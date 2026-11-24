WIESBADEN (ots) -- Deutliche Preisanstiege bei tragbaren Computern (+14,9 %), Desktop-PCs (+13,1 %) und Spielekonsolen (+13,0 %) im Vergleich zu Oktober 2025- Fernsehgeräte (-9,2 %) und Kameras (-2,5 %) dagegen binnen Jahresfrist verbilligt- Computer und Fernsehgeräte mittelfristig günstiger geworden, Kameras und Toaster oder Grillgeräte teurerOb Laptop, Spielekonsole oder Kaffeemaschine - vor Weihnachten wirbt der Handel mit vielen Angeboten für elektronische Geräte. Gerade Computer haben sich zuletzt deutlich verteuert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren tragbare Computer (Laptops) im Oktober 2026 um 14,9 % teurer als ein Jahr zuvor. Die Preise für Desktop-PCs stiegen im Vergleich zum Oktober 2025 um 13,1 %. Ein Grund dafür ist der gestiegene Bedarf an Speicherkapazität für KI-Rechenzentren, der sich auch in der Entwicklung der Verbraucherpreise für Speichermedien widerspiegelt. So verteuerten sich Festplatten im Oktober 2026 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 40,8 %, Speicherkarten, USB-Sticks und Ähnliches wurden um 22,1 % teurer. Entsprechend gab es auch bei anderen digitalen Geräten Preissteigerungen: Spielekonsolen verteuerten sich binnen eines Jahres um 13,0 %, Mobiltelefone ohne Vertrag um 12,2 %, Smartwatches, Fitnesstracker oder Ähnliches um 6,1 %. Eine Ausnahme bilden hier die E-Book-Reader oder digitalen Bilderrahmen mit einem unterdurchschnittlichen Preisanstieg von 0,2 %.Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen im Oktober 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,8 %.Computer mittelfristig günstiger gewordenDen Preisanstiegen der letzten Monate waren in den Jahren zuvor teils deutliche Preissenkungen vorausgegangen. Im Jahr 2025 waren Desktop-PCs 16,3 % und Laptops 9,3 % günstiger als im Jahr 2020. Mobiltelefone ohne Vertrag wurden im selben Zeitraum 11,7 % günstiger, Spielekonsolen 4,2 % und Smartwatches, Fitnesstracker oder Ähnliches 3,3 %. Diese Preissenkungen resultierten vor allem aus dem Abbau von Überproduktionen, die während der Covid-19-Pandemie entstanden waren. Eine Ausnahme bildeten hier die E-Book-Reader oder digitalen Bilderrahmen: Im Durchschnitt des Jahres 2025 waren sie 13,9 % teurer als im Jahr 2020. Der Preisanstieg fiel jedoch geringer aus als bei den Verbraucherpreisen insgesamt (+21,9 %).Fernseher und Kameras billiger als vor einem JahrWährend Computer deutlich teurer sind als vor einem Jahr, haben sich einige Unterhaltungselektronikartikel verbilligt. So mussten Verbraucherinnen und Verbraucher für Fernsehgeräte (-9,2 %) im Oktober 2026 deutlich weniger bezahlen als im Oktober 2025. Auch Kameras (-2,5 %) sowie Empfangs- und Wiedergabegeräte für Ton wie Radios, Hi-Fi-Anlagen oder Lautsprecher (-0,9 %) kosteten im Oktober 2026 weniger als vor einem Jahr.Mittelfristig zeigte sich bei der Preisentwicklung für diese Geräte ein unterschiedliches Bild. Während Fernsehgeräte 2025 im Vergleich zum Jahr 2020 um 22,4 % günstiger wurden, verteuerten sich Empfangs-, Wiedergabe- und andere Geräte für Ton um 9,1 %. Die Preise für Kameras stiegen im selben Zeitraum sogar überdurchschnittlich um 23,3 %.Wasch- und Spülmaschinen binnen Jahresfrist billiger gewordenWie die Unterhaltungselektronik sind auch ausgewählte Haushaltselektrogeräte billiger als vor einem Jahr. So lagen die Preise für Geschirrspülmaschinen im Oktober 2026 um 7,0 % niedriger als im Oktober 2025. Kaffeevollautomaten oder Espressomaschinen verbilligten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,4 %, Waschmaschinen um 4,2 %, Toaster oder Grillgeräte um 1,5 %.Damit setzt sich die Entwicklung der Vorjahre fort, in denen die Preise für diese ausgewählten Geräte in deutlich geringerem Ausmaß stiegen als die Verbraucherpreise insgesamt. Im Jahr 2025 mussten Verbraucherinnen und Verbraucher für Geschirrspülmaschinen 2,6 % mehr zahlen als im Jahr 2020 und für Waschmaschinen sowie Kaffeevollautomaten oder Espressomaschinen jeweils 4,1 % mehr. Toaster oder Grillgeräte verteuerten sich im selben Zeitraum um 11,3 %.Methodische Hinweise:Der Verbraucherpreisindex (VPI) misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für Konsumzwecke kaufen. Die hier dargestellten Preisentwicklungen sind in der Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen 61111-0005 und 61111-0006 abrufbar und beziehen sich auf die PositionenCC13-0531201200 WaschmaschineCC13-0531202100 GeschirrspülmaschineCC13-0532201300 Kaffeevollautomat oder EspressomaschineCC13-05324 Toaster oder GrillgerätCC13-0820200200 Mobiltelefon ohne VertragCC13-0820300100 Smartwatch, Fitness-Tracker oder ÄhnlichesCC13-09111 Empfangs-, Wiedergabe- u.a. Geräte für TonCC13-0911210200 FernsehgerätCC13-0911909100 E-Book-Reader oder digitaler BilderrahmenCC13-09121 KamerasCC13-0913110100 Desktop-PCCC13-0913120100 Tragbarer ComputerCC13-0913229200 FestplatteCC13-09149 Speicherkarte, USB-Stick oder ÄhnlichesCC13-0931102200 SpielekonsoleDiese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:VerbraucherpreiseTelefon: +49 611 75 4777www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6396558