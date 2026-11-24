HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 15000 Pence auf "Buy" belassen. Da der Pharmakonzern auf ein weiteres Jahr mit zahlreichen Neuigkeiten aus der Produktpipeline zusteuere, sollten die Ausgaben für Forschung und Entwicklung schneller steigen als die Vertriebs- und Verwaltungskosten, schrieb Luisa Hector am Montag. Sie rechnet für 2026 mit einer operativen Marge von 33,5 Prozent, die 2027 auf 34,2 Prozent steigen dürfte./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 17:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292





© 2026 dpa-AFX-Analyser