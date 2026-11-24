DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: 9M 2026: EBITDA steigt trotz PV Swap-Gegenwind auf EUR 54,2 Mio., Nettoverschuldung sinkt auf EUR 68,3 Mio.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

7C Solarparken AG: 9M 2026: EBITDA steigt trotz PV Swap-Gegenwind auf EUR 54,2 Mio., Nettoverschuldung sinkt auf EUR 68,3 Mio.

Bayreuth (pta000/24.11.2026/08:05 UTC+1)

Der 7C Solarparken Konzern (WKN: A11QW6, ISIN: DE000A11QW68) verzeichnete in den ersten neun Monaten 2026 einen Anstieg des EBITDA auf EUR 54,2 Mio. (9M 2025: EUR 53,0 Mio.). Dieser Anstieg wurde erzielt, obwohl sich das Ergebnis aus PV-Swaps gegenüber dem Vorjahreszeitraum um EUR 3,4 Mio. verschlechterte - von einem Gewinn von EUR 2,4 Mio. in 9M 2025 auf einen Verlust von EUR 1,0 Mio. in 9M 2026. Die Nettoverschuldung des Konzerns sank um EUR 27,9 Mio. auf EUR 68,3 Mio.

Anlagenportfolio. Die durchschnittlich gewichtete Anlagenleistung des Konzerns stieg um 10 % auf 497 MWp, getragen von der Inbetriebnahme der Solarparks Reuden Süd (20 MWp), Bürgwindheim III (6,0 MWp) und Dresden (0,7 MWp). Die Produktion vor Abregelung stieg um 13 % auf 446 GWh. Der spezifische Ertrag vor Abregelung erreichte 898 kWh/kWp (+2 %), während die Performance Ratio mit 77,9 % stabil blieb. Redispatch-Maßnahmen der Netzbetreiber in Rekordhöhe und eigene Abregelungen der 7C Solarparken in Stunden mit negativen Strompreisen reduzierten die Erzeugung zusammen um 63 GWh. Dennoch stieg die gemessene Stromproduktion um 6 % auf 383 GWh und die Stromerlöse um 3 % auf EUR 59,3 Mio. Im dritten Quartal stützten hohe Stromhandelsmargen in Belgien sowie Redispatch-Abrechnungen in Deutschland das Ergebnis. Der Konzern erzielte eine EBITDA-Marge von 91 %.

Swaps 2026. Der PV-Swap für 2026 (100 MWp zu EUR 40/MWh) wurde zu Jahresbeginn zur Absicherung gegen niedrige Solar-Marktwerte im zweiten und dritten Quartal 2026 abgeschlossen. Der Marktwert Solar stieg in diesem Zeitraum jedoch auf EUR 64/MWh an. Wesentliche Treiber waren eine Hitzewelle im Sommer, höhere Gaspreise, eine geringe Wasserkrafterzeugung und länger andauernde Ausfälle französischer Kernkraftwerke. Dadurch führte die Swap-Position 2026 zu einem Verlust von EUR 1,0 Mio., nach einem Gewinn von EUR 2,4 Mio. aus vergleichbaren Hedging Instrumenten im Vorjahr. Das operative Geschäft konnte diesen negativen Effekt jedoch mehr als ausgleichen. Ein 2025 abgeschlossener Swap (über rund 15 MWp zu EUR 55/MWh) läuft noch bis Ende 2027.

Vergleich zu einem Dachpachtvertrag. Im Zuge der vorzeitigen, ursprünglich vertraglich nicht vorgesehenen Beendigung eines Dachnutzungsvertrags für eine 2011 in Betrieb genommene Solaranlage mit 3 MWp hat der Dacheigentümer sich zur Zahlung einer Entschädigung von EUR 3,7 Mio vor dem Ende des dritten Quartals 2026 verpflichtet. Die Anlage wird bis Ende des vierten Quartals 2026 vollständig zurückgebaut. Zum 30. September 2026 verringerte sich dadurch der Buchwert der Solaranlagen um EUR 1,5 Mio. Darüber hinaus entfällt künftig ein jährlicher EBITDA-Beitrag von rund EUR 0,6 Mio. bis 2031. Der Vergleich führte im Berichtszeitraum zu einem Netto-EBITDA-Ertrag von EUR 2,2 Mio. und setzte Kapital für Investitionen in renditestärkere Projekte frei. Eine zweite Dachanlage in Belgien (1,8 MWp) wurde wegen einer vollständigen Dachsanierung demontiert und anschließend wieder installiert. Der damit verbundene Erlösausfall wurde vollständig kompensiert. Insgesamt wurden 2026 Dachpachtangelegenheiten im Umfang von rund 5 MWp abschließend geregelt.

Bilanz und Wachstum. Die Nettoverschuldung sank auf EUR 68,3 Mio. Damit liegt das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA auf einem neuen historischen Tiefstand. Gleichzeitig kaufte 7C Solarparken eigene Aktien im Wert von EUR 4,8 Mio. zurück. Im November 2026 wurde ein weiteres öffentliches Aktienrückkaufangebot über bis zu 1,735 Mio. Aktien zu EUR 1,85 je Aktie gestartet, um das Rückkaufziel von EUR 8 Mio. für 2026 zu erreichen. Die Nettoverschuldung wird im vierten Quartal 2026 voraussichtlich steigen, teilweise aus saisonalen Gründen, vor allem aber aufgrund von Investitionen in Batteriespeicher und Solaranlagen sowie der Aktienrückkaufprogramme. Der erste Batteriespeicher in Reuth-Premenreuth (5 MW / 10 MWh) steht zur Inbetriebnahme bereit, zwei weitere Batteriespeicher in Heilgersdorf und Dessau befinden sich derzeit im Bau. Bis Ende 2027 sind mindestens 30 MW Speicherkapazität geplant. Die ersten Investitionsausgaben fielen bereits im dritten Quartal 2026 an.

Ausblick. Der positive Trend beim Marktwert Solar setzte sich im vierten Quartal 2026 fort. Im Oktober erreichte er EUR 133,9/MWh bei nur einer Stunde mit negativen Strompreisen, gegenüber einem Marktwert Solar von EUR 69,8/MWh und 50 Stunden mit negativen Strompreisen im Oktober 2025. Der Vorstand bestätigt die angehobene Prognose: ein EBITDA von " mindestens EUR 55 Mio." und einen Cashflow je Aktie von "mindestens EUR 0,55".

CEO Steven De Proost: "Hochwertige Anlagen, aktives Trading und eine starke Verhandlungsposition in mehreren Angelegenheiten haben uns durch ein Quartal getragen, in dem unser Swap für 2026 das Ergebnis deutlich belastete. Wir haben das EBITDA des Konzerns gesteigert, die Nettoverschuldung um EUR 28 Mio. gesenkt und finanzieren den Ausbau unserer Batteriespeicher nun aus unserer starken Bilanz."

Die Investorenpräsentation steht ab 08:30 Uhr im Bereich Investor Relations unter www.solarparken.com zur Verfügung.

(Ende)

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Aussender: 7C Solarparken AG An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland Ansprechpartner: Koen Boriau Tel.: +49 921 230557-77 E-Mail: info@solarparken.com Website: www.solarparken.com ISIN(s): DE000A11QW68 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere London Handelsplätze:

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November 24, 2026 02:05 ET (07:05 GMT)