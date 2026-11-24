The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.11.2026
ISIN Name
XS2852136816 CMA CGM 24/29 REGS
LU0011857645 BRAIT PLC EO 0,22
XS2069018377 I.A.D.B 19/26 ZO MTN
DE000HEL0K63 LB.HESS.THR.CARRARA08I/25
AU0000499998 OTTO ENERGY LTD. DEF.
DE000DFK0SV4 DZ BANK IS.A1774
XS1967636272 ABERTIS INF. 19/26 MTN
AU3CB0237527 KOMMUNEKREDIT 16/26 MTN
FR0013383346 BPCE SFH 18-26 MTN
CH0446595677 GENF KT. 18-26
CH0344583866 URNER KT.BK 16-26
XS0707820659 LIBANON 11/26 MTN
DE000DDA0ME7 DZ BANK IS.A998 VAR
LU0044387529 DWS ESG EURO BDS(LONG) LC INVESTMENT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.11.2026
ISIN Name
XS2852136816 CMA CGM 24/29 REGS
LU0011857645 BRAIT PLC EO 0,22
XS2069018377 I.A.D.B 19/26 ZO MTN
DE000HEL0K63 LB.HESS.THR.CARRARA08I/25
AU0000499998 OTTO ENERGY LTD. DEF.
DE000DFK0SV4 DZ BANK IS.A1774
XS1967636272 ABERTIS INF. 19/26 MTN
AU3CB0237527 KOMMUNEKREDIT 16/26 MTN
FR0013383346 BPCE SFH 18-26 MTN
CH0446595677 GENF KT. 18-26
CH0344583866 URNER KT.BK 16-26
XS0707820659 LIBANON 11/26 MTN
DE000DDA0ME7 DZ BANK IS.A998 VAR
LU0044387529 DWS ESG EURO BDS(LONG) LC INVESTMENT
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