ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Aixtron von 50 auf 24 Euro eingestampft und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Aixtron werde ein außerordentlich starkes Jahr 2027 erleben, gestützt von der Nachfrage nach optischer Netzwerktechnik und Energiemanagement-Chips im KI-Bereich, schrieb Harry Blaiklock am Montag. Die große Frage sei allerdings, was danach komme. Angesichts der Unsicherheit bezüglich des Ausbautempos von KI-Rechenzentren schaue der Markt vor allem auf die Gewinnperspektiven ab 2028. Blaiklock rechnet damit, dass sich dann der Ausbau der Laserkapazitäten verlangsamt. Der Bereich Energiemanagement werde dies nicht kompensieren können, so der Experte. Er geht davon aus, dass der Markt auch nach der jüngsten Kurskorrektur noch ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 30 Prozent bis 2029 einpreist. Blaiklock sieht dieses aber eher bei lediglich 18 Prozent./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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