Frankfurt (ots) -Der Gewinner des Food & Drink Technology Innovation Award der Fi Europe 2025 war im zweiten Jahr in Folge auf der führenden Nahrungsmesse vertreten und stellte Eier-Nahrungsergänzungsmittel vor.Wuhan Meeler Biotechnology Co., Ltd. (Meeler Biotech), Preisträger des Food & Drink Technology Innovation Award auf der Fi Europe 2025 in Paris, nahm im zweiten Jahr in Folge an der Fi Europe in Frankfurt teil und präsentierte auf Europas größter jährlicher Fachmesse für Lebensmittelzutaten seine Kompetenzen in der fortschrittlichen Eiverarbeitung, der Extraktion bioaktiver Verbindungen und der Entwicklung funktionaler Zutaten.Die Rückkehr von Meeler Biotech nach dem prämierten Auftritt 2025 in Paris unterstrich das wachsende Engagement des Unternehmens im europäischen Markt.Meeler Biotech hat sich darauf spezialisiert, Eier von einfachen landwirtschaftlichen Rohstoffen in hochwertige funktionale Zutaten zu verwandeln - durch fortschrittliche Forschung und industrielle Umsetzung im großen Maßstab. Mithilfe der Biotechnologie treibt das Unternehmen die Entwicklung der Branche vom sicheren Protein hin zu wirklich funktionaler Ernährung voran. Die Zutaten des Unternehmens kommen in der Lebensmittelindustrie, im Gesundheits- und Beautybereich, in der Heimtierernährung und im medizinischen Bereich weltweit zum Einsatz.Produktportfolio. Das Sortiment von Meeler umfasst Eigelb-Immunglobuline, Eigelb-Lecithin, Eiweiß-Peptide, Eierschalenmembran-Extrakte und Lysozym. Diese aus Ei gewonnenen Zutaten bieten innovative Lösungen für die Lebensmittelverarbeitung, die funktionale Ernährung und weitere Spezialanwendungen.Auf der Messe stellte Meeler Biotech internationalen Partnern seine Forschungs- und Fertigungskompetenzen im Bereich der eibasierten Biotechnologie vor, schuf damit Geschäfts- und Forschungsmöglichkeiten und stärkte die Beziehungen zur Industrie.ÜBER WUHAN MEELER BIOTECHNOLOGY (https://en.meelerbiotech.com/index.php?m=home&c=Lists&a=index&tid=71) CO., LTD.Wuhan Meeler Biotechnology Co., Ltd. ist spezialisiert auf fortschrittliche Eiverarbeitung sowie auf Ernährungs- und Gesundheitslösungen tierischen Ursprungs. Das Unternehmen liefert hochwertige, wettbewerbsfähige Zutaten für die Lebensmittelindustrie, den Gesundheits- und Beautybereich, die Heimtierernährung und den medizinischen Sektor weltweit.Pressekontakt:Leo LiuLeo.liu.coca@gmail.comOriginal-Content von: Meeler Biotech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183983/6396554