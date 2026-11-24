Bochum (ots) -Bezahlbarer Wohnraum ist im Ballungszentrum München rar. Deshalb hat die GLS Bank genau dort gerne eine Finanzierung übernommen: die der Genossenschaft "Das große kleine Haus". Das Besondere daran: Es ist eines der ersten realisierten Häuser vom Gebäudetyp E in Deutschland.Das "Große kleine Haus" zählt zu 19 Pilotprojekten in Bayern, die andere bauliche Standards testen. Konkret erprobt wird der neue Gebäudetyp E. Er soll Bauen in Deutschland einfacher, schneller und um bis zu 15 Prozent kostengünstiger machen, ohne Abstriche bei Sicherheitsvorschriften. Das E steht für einfaches bedarfsgerechtes Bauen.Worauf die Baubranche nun noch wartet, ist die Vorgabe der Bundesregierung, wie die vereinfachten Baustandards vertraglich vereinbart werden - also ein klarer rechtlicher Rahmen. Ein Gesetzentwurf liegt seit Oktober vor, bis Mitte November konnten Länder und Verbände ihn kommentieren. In Kraft tritt das Gesetz vermutlich Mitte 2027."Es ist gut, dass Bauen durch Vereinfachung wieder günstiger werden soll. Wir hoffen, dass mit dem Gebäudetyp E mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht. Das Große kleine Haus ist dafür ein perfektes Positivbeispiel", sagt Tim Didzoleit, Firmenkundenbetreuer bei der GLS Bank.Ein Haus, das sich auf das Wesentliche konzentriertDas Große kleine Haus ist Teil des Münchener Kreativquartiers. In ihm wird ab sofort gewohnt und gearbeitet: Der neungeschossige Holzbau besteht aus 29 Wohneinheiten, Gewerbeflächen und einem Café.In dem Gebäudetyp-E-Pilotprojekt einigten sich Planer und Bauherren mit allen Beteiligten, an welchen Stellen sie vom Mindestbaustandard abweichen wollten - zum Beispiel beim Schallschutz, der Heiztechnik, der Anzahl der Steckdosen und Stellplätze. Für das Gebäude wurden zudem recycelte Materialien und wiederverwendete Bauteile genutzt. "Die Baukosten sanken so um fast elf Prozent, und die Wohnmieten liegen zwischen 12,20 und 13,50 Euro pro Quadratmeter", sagt Architekt Rainer Hofmann, der auch Vorstand der gleichnamigen Genossenschaft "Das große kleine Haus" ist.Für die Finanzierung suchte die 2018 eigens für dieses Haus gegründete Genossenschaft früh einen Partner, der die besondere Struktur des Projekts verstand: mit Erbbaurecht, Wohnen und Gewerbe sowie dem Ausprobieren eines neuen Gebäudetypen. "Von der GLS Bank haben wir direkt eine gute Unterstützung erhalten", so Architekt Hofmann.Gebäudetyp E - was dahinterstecktDer Gesetzentwurf zum Gebäudetyp E sieht vor, dass Bauherren, Planer und Unternehmen das Abweichen vom Baustandard vertraglich vereinbaren können. Sie verzichten dann einvernehmlich auf bestimmte Komfortausstattungen. Das kann zum Beispiel den Trittschall betreffen, die Deckenhöhe oder die Badausstattung. Die Anforderungen an Sicherheit, Brandschutz, Statik, Belüftung oder Licht bleiben unverändert verpflichtend. Ohne individuelle Vereinbarung gelten die bisherigen Baustandards der Länder.Dies sieht Tim Didzoleit kritisch: "Einfaches Bauen sollte unserer Einschätzung nach keine wählbare Option sein, sondern zum neuen Normal werden - also zum allgemeingültigen Standard im Bauen." Von diesem Standard aus könne nach oben hin abgewichen werden. Didzoleit: "Wir brauchen weniger Vorgaben und weniger Bürokratie beim Bauen."Pressekontakt:Silke BenderLukas FeldmannGalika IvanovNora SchareikaM: presse@gls.deT: +49 (0) 234 5797 5340Original-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64894/6396537