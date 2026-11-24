

EQS-Media / 24.11.2026 / 08:18 CET/CEST

Der Indexanbieter MSCI streicht Strategy (ehemals MicroStrategy) und Metaplanet per 30. November aus seinen Indizes. Die daraus unmittelbar resultierenden Zwangsverkäufe bleiben überschaubar. Wichtiger ist, dass der Entscheid die Trennung beschleunigt zwischen erfolgreichen Digital Asset Treasury Companies (DATs) und jenen, die auf einen preisunempfindlichen Käufer angewiesen sind, um ein Geschäftsmodell zu finanzieren, das auf einem Börsenkurs basiert, der über dem Wert ihrer Bitcoins liegt.



Von Fabian Dory, CIO, Sygnum Bank



Am 11. November bestätigte MSCI, dass Strategy nach Handelsschluss am 30. November aus dem MSCI USA Index und Metaplanet aus dem MSCI Japan Small Cap Index ausscheidet. Alle Fonds, die diese Indizes passiv abbilden, müssen zum Schlusskurs vom 30. November verkaufen. Aktive Investoren dürften einen Teil dieser Verkäufe bereits vorweggenommen haben. Bei einem Bitcoin-Kurs unter 65'000 Dollar wurde die Nachricht dem allgemeinen Ausverkauf zugeordnet, obwohl sie eine eigene und nachhaltigere Geschichte erzählt. Warum MSCI so entscheidetDie Investierbarkeit von Kryptowährungen stellt MSCI damit nicht in Frage. Der Indexanbieter beurteilt allein, ob das Halten von Anlagen als operative Geschäftstätigkeit gilt, und verneint dies. Gemäss der am 15. Oktober verabschiedeten Regel wird ein Unternehmen, dessen Bilanz hauptsächlich aus gehaltenen statt betriebenen Vermögenswerten besteht, wie ein Anlagefonds behandelt. Fonds sind von den Aktienindizes bereits ausgeschlossen.

Die Regel begann im Oktober 2025 als ausdrücklich kryptospezifischer Vorschlag, wurde im Januar zurückgestellt und kehrte in allgemeiner Form zurück. Auf dem Papier ist sie anlageneutral. In der Praxis entfallen jedoch rund 93% des betroffenen Streubesitzes auf Strategy. Deshalb dürfte die Debatte darüber, ob die Regel auf Strategy zielt und was als operatives Unternehmen gilt, nicht so bald verstummen. Die Antwort von StrategyStrategy bestreitet die Einstufung. Das Unternehmen argumentiert, weder Rechnungslegungsstandards noch Wertpapierrecht definierten operative und nicht-operative Vermögenswerte, womit die Klassifizierung weitgehend im Ermessen von MSCI liege. Nach Gesprächen mit der US-Börsenaufsicht SEC weist Strategy seine Bitcoin-Treasury in den geprüften Abschlüssen als eigenes operatives Segment aus und verbucht die damit verbundenen Gewinne und Verluste im Betriebsergebnis.

Strategy betont, seine Kerntätigkeit bestehe in der Ausgabe Bitcoin-gedeckter Kreditinstrumente an Investoren. Wirtschaftlich liege dies nahe an den Bitcoin-gebundenen strukturierten Produkten, die Grossbanken verkaufen, ohne dass jemand fragt, ob sie ein operatives Geschäft betreiben. Strategy versteht sich damit als operatives Unternehmen für Bitcoin-gedeckte strukturierte Finanzierungen, eine Einordnung, die es vom Status eines Anlagefonds abgrenzt. Begrenzte direkte MarktwirkungDie direkte Marktwirkung der Verkäufe passiver Indexfonds dürfte begrenzt bleiben, zumal dabei kein einziger Bitcoin den Besitzer wechselt. Strategy zufolge halten an MSCI gekoppelte Fonds rund 13 Millionen seiner Aktien, also 3,1% der ausstehenden Basisaktien und weniger als ein einziges Tagesvolumen. JPMorgan beziffert das mögliche Verkaufsvolumen auf 2,8 Milliarden Dollar, einen Betrag, den der Markt verkraften kann. Zumal die Schätzung aus einer Zeit deutlich höherer Aktienkurse stammt.

Das Risiko liegt in einer Ansteckung, falls andere Indexanbieter nachziehen. Bisher hat jedoch keiner einen vergleichbaren Schritt signalisiert, und FTSE Russell geht den umgekehrten Weg, mit einer eigenen DAT-Indexreihe und der Aufnahme von Treasury-Unternehmen wie SharpLink und Bitmine in Russell-Indizes. Kapitalkosten als eigentlicher MassstabDie nachhaltigere Frage ist, ob der Entscheid die Kapitalkosten der DATs auf ein untragbares Niveau treibt. Eine Indexaufnahme hilft einer kotierten DAT auf zweierlei Weise. Passive Indexfonds kaufen die Aktie an den Rebalancing-Terminen unabhängig vom Preis, und die Indexzugehörigkeit verleiht in den Augen aktiver Investoren eine gewisse Legitimität. Der Entscheid von MSCI schwächt beides.

Die DATs haben bereits begonnen, ihre Finanzierungsquellen umzustellen. Strategy hat rund 13 Milliarden Dollar an Vorzugsaktien aufgebaut, neben etwa 6,7 Milliarden Dollar Schulden, was jährliche Vorzugsdividenden von rund 1,7 Milliarden Dollar mit sich bringt. Inzwischen verwendet das Unternehmen Erlöse aus dem Verkauf von Stammaktien, um Vorzugsaktien zurückzukaufen, die unter pari gehandelt werden. Ein Teil der Vorzugsdividenden kann aufgeschoben werden, ein Sicherheitsventil bei Liquiditätsengpässen, auch wenn dessen Einsatz wohl genau jenem Markt schaden würde, auf den Strategy für seine Finanzierung angewiesen ist. Die Spreu vom Weizen trennenDer Sektor dürfte sich in drei Gruppen aufteilen. Zur ersten gehören DATs, die ihre Treasury arbeiten lassen und mehr als ihre Kapitalkosten verdienen, genug, um Investoren mit oder ohne Indexzugehörigkeit zu überzeugen. Für sie ist der Entscheid von MSCI eher ein Ärgernis als eine Bedrohung.

Die zweite Gruppe bilden DATs ohne ertragsgenerierende Treasury, die sich bisher aber diszipliniert finanziert haben. Sie dürften schrumpfen, fusionieren oder Kapital zurückgeben, bis sich ihr Aktienkurs dem Nettoinventarwert annähert, so wie der Markt geschlossene Fonds seit jeher zur Disziplin zwingt. Offen bleibt, ob Investoren digitale Vermögenswerte in einer solchen Hülle halten wollen oder lieber über ETFs oder direkt.

Die dritte Gruppe umfasst DATs, die während des Booms 2025 Kapital beschafft und Kredite gegen nahe dem Höchststand gekaufte Coins aufgenommen haben. Sie dürften am schnellsten verschwinden, und bei einigen ist das bereits im Gang. So hat Nakamoto die Rückzahlung eines Kraken-Darlehens verschoben, um sich mehr Spielraum zu verschaffen.



Bitcoin in der Unternehmensbilanz zu halten, bleibt eine vertretbare Entscheidung. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass eine Treasury-Strategie auch als solche geführt werden muss, mit Erträgen über den Kapitalkosten, auf die Liquidität abgestimmten Verbindlichkeiten und einem Plan für ein Jahr wie dieses. Die wachsende Kluft zwischen dem Börsenwert der DATs und dem Wert ihrer Bitcoins hatte dies bereits angekündigt, und der Entscheid von MSCI macht es schwerer, darüber hinwegzusehen. Die DATs, die Investoren im nächsten Zyklus noch halten wollen, werden jene sein, die mit ihrer Bilanz Wert schaffen, und weniger jene, die die Prämie genutzt haben, um ein Narrativ zu nähren.



Emittent/Herausgeber: b-public AG

Schlagwort(e): Finanzen



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