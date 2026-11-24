HONG KONG SAR / DÜSSELDORF, GERMANY (ots) -Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com/) - Die Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP) hat ihre erste Delegationsreise mit 22 Unternehmen aus dem Wissenschafts- und Technologiepark und lokalen Hochschulpartnern zur MEDICA 2026 abgeschlossen, die vom 16. bis 19. November in Düsseldorf stattfand. In Zusammenarbeit mit dem Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) und der Hong Kong MedTech Association hat die Delegation neue Partnerschaften zwischen Hongkong, Deutschland und Europa vorangetrieben und dabei auf der weltweit führenden Fachmesse r für Medizintechnik Innovationen aus Hongkong und Festlandchina präsentiert.Im Rahmen der MEDICA 2026 unterzeichnete HKSTP wegweisende Absichtserklärungen mit den führenden Vertretern des deutschen Medizintechnik-Netzwerks Medical Valley EMN und Kalms Consulting. Im Rahmen der Partnerschaft planen Medical Valley EMN und HKSTP, jährlich 10 Unternehmenskontakte zu vermitteln und gemeinsam eine jährliche Innovationsveranstaltung zu organisieren, um den Marktzugang zwischen Europa und Asien zu fördern, während Kalms Consulting die Start-ups von HKSTP in Fragen der Einhaltung europäischer Vorschriften und des Markteintritts beraten wird.Auch die Unternehmen des Wissenschafts- und Technologieparks bauten ihre eigenen grenzüberschreitenden Partnerschaften weiter aus. Orange Biotech, ein im Wissenschafts- und Technologiepark ansässiges Unternehmen, das CRISPR-basierte Diagnoseplattformen entwickelt, unterzeichnete eine Vereinbarung mit dem ungarischen Medizinproduktehersteller CorLab, um die Expansion in Europa voranzutreiben, während Pushkang eine Partnerschaft mit dem ägyptischen Unternehmen Keen Diagnostic Partners einging, um seinen automatisierten Chemieanalysator MS200 in der gesamten Region zu vermarkten. AusMed führte sein KetoMetrics-Atemanalysegerät auf dem europäischen Markt ein, und Dymind stellte seine verbesserte und CE-gekennzeichnete Hämatologie-Analyseplattform DH-8000 vor.Terry Wong, CEO von HKSTP, sagte: "Um bahnbrechende Errungenschaften in globale Lösungen für das Gesundheitswesen umzusetzen, bedarf es einer intensiven Zusammenarbeit innerhalb des Ökosystems. Bei unserem MEDICA-Debüt ist die Einbindung wichtiger europäischer Partner wie Medical Valley EMN und Kalms Consulting von entscheidender Bedeutung, um verlässliche grenzüberschreitende Wege für die regulatorische Bereitschaft und den Marktzugang zu schaffen. Ebenso spannend ist es zu beobachten, wie unsere im Park ansässigen Unternehmen geschäftliche Partnerschaften eingehen und neue Innovationen auf der globalen Bühne vorstellen - ein Beweis dafür, wie HKSTP erstklassige Forschung und Entwicklung mit internationalen Märkten zusammenbringt, um nachhaltige Wirkung zu erzielen."In seinem Vortrag auf der "Market Entry Stage" der MEDICA zum Thema "Asiens Wachstum erschließen - Hongkong und HKSTP als Sprungbrett für Life- und Health-Tech" hob Terry Wong die Forschungsstärke, die klinischen Ressourcen und das Ökosystem Hongkongs als ideale Grundlage für globale Innovatoren hervor, die den asiatischen Markt erschließen wollen.Bei seiner erstmaligen Teilnahme an der MEDICA hat HKSTP wechselseitige Beziehungen zwischen Hongkong, Deutschland und dem europäischen Markt gefördert und damit chinesischen Innovatoren die Möglichkeit gegeben, weltweit zu expandieren. Gleichzeitig hat es europäischen Innovatoren, die Zugang zu Hongkong, der Wirtschaftsregion Guangdong-Hongkong-Macao, China und dem gesamten asiatischen Raum suchen, neue Türen geöffnet.Pressekontakt:Angela LauEmail: angela.lau@hkstp.orgOriginal-Content von: Hong Kong Science and Technology Parks Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183985/6396549