen von einer eigenständigen Anlage mit rund 3 Mio. Tonnen Jahresdurchsatz aus und erwarteten daraus eine Jahresproduktion von rund 100.000 bis 128.000 Unzen Gold. Die Gesamtkosten (AISC) veranschlagten sie auf etwa 2.250 bis 2.570 AUD je Unze. Seit heute liegen die Zahlen des Unternehmens vor: 4 Mio. Tonnen Durchsatz, rund 120.000 Unzen pro Jahr in den ersten fünf vollen Jahren und Gesamtkosten von 2.870 AUD je Unze. Beim Goldpreis der Studie von 5.500 AUD entspräche das einer Marge von rund 2.600 AUD je Unze - sofern sich die Annahmen bestätigen.

Hannam & Partners beziffert den Kapitalwert von Spring Hill auf rund 1,2 Mrd. US-Dollar (rund 1,7 Mrd. AUD; nach Steuern, Diskontsatz 5 Prozent, Goldpreis 3.500 US-Dollar) und setzt für die Zielbewertung nur die Hälfte davon an. Zum Vergleich: Die Studie des Unternehmens kommt nach Steuern auf rund 1,24 Mrd. AUD; sie rechnet mit einem höheren Goldpreis, aber auch mit höheren Kosten als Hannam & Partners. Canaccord errechnete im Juli einen Nettovermögenswert von 2,16 AUD je Aktie; die Aktie notierte damals beim 0,49-Fachen dieses Werts. Petra Capital kommt auf 2,04 AUD je Aktie. Die erste Goldproduktion erwarteten Canaccord und Petra für das dritte Quartal 2029, Hannam & Partners für 2030; das Unternehmen selbst peilt nun das erste Quartal 2029 an.

Zur Einordnung gehört, was die Kursziele nicht sind:

Die Berichte stammen aus den Monaten März bis August 2026 - also aus der Zeit vor der Studie und vor der Kapitalerhöhung von Ende August. Seither sind Goldpreis und Aktienkurs gefallen, und die Studie rechnet mit höheren Kosten als die Analystenmodelle. Ob die Häuser ihre Kursziele bestätigen, ist offen.

Hannam & Partners und Petra Capital unterstellen langfristig 3.500 US-Dollar je Unze, Euroz Hartleys 3.100 US-Dollar. Canaccord arbeitet mit einer eigenen Preisprognose (für 2027 rund 4.100 US-Dollar), die deutlich über dem aktuellen Goldpreis von rund 3.650 US-Dollar liegt.

Canaccord und Hannam & Partners haben Geschäftsbeziehungen zu PC Gold: Beide begleiteten die Kapitalerhöhung im August als Joint Lead Manager (neben der Wallabi Group, die zugleich alleiniger Bookrunner war), und PC Gold ist Research-Kunde von Hannam & Partners. Die Berichte richten sich an professionelle Anleger.

als Joint Lead Manager (neben der Wallabi Group, die zugleich alleiniger Bookrunner war), und PC Gold ist Research-Kunde von Hannam & Partners. Die Berichte richten sich an professionelle Anleger. Alle Modelle unterstellen, dass PC Gold für den Bau der Mine weiteres Kapital aufnimmt. Die Studie beziffert den Bedarf auf 413 Mio. AUD; eine Finanzierung ist noch nicht vereinbart. Neue Aktien würden bestehende Aktionäre verwässern.

Kursziele sind Meinungen. Sie können sich als falsch erweisen.

Aufschlussreich ist auch der Blick auf die einzelne Unze. Bei 0,745 AUD wird PC Gold an der Börse mit rund 288 Mio. AUD bewertet. Zieht man die Kasse (Stand 30. September) ab, bleibt ein Unternehmenswert von rund 203 Mio. AUD - etwa 106 AUD je Unze Gold in der Ressource von 1,92 Mio. Unzen (bei der strengeren Zählweise mit 1,51 Mio. Unzen: rund 134 AUD) und rund 213 AUD je Unze Reserve. Umgerechnet sind das rund 70 bis 89 US-Dollar je Unze Ressource. Hannam & Partners hat im August ausgewertet, was Käufer bei Übernahmen im Goldsektor zuletzt gezahlt haben: im Durchschnitt 328 US-Dollar je Unze Ressource, für Projekte vor Produktionsstart 217 US-Dollar. Für Spring Hill leiteten die Analysten daraus einen möglichen Übernahmewert von 468 Mio. AUD vor und 709 Mio. AUD nach Produktionsbeginn ab. Auch das sind Rechenbeispiele und keine Prognosen.

Übernahmefantasie: Der Nachbar wird gerade übernommen

Das Pine-Creek-Goldfeld wird von einer Handvoll Unternehmen kontrolliert. Der größte Nachbar ist Agnico Eagle, einer der größten Goldproduzenten der Welt. Die Kanadier halten in der Region Ressourcen von rund 3 Mio. Unzen - und die derzeit ruhende, im Erhaltungsbetrieb gehaltene Union-Reefs-Aufbereitungsanlage mit 2,4 Mio. Tonnen Jahreskapazität, nur 26 Straßenkilometer von Spring Hill entfernt.

Hannam & Partners hat durchgerechnet, was eine Zusammenlegung bedeuten könnte: In diesem Szenario läge der auf PC Gold entfallende Kapitalwert um 27 Prozent über dem Basisfall. Die Analysten schreiben zugleich, eine Vereinbarung mit Agnico sei sinnvoll, aber nicht nötig. Unabhängig davon halten sie PC Gold für ein attraktives Übernahmeziel australischer Produzenten mittlerer Größe.

Dass solche Überlegungen keine graue Theorie sind, zeigt Mt Todd. Artemis Gold bewertet Vista Gold in der im September vereinbarten, noch nicht abgeschlossenen Übernahme mit rund 427 Mio. US-Dollar.

PC Gold selbst plant ausdrücklich eigenständig. Gespräche oder Angebote sind nicht bekannt, und niemand sollte eine Aktie allein in der Hoffnung auf eine Übernahme kaufen. Die Transaktion vor der Haustür zeigt aber, dass Käufer Goldprojekte im Northern Territory inzwischen auf dem Radar haben.

Das Team: Minenbauer mit Milliarden-Exit im Lebenslauf

Bis zum Sommer war PC Gold vor allem ein Explorationsteam. Mit dem Übergang zum Entwickler wurde der Verwaltungsrat gezielt verstärkt.

Rick Clark (Non-Executive Director seit Oktober 2026) war Präsident und CEO von Red Back Mining. Unter seiner Führung entstanden die Minen Chirano in Ghana und Tasiast in Mauretanien; 2010 übernahm Kinross das Unternehmen für 7,1 Mrd. US-Dollar. Später war er CEO von Montage Gold, deren Koné-Projekt in der Elfenbeinküste inzwischen gebaut wird. Für die August-Kapitalerhöhung haben Clark und ihm nahestehende Personen rund 2 Mio. AUD zugesagt; die Hauptversammlung hat dem am 9. November 2026 zugestimmt.

Matthew Scully (Non-Executive Director) leitete als Projektdirektor von West African Resources den Bau der Kiaka-Goldmine in Burkina Faso und verantwortete zuvor bei Perseus Mining Entwicklung und Bau der Minen Sissingué und Yaouré in der Elfenbeinküste - ein Investitionsvolumen von mehr als 500 Mio. AUD, laut Unternehmensmitteilung vor dem Zeitplan und unter Budget fertiggestellt. Executive Chair Ashley Pattison beziffert die von Scully in Westafrika gebauten Goldprojekte auf insgesamt mehr als 1 Mrd. AUD.

Ashley Pattison (Executive Chair und CEO) hat das Unternehmen 2015 gegründet und zählt mit rund 13,8 Prozent zu den größten Aktionären. Rob Jewson, Geologe und seit der Gründung im Verwaltungsrat, war an der Entdeckung von mehr als 3,5 Mio. Unzen Gold beteiligt. Kevin Puil vertritt den RIVI-Fonds, der rund 13 Prozent der Aktien hält.

Im operativen Team fällt die regionale Erfahrung auf. COO Sean Church verantwortete zuvor als Projektmanager die Northern-Territory-Projekte von Agnico Eagle. Chefgeologe Peter Harris hat bei Vista Gold die Ressource von Mt Todd von 6 auf knapp 10 Mio. Unzen ausgebaut.

Management und RIVI-Fonds halten zusammen rund 40 Prozent der Aktien. Wer hier entscheidet, tut das zu einem erheblichen Teil mit eigenem Geld.

Der Fahrplan: Diese Termine stehen an

Zeitraum Meilenstein 24. November 2026 Vormachbarkeitsstudie (PFS) und erste Erzreserve veröffentlicht Laufend Bohrergebnisse: vier Bohrgeräte im Einsatz; rund 40.000 Bohrmeter seit April 2026 sind noch nicht in der Ressource berücksichtigt Ab 8. Dezember 2026 Abschluss des Kaufs der letzten fremden Bergbaulizenzen (vorbehaltlich ministerieller Zustimmung) Erstes Quartal 2027 Start der Untertage-Bohrungen (Phase 1: 20.000 m); Einreichung der Umweltanträge auf Territory- und Bundesebene März 2027 Update der Ressourcenschätzung als Grundlage der endgültigen Machbarkeitsstudie 2027 Photon-Assay-Labor in Pine Creek Drittes Quartal 2027 Endgültige Machbarkeitsstudie (DFS), aktualisierte Erzreserve und Investitionsentscheidung Drittes Quartal 2028 Beginn des Tagebaus (Aufbau eines Erzvorrats) Erstes Quartal 2029 Erstes Gold (Ziel des Unternehmens)

Quellen: Unternehmenspräsentation Oktober 2026, ASX-Mitteilungen, ASX-Mitteilung vom 24.11.2026. Termine sind Planungen und können sich verschieben; laut Studie hängt der Zeitplan vor allem von den Umweltgenehmigungen ab.

Ein so dichter Nachrichtenfluss ist bei Unternehmen dieser Größe nicht selbstverständlich. Jede dieser Etappen könnte die Wahrnehmung der Aktie verändern - in beide Richtungen.

PC Gold im Video

Executive Chair Ashley Pattison erläutert im Interview mit Mining.com.au (August 2026), wie die 75 Mio. AUD eingesetzt werden: zum Video. Eine ausführlichere Vorstellung des Projekts gibt seine Präsentation auf einer Investorenkonferenz im März 2026: zum Video. Beide Videos sind auf Englisch.

Die Risiken: Was Anleger wissen müssen

PC Gold ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase. Es erzielt keine Umsätze, und bis zur ersten Goldproduktion werden nach heutiger Planung noch Jahre vergehen. Die wichtigsten Risiken:

Studienrisiko: Die PFS ist eine Vorstudie. Ihre Kostenschätzungen für die Anlage haben eine Genauigkeit von minus 20 bis plus 25 Prozent, die Abbaukosten enthalten keinen Zuschlag für Unvorhergesehenes, und rund 12 Prozent der geplanten Goldmenge stammen aus Ressourcen der Kategorie "Inferred". Die endgültige Machbarkeitsstudie kann zu schlechteren Ergebnissen kommen.

Finanzierung und Verwässerung: Für den Bau veranschlagt die Studie 413 Mio. AUD. Hinzu kämen 24,75 Mio. AUD, wenn PC Gold die Abgabe an den RIVI-Fonds wie in der Studie unterstellt reduziert. Eine Finanzierung ist noch nicht vereinbart; voraussichtlich werden dafür neue Aktien ausgegeben und Schulden aufgenommen.

Genehmigungen: Für den größeren Betrieb mit Aufbereitungsanlage, Absetzbecken und Untertagebau sind neue Genehmigungen nötig. Als größtes Einzelrisiko nennt die Studie eine geschützte Fledermausart (Ghost Bat), die in alten Grubenbauen auf dem Gelände lebt. Verzögerungen bei den Genehmigungen würden Baubeginn und erstes Gold direkt verschieben. Auch die Zustimmung zum Lizenzkauf und die beantragte Zusatzlizenz sind nicht garantiert.

Goldpreis und Währung: Die Studie rechnet mit 5.500 AUD je Unze. Fällt der Goldpreis, sinkt der Wert des Projekts: Zehn Prozent weniger kosten laut Studie rund 400 Mio. AUD Kapitalwert vor Steuern. Für deutsche Anleger kommt das Wechselkursrisiko zwischen Euro und australischem Dollar hinzu.

Geologie: Ressourcen und Reserven sind Schätzungen. Grobkörniges Gold macht Gehaltsangaben unsicherer, gut ein Drittel der Ressource ist als "Inferred" eingestuft, und das Explorationsziel ist rein konzeptionell.

Abgaben: Auf dem Projekt liegen Lizenzabgaben: eine Net-Smelter-Royalty (NSR) von 5 Prozent zugunsten des RIVI-Fonds, von der PC Gold 2 Prozentpunkte für 24 Mio. AUD (zuzüglich 750.000 AUD Optionsgebühr) zurückkaufen kann, eine ältere Abgabe von 14 AUD je Unze und die staatliche Abgabe von 3,5 Prozent. Die Studie unterstellt den Rückkauf und kommt so auf 6,7 Prozent vom Umsatz; ohne Rückkauf wären es rund 8,7 Prozent.

Aktie: Der Kurs schwankt stark; die 52-Wochen-Spanne reicht von 0,21 bis 1,515 AUD (Stand 23.11.2026). In Deutschland ist der Handel deutlich weniger liquide als an der Heimatbörse.

Fazit: Die Studie liegt vor - und die Bewertung wirft Fragen auf

PC Gold Ltd. (WKN: A41PR1 | ISIN: AU0000413726) bringt vieles mit, was Anleger bei Goldentwicklern suchen. Seit heute eine Studie, die dem Projekt einen Kapitalwert von 1,24 Mrd. AUD nach Steuern bescheinigt, und eine erste Erzreserve von 951.000 Unzen. Eine Ressource von 1,92 Mio. Unzen, die laut Analysten weiter wachsen könnte. Hochgradige Zonen, die den Durchschnitt heben könnten. Genehmigungen für die erste Stufe des Tagebaus, 85,5 Mio. AUD in der Kasse und ein Team, das Minen gebaut und Unternehmen verkauft hat. Dazu ein Umfeld, in dem der Nachbar gerade übernommen wird.

Dem steht ein Kurs gegenüber, der am Tag der Studie rund 29 Prozent unter dem Preis der jüngsten institutionellen Platzierung lag und weit unter allen vier Kurszielen der Analysten - bei einem Börsenwert von weniger als einem Viertel des Kapitalwerts nach Steuern. Ob der Markt hier etwas übersieht oder die Risiken eines Unternehmens ohne Produktion, ohne Baufinanzierung und mit offenen Genehmigungen zu Recht einpreist, wird sich zeigen. Die nächsten harten Hinweise liefern das Ressourcen-Update im März 2027 und die endgültige Machbarkeitsstudie im dritten Quartal 2027.

Wer die Geschichte verfolgen möchte, könnte die Aktie deshalb jetzt auf die Beobachtungsliste setzen und sich ein eigenes Bild machen - die Studie liefert dafür seit heute die Zahlen.

Machen Sie sich Ihr eigenes Bild - aus erster Hand prüfen

Auf der Website von PC Gold finden Sie Präsentationen, Projektinformationen und den Kontakt zum Management. Alle Pflichtmitteilungen des Unternehmens sind unter den ASX-Mitteilungen abrufbar.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investments - und verbleiben mit besten, aber wie immer spekulativen Grüßen, Ihre Redaktion von Mining Investor.

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Quellen sind unter anderem:

PC Gold - Website und Investor Centre

PC Gold - ASX-Mitteilungen

Quartalsbericht zum 30.09.2026

Investor Presentation, 19.10.2026

Australische Regierung, Resources and Energy Quarterly September 2026

Goldpreis in AUD

wallstreet-online: PC Gold (WKN/ISIN, Kurse)

Kitco: Goldpreis 20.11.2026

Fortune: Goldpreis 23.11.2026

World Gold Council: Gold Demand Trends Q3 2026

TheStreet: Goldprognose Goldman Sachs

Resources and Energy Quarterly, September 2026

Mining Weekly: Artemis kündigt Übernahme von Vista Gold an

NT Treasury: Mineral Royalty

Yahoo Finance: Goldprognose UBS

CNBC: Zinsentscheid der Fed vom 16.09.2026

Reserve Bank of Australia: Wechselkurse

PC Gold - Research-Berichte

PC Gold - Board & Management

PC Gold - ASX-Mitteilung vom 24.11.2026 (PFS und erste Erzreserve)

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