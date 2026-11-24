Jensen Huangs Rückkehr an die Nvidia-Spitze elektrisiert die Wall Street und treibt zahlreiche Tech-Aktien zweistellig nach oben. Nur CrowdStrike geht leer aus. Schuld ist ein milliardenschwerer Übernahmedeal. Holt die Aktie den ausgebliebenen Kurssprung jetzt später nach? Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia hat am Montag ein regelrechtes Kursfeuerwerk an der Wall Street ausgelöst. Nvidia schoss zeitweise um mehr als 30 Prozent nach oben, auch zahlreiche andere Technologiewerte verbuchten zweistellige Gewinne. Die Nasdaq legte fast acht ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.