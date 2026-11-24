EQS-News: Sandbox VR
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Der neue Standort wird Ganzkörper-Virtual-Reality-Erlebnisse in Bispingens Freizeitdestination bringen
BISPINGEN, Deutschland, 24. November 2026 /PRNewswire/ -- Sandbox VR, die weltweit führende Adresse für ortsbezogene Virtual-Reality-Erlebnisse, wird ihren neuen Standort in Bispingen am 1. Dezember 2026, Gaußscher Bogen 8, 29646 Bispingen, eröffnen. Betrieben wird der Veranstaltungsort von der Royal Casino DGS GmbH und den Franchisenehmern Johannes Gill und Carina Buschmann, die bereits Sandbox VR-Standorte in Berlin, Hamburg und Osnabrück betreiben. Gäste, die bis zum 30. November online buchen, können 25 % auf Tickets sparen unter https://sandboxvr.com/de/niedersachsen/bispingen.
Der 520 Quadratmeter große Veranstaltungsort befindet sich im Freizeitgebiet Bispingen in der Lüneburger Heide und wird über eine Bar sowie vier private Holodecks verfügen, auf denen sich Gruppen von bis zu sechs Gästen mit Headsets, Haptikwesten und Bewegungstrackern für ein vollständiges Körperimmersion ausstatten können. Die Technologie ermöglicht es den Spielern, einander in der virtuellen Welt zu sehen und miteinander zu interagieren, wodurch das Gefühl entsteht, gemeinsam mitten im Geschehen zu sein. Nach jeder Session erhalten die Gäste personalisierte Highlight-Videos, um ihre Erlebnisse noch einmal zu erleben und mit anderen zu teilen.
"Wir freuen uns sehr, Sandbox VR nach Bispingen zu bringen und damit das bereits beeindruckende Freizeitangebot der Region um ein wirklich einzigartiges Erlebnis zu erweitern", sagte Johannes Gill, CEO der Royal Casino DGS GmbH und Franchise-Nehmer von Sandbox VR Germany North. "Die Lüneburger Heide ist eines der beliebtesten Erholungsgebiete Deutschlands und somit ein idealer Standort für unsere nächste Expansion. Mit Sandbox VR eröffnen wir eine neue Dimension der Unterhaltung, die Menschen durch immersive Technologie und unvergessliche gemeinsame Abenteuer zusammenbringt. Nach unserem Erfolg in Hamburg, Berlin und Osnabrück sind wir stolz darauf, unseren vierten Standort in Bispingen zu eröffnen und Teil dieses aufregenden Reiseziels zu werden."
Sandbox VR betreibt sowohl firmeneigene Standorte als auch ein umfangreiches Franchise-Programm und hat seit seiner Gründung im Jahr 2016 kürzlich einen Gesamtumsatz von 300 Millionen US-Dollar erzielt, während es auf 100 Standorte weltweit auf fünf Kontinenten und in 13 Ländern expandiert hat. Das Unternehmen definiert Gruppenunterhaltung neu mit immersiven Erlebnissen, die jeden Ausflug in bleibende Erinnerungen verwandeln. Sandbox VR wurde von einem Team erfahrener Entwickler von EA, Sony und Ubisoft entwickelt und bietet durch exklusive Inhalte und originelle Erlebnisse ein vollständiges Eintauchen in die virtuelle Welt, darunter das kürzlich erschienene Stranger Things: Catalyst, in Zusammenarbeit mit Netflix, und das neue Age of Dinosaurs Erlebnis in Partnerschaft mit dem Natural History Museum of London und führenden Dinosaurier-Experten.
Sandbox VR bietet ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis mit über 300.000 Fünf-Sterne-Bewertungen von Gästen weltweit. Mit über 6 Millionen verkauften Tickets auf fünf Kontinenten hat sich das Unternehmen als Weltmarktführer im Bereich ortsbezogener virtueller Realität etabliert. Sandbox VR wird unterstützt von Andreessen Horowitz, dem Alibaba Entrepreneurs Fund, Gobi Partners, Craft und der Stanford University sowie von Einzelpersonen wie Kevin Durant, Justin Timberlake und Katy Perry.
Um mehr zu erfahren oder ein Erlebnis bei Sandbox VR Bispingen zu buchen, besuchen Sie https://sandboxvr.com/de/niedersachsen/bispingen.
ÜBER SANDBOX VR
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24.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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