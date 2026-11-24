Jensen Huangs Rückkehr an die Nvidia-Spitze elektrisiert die Wall Street und treibt zahlreiche Tech-Aktien zweistellig nach oben. Nur CrowdStrike geht leer aus. Schuld ist ein milliardenschwerer Übernahmedeal. Holt die Aktie den ausgebliebenen Kurssprung jetzt später nach? Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia hat am Montag ein regelrechtes Kursfeuerwerk an der Wall Street ausgelöst. Nvidia schoss zeitweise um mehr als 30 Prozent nach oben, auch zahlreiche andere Technologiewerte verbuchten zweistellige Gewinne. Die Nasdaq legte fast acht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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