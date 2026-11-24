Stuttgart/Berlin (ots) -Energy meets Industries 2026: Wie viel Unabhängigkeit braucht Europas Industrie?Wie gut ist Europas Industrie auf den Ernstfall vorbereitet? Die Antwort fällt ernüchternd aus: Im Schnitt geben die Teilnehmenden von Energy meets Industries 2026 ihrer eigenen Krisenvorsorge nur 4,6 von zehn Punkten. Die häufigste Einzelbewertung liegt sogar bei drei. Vier Wochen ohne verlässliche Energieversorgung, unterbrochene Lieferketten oder der Ausfall kritischer Infrastruktur könnten für viele Unternehmen damit schnell zur Belastungsprobe werden.Wie sie sich für solche Szenarien besser aufstellen können, stand im Mittelpunkt von Energy meets Industries 2026. Unter dem Motto "Resilienz statt Stillstand" hat das internationale Beratungsunternehmen für Bau, Energie und Infrastruktur Drees & Sommer SE am 4. und 5. November im Kraftwerk Moabit und am Berliner Hauptsitz von 50Hertz rund 200 Entscheiderinnen und Entscheider aus Industrie, Energiewirtschaft, Infrastruktur, Wissenschaft, Politik und Verbänden zusammengebracht. Die zentrale Erkenntnis: Europas Industrie muss nicht unabhängig von der Welt werden. Aber sie muss wissen, welche Abhängigkeiten sie im Krisenfall handlungsunfähig machen - und gegensteuern.Beim Thema Krisenvorsorge haben viele Unternehmen noch Luft nach oben. Laut einer zu Jahresbeginn durchgeführeten Befragung des Digitalverbands Bitkom unter 604 Unternehmen verfügt nur jedes fünfte über eine eigene Notstromversorgung, nur jedes zehnte führt regelmäßig Krisenübungen durch. Weltweit halten laut Allianz Risk Barometer 2026 lediglich drei Prozent der Befragten ihre Lieferketten für sehr widerstandsfähig. Doch wo liegen die Abhängigkeiten, die Europas Industrie im Ernstfall besonders verwundbar machen?Alte Rechnung geht nicht mehr aufWarum diese Frage dringlicher wird, erklärt Prof. Dr. Carlo Masala, Professor für Sicherheits- und Verteidigungspolitik an der Universität der Bundeswehr München. Für ihn befindet sich die Welt mitten in einem Kampf um eine neue Ordnung, dessen Ausgang offen ist. Europas bisheriges Erfolgsmodell aus günstiger Energie, globalen Lieferketten und verlässlichen internationalen Rahmenbedingungen gerät dadurch zunehmend unter Druck. Unternehmen müssen deshalb aus seiner Sicht lernen, geostrategisch und geoökonomisch zu denken, um sich Ressourcen langfristig zu sichern.Wie schnell aus einer strategischen Abhängigkeit ein Produktionsrisiko werden kann, zeigt eine im August 2026 veröffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW): Von 893 im Frühjahr befragten Unternehmen beziehen 138 kritische Rohstoffe direkt oder über ihre Lieferketten. Sechs von zehn dieser Unternehmen befürchten Produktionsstopps oder Verzögerungen, sollten China oder andere Länder ihre Exportbeschränkungen ausweiten. Die Abhängigkeit bleibt dabei oft verborgen: Viele Unternehmen benötigen die Rohstoffe nicht selbst, sind aber auf Vorprodukte angewiesen, in denen sie stecken. Um sich abzusichern, setzen Firmen auf zusätzliche Lieferanten, größere Vorräte, Ersatzmaterialien und Recycling. Mehr Versorgungssicherheit darf für viele auch mehr kosten: 41 Prozent der betroffenen Unternehmen würden Rohstoffe aus sicheren Quellen außerhalb Chinas selbst bei spürbaren Mehrkosten beziehen, weitere 42 Prozent bei geringfügigen Aufschlägen.Resilienz statt AutarkieDoch wie viel Unabhängigkeit braucht Resilienz? Für Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), liegt die Antwort nicht in Abschottung und Autarkie. Der Industriestandort Europa ist für sie auf offene Märkte, internationale Partnerschaften und globale Wertschöpfung angewiesen. Für Gönner heißt Resilienz stattdessen: kritische Abhängigkeiten verringern, Risiken frühzeitig erkennen, Bezugsquellen breiter aufstellen und kritische Infrastrukturen schützen. "Resilienter zu werden heißt nicht, jede Störung zu verhindern. Resilienz ist die Fähigkeit, unter veränderten Bedingungen handlungsfähig zu bleiben", sagt Gönner.Die eigene Widerstandsfähigkeit zu stärken, kann auch heißen, neue Partnerschaften einzugehen. Genau darauf zielt Energy meets Industries. "Wer die Versorgung seines Unternehmens sichern will, muss über die eigene Branche hinausdenken. Industrie, Energieversorger und Wasserwirtschaft müssen gemeinsam Lösungen entwickeln. Die Politik muss dafür verlässliche Rahmenbedingungen schaffen. Bei Energy meets Industries bringen wir diese Akteure zusammen, damit aus dem Austausch konkrete Schritte werden", sagt Dierk Mutschler, Vorstand von Drees & Sommer und Initiator der Veranstaltung.Zwei auf dem Kongress vorgestellte Beispiele zeigen, wie die Zusammenarbeit über Branchengrenzen hinweg aussehen kann: Audi setzt auf Wasserkreisläufe, um weniger Frischwasser zu benötigen. Scale Energy entwickelt Batteriespeicher an Industriestandorten, um Strom flexibler nutzbar zu machen. Versorgungssicherheit wird damit zur gemeinsamen Aufgabe von Industrie und ihren Partnern aus der Wasser- und Energiewirtschaft.Weniger Frischwasser, weniger AbhängigkeitWasserversorger stehen dabei vor extrem großen Herausforderungen, sagt Karsten Specht, Geschäftsführer des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands: Sie müssen die öffentliche Grundversorgung sichern und zugleich Ansiedlungen neuer Industrien mit hohem Wasserbedarf ermöglichen. Die Zeit, das anzugehen, ist für ihn jetzt. Seine Erfahrung: "Wenn wir Herausforderungen sehr frühzeitig verstehen und vorausdenken, sind wir immer rechtzeitig mit Lösungen da."Unternehmen können die Versorgung entlasten, indem sie Wasser aufbereiten und mehrfach nutzen. Audi beispielsweise betreibt im mexikanischen San José Chiapa seit 2018 ein vollständig abwasserfreies Werk. "In unserem Werk in Mexiko führen wir das Wasser in den Produktionsprozessen im Kreislauf. Zugeführt werden muss nur noch das Wasser, das durch Verdunstung und Verschleppung verloren geht", berichtet Dr. Achim Diehlmann, Leiter des Umweltprogramms Mission:Zero der AUDI AG. So muss die Fabrik deutlich weniger neues Wasser entnehmen und wird weniger anfällig für Nutzungskonflikte, Trockenperioden oder Engpässe. Dasselbe Prinzip überträgt Audi auch an Standorte in Deutschland. Industrie und Wasserwirtschaft werden so zu Partnern: Was die eine Seite aufbereitet, kann die andere wieder für die Produktion nutzen.Energie auf VorratBeim Strom hingegen zählt nicht nur die Menge, sondern genauso der richtige Zeitpunkt. Batteriespeicher nehmen Strom auf und geben ihn später wieder ab. Wie sich dafür Werksgelände nutzen lassen, zeigt Elias Aruna von Scale Energy. Das Berliner Unternehmen entwickelt, finanziert und betreibt dort große Speicher. Dafür nutzt es bestehende, oft nicht ausgelastete Netzanschlüsse und verringert so den Erschließungsaufwand. Die Finanzierung erfolgt über Infrastrukturkapital, so dass Industriekunden kein eigenes Kapital binden müssen. Der Standortpartner stellt Fläche und Infrastruktur bereit.Am Cordenka-Standort im thüringischen Mühlhausen ist ein solcher Batteriespeicher mit vier Megawattstunden Kapazität geplant. Weil vorhandene Infrastruktur genutzt wird, lässt sich das Projekt schneller umsetzen als ein Neubau auf der grünen Wiese. Der Speicher soll Netzschwankungen ausgleichen und am Strommarkt eingesetzt werden.Solche Batteriespeicher können je nach Auslegung unterschiedliche Aufgaben übernehmen: Sie federn Lastspitzen im Betrieb ab, speichern Energie für einen späteren Bedarf oder tragen durch gezieltes Laden und Entladen zur Stabilisierung des Stromnetzes bei. Diese Vielseitigkeit macht Großspeicher gefragt: Von Januar bis September 2026 sind in Deutschland Anlagen mit rund 3,8 Gigawattstunden Gesamtkapazität in Betrieb gegangen. Das ist mehr als viermal so viel wie im Vorjahreszeitraum, wie eine Auswertung des Bundesverbands Solarwirtschaft zeigt.Ohne Gesellschaft keine ResilienzTechnik und Investitionen allein reichen allerdings nicht. Der aktuelle Resilienz-Index 2026 von Sicherheitsdialog e. V., FGS Global und HSPV NRW zeigt: Erst fünf von zehn Menschen in Deutschland haben erste Maßnahmen zur persönlichen Krisenvorsorge getroffen. Für Carlo Masala greifen wirtschaftliche und technologische Lösungen zu kurz, wenn die Gesellschaft den Wandel nicht mitträgt und demokratische Werte nicht aktiv verteidigt. "Es ist wichtig, über die Resilienz der Industrie zu sprechen. Aber zentral für unsere ganzen Fragen ist die Resilienz der Gesellschaft. Ohne resiliente Gesellschaft sind alle anderen Bemühungen für die Katz", sagt Masala.Genau hier setzt Energy meets Industries an. Das Format bringt Menschen zusammen, die unterschiedliche Perspektiven, Verantwortlichkeiten und Erfahrungen mitbringen. Dierk Mutschler, Vorstand von Drees & Sommer und Initiator der Veranstaltung, zieht nach vier Ausgaben Bilanz: "Vier Jahre Energy meets Industries haben eines gezeigt: Die Zukunft Europas wird nicht in einzelnen Branchen entschieden. Sie entsteht gemeinsam - dort, wo Menschen den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen und Zukunft aktiv zu gestalten."Über Energy meets IndustriesEnergy meets Industries ist ein kuratiertes, branchenübergreifendes Format von Drees & Sommer SE, das jährlich rund 200 Entscheiderinnen und Entscheider aus Industrie, Energiewirtschaft, Infrastruktur, Wissenschaft, Politik und Verbänden zusammenbringt. Der Leitgedanke: "Unternehmer unternehmen etwas." Entsprechend ist jede Ausgabe bei Unternehmen und Einrichtungen zu Gast, die Transformation nicht nur diskutieren, sondern selbst vorantreiben.2023 diskutierte der Teilnehmerkreis bei Bayer in Leverkusen über grünen Wasserstoff, Sektorkopplung und die Wärmewende. 2024 standen bei Entega und Merck in Darmstadt die Transformation von Industrie und Energiesystem im Fokus. 2025 ging es am Zentrum für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL) in Hamburg um Häfen, Batteriespeicher und die kommunale Transformation. Erstmals bezog das Format dabei auch Stimmen der nächsten Generation ein.Unter dem Motto "Resilienz statt Stillstand" fand die vierte Ausgabe am 4. und 5. November 2026 im Kraftwerk Moabit der BEW Berliner Energie und Wärme sowie im Headquarter des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz statt. Im Fokus standen die Resilienz europäischer Industrie- und Energiesysteme, Carbon Management, Wasser als Wirtschaftsfaktor sowie neue Technologien und Geschäftsmodelle.Am 9. und 10. November 2027 macht Energy meets Industries Station in München.Mehr Informationen: Energy meets Industries | Impressionen 2026 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dreso.com%2Fde%2Funternehmen%2Fevents%2Fenergy-meets-industries-2026%2Fimpressionen-2026&data=05%7C02%7Cbarbara.wiesneth%40dreso.com%7Cd2e799c5d057416a589d08df497771df%7C4875ab0bd8374817b397e19740d8b17f%7C0%7C0%7C639310449595745481%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=dqUT1FtrCjwwVOnFJZlA8HlHMINMV%2FyUMxvddPeS3YM%3D&reserved=0)Über Drees & SommerDie Drees & Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgart berät und begleitet Unternehmen und öffentliche Auftraggeber bei Bau-, Energie- und Infrastrukturprojekten. Das 1970 gegründete Planungs- und Beratungsunternehmen beschäftigt mehr als 6.500 Mitarbeitende an über 80 Standorten weltweit und erzielte 2025 einen Konzernumsatz von rund 1,0 Milliarden Euro. Zu den Referenzen zählen zahlreiche Großprojekte im Energie-, Industrie- und Immobilienbereich. www.dreso.comPressekontakt:barbara.wiesneth@dreso.comOriginal-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134210/6396544