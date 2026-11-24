WIESBADEN (ots) -Die aus dem Ausland importierten Böller, Raketen und Co. kommen fast ausschließlich aus China. Im Jahr 2025 stammten 98 % der nach Deutschland importierten Feuerwerkskörper aus der Volksrepublik, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Das waren 50 100 der insgesamt knapp 51 100 Tonnen an Feuerwerk-Importen.Im Jahr 2024 wurden knapp 50 900 Tonnen Feuerwerkskörper nach Deutschland importiert, 99 % davon oder gut 50 400 Tonnen aus China. Die Importe aus China machten in den vergangenen 20 Jahren durchgängig mehr als 90 % der insgesamt nach Deutschland eingeführten Menge an Feuerwerkskörpern aus.In den Jahren der Covid-19-Pandemie hatte es Verkaufsverbote für Feuerwerkskörper gegeben. Seither wird mit Verweis auf Sicherheits- und Umweltschutzaspekte immer wieder über weitreichendere Einschränkungen für privates Feuerwerk debattiert.Methodische Hinweise:Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende Warenverkehr Deutschlands mit dem Ausland. Die zugrundeliegende Warennummer für Feuerwerkskörper ist WA 36041000.Weitere Informationen:Ergebnisse zum Import und Export von Feuerwerkskörpern sind in der Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen 51000-0014 (nach Monaten) und 51000-0016 (nach Jahren und Ländern) abrufbar.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:AußenhandelTelefon: +49 611 75 2481www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6396559