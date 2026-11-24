NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Coca-Cola mit einem Kursziel von 96 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dass der verdiente Finanzchef John Murphy im April abgelöst werde, dürfte bei den Anlegern des Softdrinkherstellers für etwas Angst sorgen, schrieb Nik Modi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Sein Kollege Trung Huynh habe jüngst aber ein positives Bild von Murphys Nachfolger David Elkins gezeichnet, der vom Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb komme./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 18:31 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 18:31 / EST



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ISIN: US1912161007





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