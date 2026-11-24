Die Micron-Aktie hat nach dem jüngsten Kurseinbruch eine spektakuläre Gegenbewegung gestartet. Am Montag sprang der Titel um +19,04% auf 707,70 US-Dollar. Zuvor war der Kurs zeitweise bis auf 666,66 US-Dollar gefallen. Eine bullische Divergenz im RSI liefert nun erste Hinweise auf eine mögliche Stabilisierung. Chartanalyse zur Micron-Aktie Die Micron-Aktie konnte sich oberhalb der wichtigen Unterstützung bei 650,73 US-Dollar behaupten. Der kräftige ...

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