NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag nach deutlichen Vortagsverlusten erneut nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 88,76 US-Dollar. Das waren knapp 0,7 Prozent weniger als am Vortag.

Vorsichtiger Optimismus mit Blick auf die Bemühungen zur Beendigung des Konfliktes zwischen dem Iran und den USA hatte bereits am Montag die Ölpreise stark belastet. So hatte der Brent-Preis am Montagmorgen noch zeitweise über 93 Dollar gelegen. US-Vizepräsident JD Vance traf sich laut Axios mit dem Premierminister von Katar, um über die Verhandlungen mit dem Iran zu sprechen. Das Land am Persischen Golf fungiert als Vermittler bei den Bemühungen zur Beilegung des fast neunmonatigen Konfliktes.

Die globale Referenzsorte Brent ist in diesem Monat eingebrochen, nachdem Präsident Donald Trump von erneuten Angriffen abgesehen hatte, obwohl es zu einer Zunahme von Angriffen des Iran gekommen ist. Trump drohte kürzlich damit, die Angriffe im nächsten Jahr wieder aufzunehmen, sollten die Gespräche scheitern. Trotz der Angriffe auf Tanker, die die Straße von Hormus durchqueren, sind die Rohölexporte aus dem Persischen Golf zuletzt gestiegen.

"Sowohl die Dynamik von Angebot und Nachfrage als auch die geopolitischen Entwicklungen deuten auf einen Abwärtstrend hin", sagte Robert Yawger, Leiter der Abteilung für Energieterminmärkte bei Mizuho Securities USA. Es bestehen jedoch weiterhin erhebliche Differenzen zwischen den beiden Seiten. Teheran fordert die Aufhebung der US-amerikanischen Seeblockade seiner Häfen, eine Lockerung der Sanktionen und die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte, bevor die Straße von Hormus wieder vollständig geöffnet wird./jsl/zb