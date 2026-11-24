Hamburg (ots) -Nach den Bestsellern 2025 und 2026 legt Herausgeberin Ayse Mese den "Ratgeber Unternehmensnachfolge 2027" vor. Die neue Ausgabe begleitet Unternehmerinnen und Unternehmer durch den Übergabeprozess und ist erstmals auch über den stationären Buchhandel erhältlich. Das Vorwort stammt von Christina Puello, Präsidentin des Verbands der Unternehmerinnen in Deutschland (VdU).Nach dem Nachfolge-Monitoring von KfW Research stehen in Deutschland bis einschließlich 2029 jährlich rund 109.000 Unternehmensnachfolgen an. Die Suche nach der passenden Nachfolge entscheidet über die Zukunft des deutschen Mittelstands. Für die betroffenen Unternehmen geht es darum, eine passende Nachfolge zu finden und die Übergabe rechtzeitig vorzubereiten. Hier setzt der "Ratgeber Unternehmensnachfolge 2027" an: Er bündelt Fachwissen und Handlungsempfehlungen für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Nachfolge planen. Herausgeberin ist Nachfolge-Expertin Ayse Mese.Die neue Ausgabe führt Schritt für Schritt durch den Übergabeprozess. Sie richtet sich sowohl an Unternehmen, die eine familieninterne Nachfolge anstreben, als auch an diejenigen, die eine externe Lösung suchen.Nachfolge als Prozess verstehenIn ihrem Vorwort stellt Christina Puello, Geschäftsführerin der Deutsche Dienstrad und Präsidentin des VdU, die frühzeitige Vorbereitung in den Mittelpunkt. "Nachfolge beginnt nicht mit der Übergabe, sondern mit der Vorbereitung", schreibt Puello. Wer den Prozess als solchen begreife und nicht als Stichtag, gewinne Zeit und Klarheit. Sowohl familieninterne als auch externe Lösungen seien gute Optionen, um ein Unternehmen zukunftsfest zu machen. Und: "Loslassen ist unternehmerische Stärke, nicht Kontrollverlust."Vorbereitung zahlt sich aus, auch bei Krise und KäufermangelDer Ratgeber greift Fragen auf, die Unternehmerinnen und Unternehmer aktuell beschäftigen. Drei Schwerpunkte aus den Kapiteln:Übergabe vorbereiten: Wie gut ein Unternehmen auf die Übergabe vorbereitet ist, wirkt sich direkt auf den Preis aus. Käufer unterstellen fehlende Verlässlichkeit nicht, sondern preisen sie ein. Der Ratgeber zeigt, welche Faktoren Unternehmer lange vor der Transaktion selbst beeinflussen können, etwa Führungsstruktur, Planungsqualität und Dokumentation.Nachfolge in der Krise: Immer häufiger treffen Übergabepläne auf wirtschaftliche Schwierigkeiten: Insolvenzzahlen steigen seit Jahren, hinzu kommen die Folgen von Energiekrise, Inflation und Lieferkettenproblemen. Ein Kapitel des Ratgebers widmet sich den Wegen, die Distressed M&A und Sanierung eröffnen. Sein Befund: Je früher Unternehmer handeln, desto mehr Optionen und Wert bleiben erhalten.Neue Wege zum Käufer: Für viele mittelständische Betriebe fehlt der passende Käufer, zumal Banken bei Übernahmen zurückhaltend agieren. Der Ratgeber stellt Search Funds und Management-Buy-In als neue Nachfolgeform vor, bei der externe Führungskräfte mit Investorenkapital zu Unternehmern werden.Neu 2027: erstmals auch im stationären BuchhandelNach den beiden Bestseller-Ausgaben 2025 und 2026 wird der Vertrieb mit der Ausgabe 2027 erweitert: Der "Ratgeber Unternehmensnachfolge 2027" ist ab sofort über den stationären Buchhandel sowie über Amazon.de (https://www.amazon.de/Ratgeber-Unternehmensnachfolge-2027-Ayse-Mese/dp/B0HRQYHSL9/r) erhältlich.Expertise aus Beratung und UnternehmenspraxisAn der neuen Ausgabe wirken Fachleute und Organisationen aus Beratung, Finanzierung und Unternehmenspraxis mit. Dazu gehören ETL Service GmbH, enomyc, PURAKON Unternehmensberatung, Dr. Christopher Riedel, Deloitte, Dittmann Rechtsanwälte, LEGAVIS Rechtsanwälte, FASP AG, Amberger Group, Return Management GmbH, STORSKOGEN, Proacting Partners GmbH, RSM Ebner Stolz, ADVANT Beiten, Dr. Adams Consulting GmbH, Bürgschaftsbank NRW, KfW, PLUTA Rechtsanwalts GmbH und WECOYA Transactional Risk Solutions GmbH.Ihre Beiträge sollen helfen, die Übergabe vorzubereiten, Risiken einzuordnen und nächste Schritte zu planen. Im Mittelpunkt steht das Ziel, Unternehmen, Arbeitsplätze und unternehmerisches Wissen über den Generationenwechsel hinweg zu erhalten.Pressekontakt:DUP Media GmbHChristian SlottaTel +49 (40) 46 88 32 67slotta@jdb.deOriginal-Content von: DUP MEDIA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61477/6396552