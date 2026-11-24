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Sandbox VR expandiert in Deutschland mit neuem Standort in Bispingen, Eröffnung am 1. Dezember



24.11.2026 / 08:05 CET/CEST

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Der neue Standort wird Ganzkörper-Virtual-Reality-Erlebnisse in Bispingens Freizeitdestination bringen BISPINGEN, Deutschland, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- Sandbox VR, die weltweit führende Adresse für ortsbezogene Virtual-Reality-Erlebnisse, wird ihren neuen Standort in Bispingen am 1. Dezember 2026, Gaußscher Bogen 8, 29646 Bispingen, eröffnen. Betrieben wird der Veranstaltungsort von der Royal Casino DGS GmbH und den Franchisenehmern Johannes Gill und Carina Buschmann, die bereits Sandbox VR-Standorte in Berlin, Hamburg und Osnabrück betreiben. Gäste, die bis zum 30. November online buchen, können 25 % auf Tickets sparen unter https://sandboxvr.com/de/niedersachsen/bispingen . Der 520 Quadratmeter große Veranstaltungsort befindet sich im Freizeitgebiet Bispingen in der Lüneburger Heide und wird über eine Bar sowie vier private Holodecks verfügen, auf denen sich Gruppen von bis zu sechs Gästen mit Headsets, Haptikwesten und Bewegungstrackern für ein vollständiges Körperimmersion ausstatten können. Die Technologie ermöglicht es den Spielern, einander in der virtuellen Welt zu sehen und miteinander zu interagieren, wodurch das Gefühl entsteht, gemeinsam mitten im Geschehen zu sein. Nach jeder Session erhalten die Gäste personalisierte Highlight-Videos, um ihre Erlebnisse noch einmal zu erleben und mit anderen zu teilen. "Wir freuen uns sehr, Sandbox VR nach Bispingen zu bringen und damit das bereits beeindruckende Freizeitangebot der Region um ein wirklich einzigartiges Erlebnis zu erweitern", sagte Johannes Gill, CEO der Royal Casino DGS GmbH und Franchise-Nehmer von Sandbox VR Germany North. "Die Lüneburger Heide ist eines der beliebtesten Erholungsgebiete Deutschlands und somit ein idealer Standort für unsere nächste Expansion. Mit Sandbox VR eröffnen wir eine neue Dimension der Unterhaltung, die Menschen durch immersive Technologie und unvergessliche gemeinsame Abenteuer zusammenbringt. Nach unserem Erfolg in Hamburg, Berlin und Osnabrück sind wir stolz darauf, unseren vierten Standort in Bispingen zu eröffnen und Teil dieses aufregenden Reiseziels zu werden." Sandbox VR betreibt sowohl firmeneigene Standorte als auch ein umfangreiches Franchise-Programm und hat seit seiner Gründung im Jahr 2016 kürzlich einen Gesamtumsatz von 300 Millionen US-Dollar erzielt, während es auf 100 Standorte weltweit auf fünf Kontinenten und in 13 Ländern expandiert hat. Das Unternehmen definiert Gruppenunterhaltung neu mit immersiven Erlebnissen, die jeden Ausflug in bleibende Erinnerungen verwandeln. Sandbox VR wurde von einem Team erfahrener Entwickler von EA, Sony und Ubisoft entwickelt und bietet durch exklusive Inhalte und originelle Erlebnisse ein vollständiges Eintauchen in die virtuelle Welt, darunter das kürzlich erschienene Stranger Things: Catalyst, in Zusammenarbeit mit Netflix, und das neue Age of Dinosaurs Erlebnis in Partnerschaft mit dem Natural History Museum of London und führenden Dinosaurier-Experten. Sandbox VR bietet ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis mit über 300.000 Fünf-Sterne-Bewertungen von Gästen weltweit. Mit über 6 Millionen verkauften Tickets auf fünf Kontinenten hat sich das Unternehmen als Weltmarktführer im Bereich ortsbezogener virtueller Realität etabliert. Sandbox VR wird unterstützt von Andreessen Horowitz, dem Alibaba Entrepreneurs Fund, Gobi Partners, Craft und der Stanford University sowie von Einzelpersonen wie Kevin Durant, Justin Timberlake und Katy Perry. Um mehr zu erfahren oder ein Erlebnis bei Sandbox VR Bispingen zu buchen, besuchen Sie https://sandboxvr.com/de/niedersachsen/bispingen . ÜBER SANDBOX VR

Sandbox VR ist die weltweit führende Plattform für ortsbezogene Virtual-Reality-Erlebnisse. Sandbox VR ist mit einem Franchise- und einem firmeneigenen Modell an über 100 Standorten weltweit vertreten und zieht monatlich über 150.000 Gäste an. Sandbox VR bietet Gästen die Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und durch immersive Gruppenerlebnisse unvergessliche Abenteuer zu erleben. Das Unternehmen entwickelt mithilfe einer firmeneigenen Ganzkörper-VR-Plattform originelle und lizenzierte Inhalte, darunter exklusive Erlebnisse wie Stranger Things: Catalyst und Squid Game Virtuals in Zusammenarbeit mit Netflix sowie die Sandbox VR Originalserie Deadwood. Mit über 6 Millionen weltweit verkauften Tickets hat sich Sandbox VR zu einem führenden Anbieter immersiver Unterhaltung entwickelt, der Spitzentechnologie mit emotional fesselndem Storytelling verbindet. Sandbox VR wurde von Fast Company als eines der innovativsten Unternehmen ausgezeichnet und stand bereits zweimal auf der Inc. 5000-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen Amerikas. Der Hauptsitz befindet sich in San Francisco, weitere Büros gibt es in Hongkong und Vancouver. Das Unternehmen hat über 70 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt, darunter Andreessen Horowitz, Alibaba Entrepreneurs Fund, Gobi Partners und Craft, sowie von Einzelpersonen wie Justin Timberlake, Kevin Durant und Will Smith. Medienkontakt:

Johannes Gill, buchung@sandboxvr-nord.de View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sandbox-vr-expandiert-in-deutschland-mit-neuem-standort-in-bispingen-eroffnung-am-1-dezember-302948638.html



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