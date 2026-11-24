Hamburg (ots) -Selbstbewusste Haltung, stimmlich starker Auftritt, leuchtend blaue Federn: Der Eichelhäher ist eine charismatische Erscheinung. Biologisch gehört er zur Ordnung der Singvögel - mit dem zarten Gezwitscher einer Meise oder dem melodischen Flöten eines Rotkehlchens hat sein Getöne allerdings nichts zu tun. Mit einer Lautstärke von bis zu 60 Dezibel und mehr ist sein Warnruf unüberhörbar: Erspäht ein Eichelhäher Menschen oder Fressfeinde wie Habicht oder Marder, warnt er andere Tiere mit einem lautstarken Rätschen. So ist er ein aufmerksamer Wächter in der Wildtierwelt. Und er kann noch mehr: Eichelhäher sind hervorragende Stimmenimitatoren und ahmen beispielsweise verblüffend echt den Ruf eines Mäusebussards nach.Eichelhäher gehören innerhalb der Ordnung der Singvögel zur Familie der Rabenvögel und sind eng mit Rabenkrähen, Tannenhähern und Elstern verwandt. Zusammen mit dem heimischen Tannenhäher zählen sie meist zu den sogenannten Standvögeln, die das ganze Jahr über in ihren Revieren bleiben. Im Winter bekommen sie jedoch manchmal weitgereisten Verwandtschaftsbesuch: Wenn in ihrer nordosteuropäischen Heimat das Futter knapp wird, ziehen Sibirische Tannenhäher nach Deutschland. In diesem Jahr sprachen Ornithologen gar von einer Invasion der Unterart. Ende September erreichten die ersten von Tausenden Vögeln die deutsche Ostseeküste und Helgoland. Der Einflug gilt als der stärkste seit mehr als 30 Jahren und war vor allem von Mecklenburg-Vorpommern bis Nordrhein-Westfalen zu beobachten.Seinen Namen verdankt der Eichelhäher seiner Leibspeise. "Kleine Eicheln verschluckt er meist sofort, große versteckt er als Wintervorrat im Boden, schlechte lässt er liegen", sagt Jenifer Calvi von der Deutschen Wildtier Stiftung. Bei guter Ausbeute kriegt er den Hals voll: Bis zu zehn Eicheln im Kehlsack und zusätzlich eine im Schnabel kann ein Eichelhäher transportieren. Seine Beute versteckt er im Erdboden, unter Laub und Baumwurzeln, bis zum Winteranfang tausende Eicheln versteckt sind. Naturnahe Gärten mit Laub und Gehölzen helfen ihm dabei, auch in Siedlungsgebieten gute Verstecke für seine Vorräte zu finden.Dann ist er auch ein häufiger Gast am Futterhäuschen. Und da ist er eine Respektperson: Andere, kleinere Vögel warten brav, bis er fertig ist und sie an der Reihe sind. "Wer Eichelhäher beim Fressen beobachten möchte, braucht Geduld und Ruhe - denn er ist ein scheuer Vogel und bei der kleinsten Bewegung hinter der Fensterscheibe flattert er auf und davon", sagt Calvi.Nicht jedes Versteck findet der Eichelhäher im Laufe des Winters wieder. So sorgt er ganz nebenbei für eine Ausbreitung der Eiche - und erweist sich nicht nur als faszinierender Mitbewohner, sondern auch als Glücksfall für die heimischen Wälder von morgen.Pressekontakt:Jenifer CalviPressereferentinDeutsche Wildtier StiftungLucy-Borchardt-Straße 2+4940970786914j.calvi@DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37587/40000280